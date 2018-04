Nejhůř placení dostanou o 622 korun víc, neplacené volno je dražší

Minimální mzda vzrostla o 700 korun, ale pozor - hrubého. Bezdětný zaměstnanec dostane na účet jen 622 korun navíc. O zbytek ho připraví zdravotní a sociální pojištění. Naopak zaměstnavatel, který minimální mzdu vyplácí, nevydá víc o 700 korun, ale o 935. Celkově zaplatí 13 266 korun. Sumu opět zvednou platby za povinná pojištění.

Může se hodit Najděte si dobře placenou práci. Vybírejte z nabídky volných pracovních pozic na jobDNES.cz.

„Vyspělé země se snaží o zvyšování minimální mzdy vůči sociálním dávkám, aby i práce za nejnižší možný plat přinášela značně lepší životní úroveň než život na sociálních dávkách,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně Mazars.

Růst minimální mzdy pocítí nejen nejhůř placení pracovníci a jejich zaměstnavatelé, ale i desetitisíce dalších lidí. Kdo všechno bude mezi nimi?

Kdo pocítí daňové změny

Vyšší sleva za školku: Rodiče, kteří mají děti ve školce, budou moci za rok 2016 uplatnit o 700 korun vyšší slevu na dani. Ta se rovná právě minimální mzdě. Ovšem pozor, neplatí to pro všechny mateřské školy. Peníze si neodečtou rodiče, kteří mají děti v některých soukromých školkách, provozovaných pouze v režimu živnostenského zákona.

Chudí rodiče si budou muset víc vydělat: Vyšší minimální mzda je horší zprávou pro rodiče s velmi nízkými příjmy, kteří si chtějí odečíst takzvané daňové zvýhodnění na děti. Když nastane situace, že po započtení tohoto zvýhodnění jim vyjde „záporná daň“, mají nárok na vyplacení takzvaného daňového bonusu ve stejné výši. Podmínkou je to, že pracují a vydělávají. Minimální hranice, kolik si musí za rok vydělat, je šestinásobek minimální mzdy, což je 59 400 korun. (Bude platit u vypořádání daní za rok 2016, při vypořádání za rok 2015 bude ještě platit hranice 55 200 korun).

Zajistěte se do budoucna i vy Již pár stovek měsíčně vám může vaši budoucnost značně ulehčit.

Bohatým důchodcům zůstane víc: Starobní důchod se penzistům většinou nedaní. Výjimku tvoří důchody, které za rok přesáhnou 36násobek minimální mzdy. Co je navíc, to penzista zdaní 15 procenty.

Nová hranice pro toto zdanění bude tedy 356 400 korun za rok, což odpovídá měsíčnímu důchodu 29 700 korun. Co je navíc, je třeba uvést do daňového přiznání za rok 2016 a zdanit. Pro daňové přiznání za právě uplynulý rok platí dosavadní hranice 331 200 korun.

Kdo pocítí změny přivýdělku a příplatku

Víc peněz za zhoršené pracovní podmínky: V práci můžete dostávat několik typů příplatků - třeba za práci v noci nebo ve svátek. Jejich výše se obvykle počítá z průměrné mzdy daného zaměstnance. Jeden příplatek se však odvíjí od mzdy minimální. Je to příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí. Výše příplatku je nejméně 10 procent ze základní sazby minimální mzdy, tedy nově 5,87 koruny za hodinu takové práce. Stejná částka platí i u invalidních důchodců, i když jejich minimální mzda je nižší (9 300 korun).

Nezaměstnaní si mohou přivydělat víc: Přivýdělek pro nezaměstnané nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy, nově je to tedy 4 950 korun za měsíc. Hranice se sice mírně zvýšila, ale nezaměstnaní nesmí zapomenout, že po dobu takového přivýdělku nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Kdo pocítí změny pojistného

Vzít si neplacené volno bude dražší: Samoplátci jsou ti, kdo nemají příjmy, z nichž by platili zdravotní pojištění, ani je za ně neplatí stát. Jsou to například nezaměstnaní, kteří nejsou registrovaní na úřadu práce, ženy v domácnosti nebo studenti vysokých škol, kteří jsou starší než 26 let. Počítají se mezi ně i lidé, kteří si v práci vezmou takzvané „neplacené volno“. Samoplátci musí zdravotní pojišťovně od ledna posílat 1 337 korun měsíčně. Dosud to bylo 1 242 korun.

Minimální platby pro podnikatele: Se změnou minimální mzdy nesouvisí minimální platby pro podnikatele, ale i ty se mění. Připomeňme tedy, že podnikatelé (u nichž je podnikání hlavním příjmem) s malým ziskem či podnikatelé začínající budou nově platit zdravotní pojištění 1 823 korun měsíčně, sociální pojištění 1 972 korun.

Osm mzdových skupin pro zaručenou mzdu

Možná máte zaručeno víc než minimum: Kromě mzdy minimální roste i takzvaná zaručená mzda. Zaručenou mzdu pobírají ti, kdo na úrovni určité kvalifikace, odpovědnosti, složitosti a namáhavosti vykonávané práce dostávají nejnižší „tabulkovou“ odměnu. Tabulkovou v uvozovkách, protože jde i o zaměstnance soukromých firem.

Zaručená mzda v roce 2016 v Kč skupina měsíčně hodinově 1. 9 900 58,70 2. 10 900 64,80 3. 12 100 71,60 4. 13 300 79,00 5. 14 700 87,20 6. 16 200 96,30 7. 17 900 106,30 8. 19 800 117,40

Práce se v takovém případě dělí do osmi skupin s tím, že v první skupině pracují nejméně kvalifikovaní lidé za minimální mzdu 9 900 korun měsíčně a v osmé skupině nejvíce kvalifikovaní lidé za 19 800 korun (která je pro ně nejnižším zaručeným minimem). Například v oblasti strojírenství a elektrotechnika jsou v první skupině ti, kdo „vykonávají rutinní ruční práce...“, a v páté skupině ti, kdo „zhotovují prototypy výrobků či provádějí opravy číslicových řídicích systémů“.

Invalidé mají nižší minimální mzdu: Minimální mzda pro poživatele invalidního důchodu je nižší než ta standardní, v roce 2016 je stanovena na 9 300 korun. Od roku 2017 by toto znevýhodnění invalidních zaměstnanců mělo zaniknout.