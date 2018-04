Novinka: dovolenou musíte vybrat

Novela vychází z evropské směrnice, která se snaží zajistit ochranu zdraví zaměstnanců. A přemíra práce a opomíjení dovolené třeba i po dobu dvou a více let lidskému zdraví právě neprospívá. "Dovolená má sloužit k regeneraci zaměstnance. Nikoli k tomu, že dostane nějaké peníze navíc, ale de facto si vlastně ničí svoje zdraví," nechal se slyšet ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Změna v pravidlech čerpání dovolené by měla pomoci i zaměstnancům, kteří si i přes svůj protest oficiálně vybírali dovolenou, ale stejně museli chodit do práce. "Zákoník práce stanovuje, že dovolená musí být zásadně čerpána ve volnu. To znamená, že zaměstnanec nemůže v době dovolené pracovat u zaměstnavatele. Pokud by jej k tomu někdo nutil, může se obrátit o pomoc na úřad práce," říká Kateřina Beránková, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí.



D evět nových pravidel dovolené

1. Pokud zaměstnavatel neurčí zaměstnanci do konce října příštího kalendářního roku alespoň čtyři týdny dovolené, je zaměstnanec povinen nastoupit první listopadový pracovní den na "nucenou" dovolenou.



2. Na "nucenou" dovolenou nemusí nastoupit ten, komu v tom brání mateřská či rodičovská dovolená nebo nemoc.



3. Pokud zaměstnavatel neumožní čerpání dovolené ani do konce příštího kalendářního roku, nárok na tuto dovolenou zaniká. Příklad: čtyři týdny dovolené nevyčerpané za rok 2003 se převádějí do roku 2004. Pokud není tato dovolená určena ani do 31. října 2004 a zaměstnanec na ni nenastoupí od následujícího pracovního dne, ani ji nevyčerpá do konce roku 2004, nárok na tuto dovolenou zaniká.



4. Platí, že nevyčerpané čtyři týdny dovolené mohou být proplaceny jen při skončení pracovního poměru.



5. Dovolená přesahující čtyři týdny může být se souhlasem zaměstnance převáděna až do konce dalšího kalendářního roku. Příklad: pátý týden dovolené za rok 2003 může být převeden až do roku 2005.



6. Zaměstnanec, který je oficiálně na dovolené, ale zaměstnavatel ho nutí chodit do práce, se může obrátit o pomoc na kontrolní odbor úřadu práce v místě sídla zaměstnavatele.



7. Aby se minimalizoval zánik nároku na dovolenou z důvodu čerpání rodičovské dovolené, doporučuje se, aby zaměstnankyně využívaly možnosti požádat zaměstnavatele o poskytnutí dovolené na zotavenou tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené.





Pokud zaměstnankyně čerpá rodičovskou dovolenou a z tohoto důvodu nemůže čerpat "nucenou" dovolenou, má možnost požádat zaměstnavatele o přerušení rodičovské dovolené za účelem vyčerpání dovolené na zotavenou; zaměstnavatel však nemusí její žádosti vyhovět.Tato nová pravidla se v roce 2004 budou týkat pouze nevyčerpané dovolené za rok 2003.* Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci čerpání dovolené na zotavenou v délce minimálně čtyř týdnů.* Dovolená pedagogických a akademických pracovníků vysokých škol činí osm týdnů v kalendářním roce.* Dovolenou nevyčerpanou u předchozího zaměstnavatele si lze vybrat u nového, pokud skončení dosavadního a vznik nového pracovního poměru na sebe bezprostředně navazují a zaměstnavatelé se dohodnou na úhradě vyplacené náhrady mzdy za dovolenou.* Termín čerpání dovolené může zaměstnavatel nařídit.* Dobu čerpání dovolené musí zaměstnavatel oznámit zaměstnanci alespoň čtrnáct dní předem.* Dostane-li zaměstnanec dovolenou v částech, musí alespoň jedna z nich trvat nejméně dva týdny, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou jinak.* Zaměstnavatel nesmí určit dobu čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec například vykonává vojenskou nebo civilní službu, kdy je zaměstnankyně na mateřské či rodičovské dovolené.* Zaměstnance lze z dovolené odvolat například z důvodu důležité zakázky pro firmu, nemoci zaměstnanců a podobně.* Zaměstnavatel musí zaměstnanci uhradit náklady, které mu v souvislosti se změnou termínu čerpání dovolené nebo odvoláním z dovolené vznikly.* Pokud se zaměstnanec rozhodne zůstat v práci, i když je oficiálně na dovolené, náleží mu za tuto dobu náhrada mzdy za dovolenou; zaměstnavatel by však měl dbát na to, aby mu práci ani nepřiděloval, ani ji od něj nepřejímal.