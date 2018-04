Noví andělé byznysu vás mohou ďábelsky připravit o peníze

Společnost Business Angels Investment (BAI) vám prý zaručeně vydělá 6 – 7,8 %. Nabídka ve všech běžných periodikách bombarduje čtenáře, že v bance se peníze neúročí, fondy výnos nezaručí, ale "andělé byznysu" vám bez poplatků vydělají dvojnásobek základní úrokové míry. I když vlastně vklady přijímat nesmí.

Zmiňované úroky samozřejmě donutí každého "zkušeného" investora hned zbystřit pozornost. V Čechách je totiž mnoho lidí, kteří v minulosti na podobné výhodné, rychlé a hlavně bezpečné nabídky reflektovali, a po nějakém čase svého rozhodnutí velmi litovali (příkladem může být kauza Helvag). Bohužel se stále najdou tací (zejména starší lidé), kteří si neuvědomují rizika, zhodnocení vkladů v bance se jim samozřejmě nelíbí a investice na kapitálových trzích se jim zdá příliš riziková. Pak už jen stačí napsat, že podílové fondy nabízejí vysoké zhodnocení bez záruky a je rozhodnuto. "Zaručených" 7 % je velice lákavých na to, abychom si tuto šanci nechali jen tak ujít.

ČNB je proti

Na rozdíl od dob minulých vám ale ve společnosti BAI nebudou tvrdit, že investice je bezpečná a vklady jsou pojištěny. Společnost pravděpodobně reaguje na vyhlášení ČNB, která upozorňuje, že společnost BAI není oprávněna přijímat vklady, není ze strany Národní banky žádným způsobem dozorována a "vklady" nejsou ze zákona pojištěny. Podle týdeníku Ekonom je pravděpodobné, že ČNB dokonce podá proti BAI trestní oznámení.

Při prvním kontaktu vám zástupci společnosti naznačí, že nejde o bankovní vklad, ale půjčku akciové společnosti. I při osobním setkání vám bude oznámeno, že s rizikem u investice je nutné počítat, protože bez rizika není možné slíbených výnosů dosahovat. Jako základní záruku nabízí společnost kromě smlouvy o půjčce také směnku, která má zaručit navrácení investované částky za jakýchkoli podmínek.

To je všechno velmi hezké. Ale na druhé straně je nutné dodat, že riziko je příliš velké na to, abychom za to dostali "pouze" něco kolem 7 %. Argument, že akcie, případně fondy své výnosy negarantují a i u nich investoři podstupují riziko, je sice rovněž pravdivý, ovšem daleko horší je to se zmiňovanou zárukou u vkladů BAI.

Investoři do akcií, případně do akciových fondů investují do zavedených, dlouhodobě úspěšně fungujících společností, které své výsledky mohou (a vlastně pravidelně musí) prokazatelně doložit. Pokud se investor rozhodne investici do akcií, případně fondu ukončit, bude mu vyplacena aktuální tržní hodnota bez jakýchkoli průtahů a omezení. Pokud bude chtít vystoupit investor v BAI, přijde o polovinu úroku. A co si budeme povídat, 3 % při investici 100 000 Kč na rok není nic moc. Tolik můžete vydělat při investování do dluhopisového fondu s mnohem nižším rizikem.

Navíc jediné, co se o společnosti Business Angels Investments můžeme dozvědět, je, že byla zapsána do obchodního rejstříku v březnu tohoto roku, předmět jejího podnikání je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem. Vlastní jmění společnosti činí 2 mil. Kč. Více se běžný člověk nemá šanci dozvědět.

Společnost má v plánu investovat například do developerských projektů, případně do různých podnikatelských aktivit společností, které nemají velkou šanci získat půjčku v bance. Jde prakticky o poskytování venture kapitálu (rizikový kapitál), čímž na rozdíl od bank přímo finančně participují na rozvoji společností.

BAI tak může podle vlastního vyjádření nabídnout investorům, jejichž peníze použije na poskytování venture kapitálu, mnohem lepší zhodnocení, než dostanou v bance nebo fondu, což jsou pouze zprostředkovatelé. V každém případě si ale musí investoři uvědomit, že půjčením prostředků společnosti, která se zabývá poskytováním rizikového kapitálu, se prakticky spolupodílejí nejen na ziscích, které tím společnosti BAI plynou, ale přijímají i rizika, která tyto společnosti podstupují. A ta u rizikového kapitálu nebudou nejnižší.

Pojem Business Angels je běžně používaný pro firmy, které investují kapitál do malých a středních společností s velkým růstovým potenciálem. Žádná z těch, které působí v ČR, však nepřijímá vklady od veřejnosti. Očekávání vysokých výnosů jde u nich ruku v ruce s vysokým rizikem a také dlouhým investičním horizontem. Vyplácení čtvrtletních výnosů, jako je tomu u BAI, tak stěží přichází v úvahu.

Mírné obavy vyvolává rovněž obsazení vedení společnosti BAI. Typické venture kapitálové společnosti v zahraničí jsou zakládány bývalými zaměstnanci nebo manažery bank, kteří se mohou pochlubit dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi v oboru rizikových investic. Ty pak mohou využít jak při hodnocení projektů, do nichž vloží peněžní prostředky, tak i při samotném získávání prostředků.

Jako venture kapitálové společnosti pak mohou působit rovněž dceřiné společnosti velkých bank nebo mezinárodní instituce. Obsazení vedoucích postů ve společnosti BAI, v níž předseda představenstva nedosáhl ani 30 let (rok narození 79), jeho nejstarší člen má 33 let a předseda dozorčí rady dokonce nedávno dovršil 25 let, však pocit zkušeného a ostříleného vedení nevyvolává. Možná se ve společnosti sešla partie mladých géniů, ale na to se spoléhat prostě nedá.

Proto, pokud hodláte zainvestovat své úspory právě do této společnosti, raději své rozhodnutí dvakrát dobře uvažte. Na trhu je možné najít docela jiné – méně nebezpečné typy investic, které slibují stejné zhodnocení.