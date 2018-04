Banky hledají cestu, jak se co nejvíce přiblížit svému stávajícímu, či potenciálnímu klientovi. S ohledem na tento trend představila Volksbank veřejnosti svůj záměr v každé pobočce Kauflandu vybudovat do tří let po jednom prodejním místě, tzv. VolksbankShopu.

Co je VolksbankShop

VolksbankShop je v podstatě zmenšená pobočka s omezenou nabídkou služeb poskytovaných Volksbank CZ umístěná přímo v supermarketu. Ve VolksbankShopu najdete kromě bankomatu a Infoterminálu pro tisk výpisů z účtu i dva bankéře.

Co dokáže nabídnout

V nabídce bankshopu naleznete tzv. produkty „pro každý den“, zejména pak zdarma poskytovaný produktový balíček Aktiv konto (obsahuje běžný účet, kontokorentní úvěr, platební kartu Visa Electron Chip a internetové bankovnictví), spotřebitelský úvěr od 15 do 100 tisíc korun, hotovostní půjčku do 50 tisíc korun, cestovní a úrazové pojištění od Victoria-Volksbanken pojišťovny, penzijní pojištění Winterthur a stavební spoření Českomoravské stavební spořitelny. Můžete zde ale také třeba jen podat jednorázový příkaz nebo zrušit trvalý příkaz.

Co ve VolksbankShopu nevyřídíte

Operace, které v bankshopu nevyřídíte, jsou především operace pokladní, a to, jak banka uvádí, z bezpečnostních důvodů. Nicméně budete-li zde chtít vyplatit právě získaný úvěr od Volksbanky, s prázdnou neodejdete. Výplatu hotovosti uskuteční bankéř výběrem z bankomatu, který je rovněž standardní součástí VolksbankShopu.

Další služby, např. vyřízení hypotečního úvěru, už rovněž musíte řešit jinde. Dle vyjádření banky budete totiž v případě konkrétní poptávky po hypotéce „předáni“ příslušné pobočce, která po konzultaci převezme další jednání s vámi. Neuspokojí-li vás elektronická platební karta v Aktiv kontu, můžete si vybrat jinou. Pak však stejně jako v případě hypotéky budete muset do standardní pobočky. Pokud tedy nebydlíte v Praze, případně v Brně, budete muset do nejbližší pobočky Volksbank vykonat stále stejně dlouhou cestu. Nemluvě pak o obyvatelích Středočeského, Ústeckého, Karlovarského a Pardubického kraje, kde Volksbank nemá zastoupení žádné.

Jak to vidí konkurence

Ostatní banky se vyjádřily, že obdobný cíl jako Volksbank, tedy zavést v určité obchodní síti své pobočky, prozatím nemají. V podstatě stejný koncept však úspěšně zavedla a v současnosti provozuje finanční skupina BAWAG na Slovensku v prodejní síti obchodů Billa. U nás jeho zavedení minimálně do konce roku očekávat nelze.

ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna, ale i jiné banky mají část své pobočkové sítě umístěnu ve větších nákupních centrech a s dalším, či dokonce snad masovým rozšířením se počítat nedá. Většina bank chce, podle svého vyjádření, totiž být nejen svým klientům blízko, ale také jim poskytovat kompletní sortiment služeb, nikoliv pouze služby vybrané.

CO NEJMÉNĚ ZA BANKOVNÍ SLUŽBY:

ušetřete stovky korun CO NEJMÉNĚ ZA BANKOVNÍ SLUŽBY:

VolksbankShopy: pro a proti

Co přinese koncept VolksbankShopů? Bance rozhodně umožní rozšířit (a to několikanásobně) pobočkovou síť a přiblížit tak služby svým klientům. Zatímco v současnosti má Volksbank CZ v ČR pouhých 20 poboček (včetně centrály banky), rozšíření předpokládá navýšení obchodních míst o dalších téměř 70. Tolik je totiž supermarketů Kaufland, kde se objeví bankshopy.

V souvislosti se zaváděním bankshopů se zvýší i počet bankomatů Volksbank, což stávajícím klientům přinese snížení poplatků za výběry (výběr z bankomatu Volksbank pouze 2,50 Kč, zatímco výběr z bankomatu ČSOB 5 Kč a výběr z bankomatu jiné banky 25 Kč). VolksbankShopy budou také i vzhledem k rozšířeným otevíracím hodinám klientům banky přeci jen dostupnější než pobočky standardní.

Pokud se podíváme na negativní stránku bankshopů, v prvé řadě je to nedostatečná škála služeb, kterou nabídnou, stejně jako nízká hladina komfortu odpovídající umístění bankshopu uvnitř supermarketu, často plného nákupuchtivých lidí.