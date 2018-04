Noví správci, nové fondy

Nový fond na obzoru

Na konec července připravila společnost IKS KB spuštění nového podílového fondu s názvem IKS Dividendový. Cílem fondu je zajistit podílníkům výsledné zhodnocení investice nad úrovní obvyklou u krátkodobých termínovaných vkladů. Z toho vyplývá, že se jedná o fond peněžního trhu. Fond může též nakupovat dluhopisy důvěryhodných emitentů nebo hypoteční zástavní listy, a to až do výše 50% vlastního jmění. Durace portfolia cenných papírů a vkladů tvořících majetek ve fondu nesmí přesáhnout 12 měsíců. Jak již vyplývá z názvu, bude čistý výnos z investic fondu vyplácen podílníkům. Co se týče výše minimální investice i investičního zaměření, je tento fond podobný ČSOB Výnosovému. I zde činí výše první investice 5 milionů korun. Následná investice je stanovena na 1 milion korun. Částky představují maximum, jehož mohou výše minimální počáteční a následné investice dosáhnout. Jak vyplývá ze statutu, mohou být stanoveny i na nižší úrovni. Technicky může být nejnižší úrovní 100 000 Kč, neboť to je jmenovitá hodnota jednoho podílového listu. Z výše uvedeného vyplývá, že služby tohoto fondu budou využívat především institucionální investoři.

Změny v odkupech u IKS

V uplynulém týdnu došlo ke změnám ve statutech tří fondů: IKS Dluhopisového, IKS Světových indexů a IKS Fondu fondů. Změny se týkají způsobu, jakým je účtován výstupní poplatek. Dosud byla situace jasná a přehledná, výstupní poplatek činil max. 1%. Nyní se situace komplikuje tím, že do hry vstupuje čas. Jak přesně se bude měnit výše poplatku v závislosti na délce držby podílového listu v letech, ukazuje následující tabulka:

Fond do 1 roku ve 2. roce ve 3. roce ve 4. roce v 5. roce po 5. roce IKS Dluhopisový 1% 0,8% 0,5% 0% 0% 0% IKS Světových indexů 3% 3% 3% 2% 2% 0% IKS Fond fondů 3% 3% 3% 2% 2% 0% Pozn: Jedná se o maximální výši poplatku, konkrétní výše je předem vyhlašována ceníkem, který je k dispozici v obchodních místech pověřené banky a v sídle IKS.

Nový způsob výpočtu výstupního poplatku ruší dosavadní zvýhodněné přestupy mezi fondy. S výstupními poplatky u českých fondů se lze setkat celkem zřídka. U největšího konkurenta - ISČS - tento poplatek téměř nenajdeme. Podrobný přehled poplatků vám přineseme v pravidelném komentáři příští týden.

Spojení OB Investu a 1. IN

Ve čtvrtek proběhla tisková konference, na níž byla představena společnost ČSOB Asset Management Group. Její součástí bude i ČSOB Investiční společnost, pod jejíž křídla budou spadat správci podílových fondů OB Invest a 1. IN. Jejich spojením vznikne na českém trhu kolektivního investování další velký hráč. Podrobně se všem změnám věnuje komentář "Nový gigant na českém investičním trhu".

Obchodování podle UNISu

Situace týkající se čistých prodejů pomalu začíná připomínat gramofonovou desku, na níž přeskakuje jehla. Do fondů nadále přitékají další investice, a to i přes nástup prázdnin, kdy si lidé často vybírají z fondů peníze na dovolenou. V uplynulém týdnu to bylo celých 803 milionů korun. A nemění se ani pořadí na prvních 5-8 místech. Kromě fondů v tabulce to ještě jsou ISČS Sporobond, Živnobanka - Sporokonto, IKS Dluhopisový a 1. IN - Dluhopisový fond. Ani na opačném pólu se situace nijak výrazně nemění. Tento rok je z pohledu čistých prodejů mimořádně úspěšný především pro ISČS. Od začátku roku stabilně zvyšuje vlastní jmění přibližně o jednu miliardu měsíčně. V uplynulém týdnu se přehoupla již přes celkem 31 miliard Kč a nadále se tak vzdaluje svým konkurentům. Současný růst zájmu investorů směřuje především do fondů peněžního trhu, zejména pak do Sporoinvestu. Ten je největším fondem v České republice, jeho majetek se blíží hranici 22 mld. Kč. Prudký růst celého odvětví otevřených podílových fondů v ČR je způsoben především stále klesající úrokovou mírou u běžných bankovních vkladů. Řada klientů České spořitelny si navíc v poslední době ruší své anonymní vkladní knížky. Část peněz pak končí v podílových fondech.

Uplynulý týden přinesl trochu oživení na akciové trhy. Zlepšení se však rozhodně netýkalo všech titulů. Dařilo se i dluhopisům, výnosy IKS Plus bondového a ISČS Trendbondu však vymazala posilující koruna. Za povšimnutí stojí i více než 3%-ní zisk fondu ČP Invest Korporátních dluhopisů.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ČSOB Výnosový 315 mil. 1. IN PIF -55 mil. ISČS Sporoinvest 252 mil. 1. IN Restituční -20 mil. IKS Peněžní trh 145 mil. Newton Balancovaný -10 mil. Akciové fondy 1. IN Akciový 2,03% ČPI Farmacie a biotechnologie -3,77% ČPI Globálních značek 0,94% ČPI Ropného a energetického prům. -3,42% J&T Perspektiva - A 0,03% Akro Mezinárodní akciový -3,10% Dluhopisové fondy ČPI Korporátních dluhopisů 3,27% ISČS Trendbond -1,35% ČSOB Český dluhopisový 0,26% IKS Plus bondový -0,90% Živnobanka - OF 0,19% ISČS Bondinvest -0,42% Fondy peněžního trhu IKS Peněžní trh 0,17% Akro Obligace -0,38% ŽB Sporokonto 0,14% ISČS Merkur -0,02% J&T Perspektiva - P 0,14% 1. IN Peněžního trhu -0,01% Fondy fondů IKS Fond fondů -1,70% 1. IN Fond fondů -1,71% ISČS Globaltrend -2,40% Smíšené fondy Akro Český 2,47% ČPI Universální -1,70% IKS Balancovaný 1,46% Živnobanka - Interkonto -1,67% J&T Komenius 1,45% Newton Balancovaný -1,44%

