Novinka od Air Bank: jednoduchý převod hypotéky a téměř bez poplatků

Než banka zveřejnila svůj nový produkt, zeptala se lidí, jak jsou spokojeni s hypotékami a co jim na nich nejvíce vadí. A výsledek asi nebude žádným velkým překvapením.

„Zkušenosti samotných klientů nám potvrdily, že lidé chtějí od hypotéky hlavně dvě věci. Na začátku ji snadno a výhodně získat. A když ji získají, tak se té těžké koule na noze co nejrychleji zbavit. Naši hypotéku jsme vymysleli tak, aby jim pomohla v obojím,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.



1. Jednoduchost a rychlost především

Převod hypotéky bude prý maximálně snadný, zvládnout by se měl maximálně do osmi dnů, tvrdí banka. Pravou realitu ukáže teprve čas, ale pokud budete mít pohromadě všechny doklady a okamžitě po výzvě se dostavíte na pobočku k podpisu smlouvy, stihnout by se to mělo dát.

Hodnocení Financí iDNES.cz: 85 % Co ovlivnilo hodnocení

Cena: *****

Srozumitelnost: *****

Dostupnost: ***

Obsluha: ****

(maximum pět hvězdiček)

Budete potřebovat dva identifikační doklady, potvrzení o příjmu od zaměstnavatele nebo daňové přiznání a původní smlouvu o hypotéce či stavebním spoření. K čerpání hypotéky musíte bance předložit vyčíslení zůstatku původní hypotéky a pojistnou smlouvu (vinkulace).

Co je příjemné, banka nevyžaduje nový odhad nemovitosti, ocení si nemovitost podle statistických modelů. Pokud byste však měli pocit, že má vaše nemovitost hodnotu vyšší, můžete předložit starý odhad, který jste měli u současné banky, nebo si nechat udělat odhad nový.

V reklamním sloganu banka slibuje vyřízení i přes internet a po telefonu, zatím však musí zájemci na pobočku. „Převedení hypotéky začínáme zkoušet s klienty, kteří nám v minulosti na sebe nechali kontakt. Zatím na pobočce ve Vodičkově ulici v Praze a v Campus Square v Brně. Od března pak začneme přidávat další pobočky. V tu chvíli už bude nová služba převedení hypotéky dostupná pro všechny,“ upřesňuje mluvčí banky Vladimír Komjati a dodává, že až poté, co bude převod spuštěn na všech pobočkách, bude možné udělat převod hypotéky i přes internet nebo telefon a video hovor, v takovém případě už nebude návštěva pobočky nutná.

O tom, kdo hypotéku dostane a kdo ne, samozřejmě rozhodne banka sama, ale vzhledem k tomu, že zatím nabízí pouze refinancování, má klient lepší výchozí pozici, než když žádá o úvěr nový bez historie splácení.

Předschválenou hypotéku zatím klient v internetovém bankovnictví neuvidí, může si ale schválení hypotéky ověřit v bance.

2. Dva typy úrokové sazby

„Klientům dáme na výběr dva typy úrokové sazby. Pevnou a pohyblivou se stropem,“ hovoří reklama. Jaká je skutečnost? Banka nabízí pouze jednu fixní sazbu na tři roky do 85 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) a jednu plovoucí sazbu, také do 85 procent LTV se stropem na tři roky.

Nyní je to 2,4 procenta ročně. Není to nejméně, na českém trhu najdeme i sazby nižší, ale ty jsou většinou s různými dalšími podmínkami, což hypotéka od Air Bank není. „Výši pevné i pohyblivé sazby stanovujeme vždy na jeden měsíc dopředu. O březnových sazbách jsme ještě nerozhodli. Pokud na trhu nedojde k nějakému nečekanému výkyvu, předpokládáme, že budou v březnu stejné jako teď,“ říká Michal Strcula.

Sympatická je i výše minimálního čerpání 100 tisíc korun, většina konkurenčních nabídek se pohybuje až od částky 300 tisíc. A naopak vysoká je maximální možná půjčka, převést můžete hypotéku do výše 30 milionů korun. Poměrně flexibilní je i doba splatnosti, klient si ji může nastavit od jednoho roku do 35 let tak, že bude mít úvěr splacený nejpozději do jeho 70 let.

3. Možnost měnit výši splátek kdykoli

„Lidé si mohou měnit výši splátky přímo ve svém internetovém bankovnictví kdykoliv, třeba každý den a navíc zdarma,“ říká mluvčí banky Vladimír Komjati.

A to uvítá jistě i více než z průzkumu vyšlých 58 procent lidí, kteří by rádi hypotéku spláceli rychleji i během fixace, ale nedělají to, protože je to pro ně drahé. Výhodné to může být pro ty, kteří získají lépe placenou práci či zdědí nebo vyhrají vyšší sumu peněz a budou se chtít hypotéky rychle zbavit.

Bezplatně si snížit splátky se může hodit třeba v době, kdy se vám narodí dítě a rodina přijde o jeden příjem. Jedinou podmínkou u snižování splátek a tím pádem prodloužení doby splatnosti je to, že musíte úvěr splatit do doby, než vám bude 70 let.



4. Skoro žádné poplatky

„Za převod hypotéky si nebudeme účtovat žádné poplatky,“ hovoří reklama. Je to téměř pravda. Je fakt, že zdarma je zpracování smlouvy, čerpání a vedení účtu a také mimořádné splacení úvěru, mimořádná splátka či změna výše splátek během fixace. Pokud vám převedení hypotéky banka schválí, založí vám automaticky běžný účet v Malém tarifu, který je zdarma a ze kterého budete hypotéku splácet.

Jediný poplatek, který na klienty čeká, je za to, když si budou chtít během fixace převést hypotéku do jiné banky. Pak zaplatí bance za skutečný náklad za zajištění úrokové sazby do konce fixace. Aktuálně se pokuta pohybuje do 0,2 procenta ročně z předčasné splátky, což je na rozdíl od konkurence částka přiměřená. Například pokud byste chtěli odejít s 1,5 milionovou hypotékou během fixace po roce, zaplatíte poplatek šest tisíc, a pokud po dvou letech, tak tři tisíce korun.

I když na trhu najdeme i banky, kde za změnu výše splátek či předčasné umoření (například Raiffeisenbank, mBank, GE Money Bank či Equa bank) poplatky nejsou, v celku je poplatkově nabídka Air Bank hodně dobrá.

5. Rezerva na horší časy

A je tu ještě jedna sympatická vychytávka. Pokud zaplatíte něco navíc nad původně stanovenou výši splátky ať už jednorázově, nebo pravidelně, můžete si tyto peníze vzít zpět, pokud je budete na něco nutně potřebovat. Na účtu si tak vlastně vytváříte rezervu. Podmínkou možnosti zpětného výběru je, že nejste v exekuci.

„O tyto peníze navíc se klientovi snižuje částka, kterou zbývá doplatit (tedy částka, z které klientovi reálně počítáme úroky), a díky nižším úrokům se i zkracuje doba splácení. Když se klient rozhodne, že tyto peníze vložené do hypotéky navíc z nějakého důvodu potřebuje zpět, může si je kdykoliv najednou nebo postupně vybrat. Částka, kterou zbývá doplatit (tedy opět částka, z které počítáme úroky), se o vybranou rezervu zase zpět navýší,“ vysvětluje princip úročení Vladimír Komjati.

Příklad jednorázové (mimořádné) splátky navíc do Chytré rezervy:

Zůstatek jistiny: 1 000 000 Kč



Chytrá rezerva: 0 Kč



Zbývá doplatit: 1 000 000 Kč



Měsíční splátka: 10 000 Kč (k 15. v měsíci)



Termín doplacení hypotéky: 15. 5. 2025



Klientovi přijde prémie 5. 2. ve výši 50 000 korun. Místo toho, aby prostředky vložil třeba na spořící účet, vloží je do takzvané Chytré rezervy. Promítne se to následovně:

Zůstatek jistiny: 1 000 000 Kč



Chytrá rezerva: 50 000 Kč



Zbývá doplatit: 950 000 Kč



Měsíční splátka: 10 000 Kč (k 15. v měsíci)



Termín doplacení hypotéky: 15. 9. 2024



„Zůstatek chytré rezervy může klient následně využít také v případě, kdy nebude mít v daném měsíci dostatek prostředků na pravidelnou splátku. V takovém případě se nemusí o nic starat a my si splátku vybereme přímo z Chytré rezervy,“ doplňuje Vladimír Komjati.

6. Peníze navíc

Při sjednání převodu hypotéky může klient požádat kromě prostředků na refinancování i o peníze navíc. Celková výše peněz navíc je omezena pouze maximální výší hodnoty nemovitosti, tedy 85 procent. Tato půjčka navíc musí nějakým způsobem souviset s nemovitostí klienta, například je možné je využít na rekonstrukci či při vypořádání majetku manželů.

„Účel klient uvádí při žádosti o převedení a má ho pak uveden ve smlouvě, kterou stvrzuje svým podpisem,“ dodává Michal Strcula.

Podrtrženo a sečteno Výhody a nevýhody

Novinka od Air Bank je jednoduchý a transparentní produkt. Uvítají ji všichni, kdo chtějí hypotéku flexibilní, tedy předpokládají, že budou s výší splátky nějak hýbat, navíc nechtějí platit zbytečné poplatky. Kdo upřednostňuje nejnižší sazbu či oblíbenou pětiletou fixaci, musí se poohlédnout jinde.



+ snadná dostupnost, minimální administrativa, není třeba odhad nemovitosti



snadná dostupnost, minimální administrativa, není třeba odhad nemovitosti + téměř bez poplatků



téměř bez poplatků + jednoduchá obsluha



jednoduchá obsluha + možnost vytvářet rezervu na horší časy



možnost vytvářet rezervu na horší časy + možnost předčasných splátek či celé splacení hypotéky bez sankcí



možnost předčasných splátek či celé splacení hypotéky bez sankcí - jen pro refinancování



jen pro refinancování - vyšší úroková sazba



vyšší úroková sazba - pouze tříletá fixace



pouze tříletá fixace - jen do 85 % LTV



jen do 85 % LTV - převedení jinam během fixace je s poplatkem, i když velmi nízkým