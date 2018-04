Novinka u hypoték: stejný úrok na 30 let

"Pro třicet let začíná úrok na 5,95 procenta," uvedl mluvčí ČSOB Pavel Hejzlar. Dosud banky umožňovaly fixovat klientům sazbu nejvýš na patnáct let, většina lidí podle bankéřů volila pět let.



ČSOB jde proti proudu, který letos odstartoval lídr trhu - Česká spořitelna. Ta na jaře nasadila sazbu pod tři procenta, což byla rekordně nízká úroveň. Klient však musel přistoupit na to, že už po roce se sazba může změnit.



Čím kratší fixace, tím častější výkyvy klient riskuje. Ale má právo při změně sazby splatit zbytek hypotéky najednou bez sankcí, což u dlouhodobě smluvené sazby nejde. "Klient musí počítat se sankcí dle obchodních podmínek bank," uvádí Pavel Kühn z hypotečního úseku spořitelny. ČSOB účtuje za předčasné ukončení zafixované hypotéky pět procent za každý zbývající rok.

Pro delší fixace nyní mluví skutečnost, že sazby se začínají zvedat. "Například v USA v 80. letech sazby prudce vyletěly a lidé nebyli schopni vyšší splátky utáhnout," říká hypoteční broker Jan Urban z firmy Simply. Garance na třicet let je podle konkurentů ČSOB extrémní. "Naši klienti jdou většinou nejvýš na sedm let, pak už budeme mít euro a sazby jako v západní Evropě. Dlouhodobě se nečeká žádné podstatné zvýšení," říká Jiří Doubravský z HVB Bank.

Spořitelna už zvedla svou spodní sazbu z 2,99 na 3,39 procenta. Trend se otočil poté, co v červnu své úroky zvedla národní banka a naznačila plán dál sazby zvyšovat. O sazbách banka opět jednala včera a ponechala je beze změn.



Splátky už míří nahoru (průměrná měsíční splátka milionové hypotéky na 20 let podle aktuálního vývoje úrokových sazeb) rok 2003 říjen 6 559 Kč listopad 6 555 Kč prosinec 6 600 Kč rok 2004 leden 6 600 Kč únor 6 579 Kč březen 6 455 Kč duben 6 354 Kč květen 6 318 Kč červen 6 360 Kč