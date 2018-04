Novinky 2016: trhem zatřese zákon o úvěrech pro spotřebitele

Jakých úvěrů by se měla nová pravidla týkat?

Odpověď je velmi jednoduchá. Nová úprava se bude vztahovat na všechny typy úvěrů, půjček, odložených plateb a podobně. Měla by platit stejná či obdobná pravidla a nebude už prostor k obcházení zákona. Nová pravidla se uplatní jak na již zákonem regulované spotřebitelské úvěry, tak i na dosud neregulované úvěry na bydlení. Bude se tedy vztahovat i na hypotéky, úvěry ze stavebního spoření, překlenovací úvěry, leasing, kreditní karty apod. Zákon navíc začne regulovat spotřebitelské úvěry malých objemů, tedy do pěti tisíc korun, které na trhu představují velký problém. Mimo úpravu zákona tak zůstanou pouze podnikatelské úvěry, tedy úvěry, které si berou firmy a podnikatelé, například když si lékař bere úvěr na vybavení své ordinace.

Nově upravený zákon by měl více chránit spotřebitele. Jak konkrétně?

Nových institutů najdeme v zákoně celou řadu. Jedním z nich je například požadavek na detailní posouzení finanční bilance klienta, dalším plusem je přehlednější informační povinnost nebo dvoutýdenní lhůta na rozmyšlenou. Lidé budou mít také možnost zdarma splatit úvěr v případě zásadních životních situací a smluvní pokuty a úroky z prodlení budou limitovány.

Co budou muset poskytovatelé půjček zájemcům sdělit předtím, než uzavřou úvěrovou smlouvu?

Jde o celou řadu informací, které dohromady tvoří komplexní celek. Nejdůležitějším ukazatelem bude celková nákladovost úvěru, tedy kolik za půjčení prostředků zaplatím. Dobré je, že podoba dokumentu bude přesně daná a jeho strukturovaná podoba umožní laikům snadné porovnání dvou nebo více produktů podle shodných parametrů. Bez problému tak zjistí, který je pro něj nejlepší. Finanční instituce nebudou moci doplňovat žádné další informace, které by mohly podklady znepřehlednit.

Žadatel bude mít právo na rozmyšlenou, co to bude konkrétně znamenat?

Znamená to, že jakmile klient dostane nabídku půjčky či úvěru, má právo se 14 dnů rozmýšlet a rozhodovat se, zda si peníze půjčí nebo ne. Má tak dost času porovnat si jednotlivé nabídky a vybrat si, u koho si peníze nakonec půjčí. Poskytovatel prostředků nesmí 14 dnů změnit podmínky úvěru a musí v uvedené lhůtě 14 dnů takový úvěr poskytnout za nabídnutých podmínek.

Banka či nebanka si budou muset více žadatele o úvěr prověřit. Co všechno bude poskytovatel úvěru muset o klientovi zjistit?

Poskytovatel bude požadovat hlavně informaci o výši příjmů a výdajů klienta, aby dokázal správně posoudit, jaká je výsledná bilance, a zda bude mít žadatel prostředky na pravidelné splácení úvěru. Stejně tak bude chtít informace o tom, jak splácí či splácel své dosavadní dluhy. Pokud je to nezbytné, může si o klientovi zjišťovat informace i z registrů dlužníků nebo jiných zdrojů k ověření informací poskytnutých klientem. Majetek klienta se ale zohledňuje jen tehdy, pokud má být použit na splácení úvěru.

Co se stane, jestliže si banka neproklepne klienta dobře a ten se dostane se splátkami do potíží?

V takovém případě se klient může dovolat neplatnosti úvěrové smlouvy, a to ve lhůtě 10 let od uzavření smlouvy. U neplatné smlouvy bude klient muset vrátit poskytnutou jistinu úvěru, ale jen „dle svých možností“. Je možné, že tato věta bude ještě upřesněna, ale s jistotou již nyní můžeme říci, že pokud klient využije tohoto práva, nebude muset platit ani úroky, smluvní pokuty a ani další náklady, které by měl platit v souvislosti s půjčením prostředků.

A co když bude klient lhát, aby úvěr získal a zatají určité informace. Bude to mít nějaký dopad?

To by mělo dopad nejen na posouzení platnosti smlouvy. Může to být považováno i za úvěrový podvod. Důležité ale je, že poskytovatel úvěru musí dle zákona vycházet ze spolehlivých, dostatečných a přiměřených informací, takže zvláště u vyšších částek úvěrů se předpokládá, že si musí ověřit, zda jsou poskytnuté informace správné.

Hrozí nějaké sankce těm poskytovatelům, kteří budou nutit klienty, aby podepsali smlouvu hned a bez řádného rozmyšlení?

Ano, za porušení této povinnosti hrozí pokuta až 20 milionů korun.

Půjčky bude možné splatit předčasně, za jakých podmínek? Dojde k usměrnění poplatků?

Všechny typy úvěrů je možné předčasně splatit a klient má právo na snížení celkových nákladů, které by byl nucen platit, pokud by k předčasnému splacení úvěru nedošlo. Poskytovatel má naopak právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou s předčasným splacením. Existují ale omezení. U běžných úvěrů nesmí tato částka přesáhnout 1 % předčasně splacené části úvěru, pokud by do úplného splacení úvěru zbývalo déle jak rok. Pokud je to do jednoho roku, nesmí náklady převýšit 0,5 % z předčasně splacené části úvěru. Navíc ještě platí, že celková výše nákladů nesmí přesáhnout celkovou částku úroků zaplacenou klientem v případě, kdyby k předčasnému splacení nedošlo.

Bude se to týkat i hypoték? Dojde i zde k usměrnění poplatků?

Ano, ale podmínky jsou oproti standardním úvěrům jiné. V případě úvěrů na bydlení nesmí tato částka přesáhnout celkovou výši úroků z prodlení, které by klient zaplatil do konce fixace. U úvěrů na bydlení půjde splatit úvěr také do tří měsíců poté, co banka klientovi oznámí novou výši výpůjční úrokové sazby. Druhou možností je splatit zdarma až 20 % úvěru každý rok před výročím uzavření smlouvy.

Pokud dojde během splácení k určitým životním situacím, bude možné úvěr předčasně splatit bez poplatků. O jaké životní situace má jít?

Ano, tato možnost bude platit pro úvěry na bydlení. Půjde o případy úmrtí, dlouhodobé nemoci či invalidity dlužníka, jeho partnera, které by vedly k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr na bydlení.

Jakých hypoték a úvěrů se bude novela zákona týkat?

Pravidla se budou uplatňovat nabytím účinnosti zákona na stávající úvěry na bydlení s variabilní úrokovou sazbou. U pevných úrokových sazeb pak ode dne počátku nové fixace.

Nová pravidla pro poskytování úvěrů by měla pročistit trh od nepoctivých poskytovatelů půjček. Kdo mohl až dosud půjčovat peníze?

Ano, souhlasím, že nový zákon by měl očistit trh od nepoctivých poskytovatelů půjček. V současnosti může peníze půjčovat téměř kdokoliv, stačí jen živnostenské oprávnění. Sice jde o vázanou živnost, ale stačí jen splnit požadavek na maturitu nebo tříletou praxi.

Kdo bude smět poskytovat úvěry?

Půjčky bude moci poskytovat pouze osoba, která bude mít povolení od České národní banky. Stávající poskytovatelé si musí do šesti měsíců od nabytí účinnosti zákona podat žádost na ČNB, jinak jejich stávající oprávnění zaniká.

Bude mít někdo nad poskytovateli nebankovních úvěrů konečně dohled? Co dalšího novela zpřísní?

Nad nebankovními poskytovateli, kteří získají povolení od ČNB, bude banka také vykonávat dohled. Očekávám výrazné snížení počtu nebankovních poskytovatelů, takže by mohl dohled fungovat efektivněji. U nebankovního poskytovatele bude například zákon vyžadovat minimální výši kapitálu 20 milionů korun a více v závislosti na objemu půjčených prostředků, kdy kapitál musí činit alespoň 5 % půjčených prostředků. Nebankovní poskytovatelé budou muset mít také dostatečné personální zázemí, nezávadný původ kapitálu, vnitřní řídící a kontrolní systém a pravidla pro vyřizování stížností klientů. Nově se objevují požadavky na odbornost a důvěryhodnost osob ve vedení poskytovatele či akreditovaná zkouška ČNB.

Mezi zprostředkovateli půjček je dnes obrovská konkurence a někteří se řídí pravidlem „prodej co nejvíc a dobře vyděláš“. Usměrní je nějak nová pravidla?

Faktem je, že poskytovatelé nemusejí nové klienty příliš uhánět. Úvěr nebo půjčka jsou finanční produkty, které bývají obvykle sjednávány z podnětu klienta, protože peníze půjčit chce. Poradce ho nijak nenutí. Nový zákon ale přináší zpřísnění podmínek i pro zprostředkovatele v podobě povinných ČNB akreditovaných zkoušek, proto se dá očekávat, že se trh zkonsoliduje i v oblasti zprostředkovatelů úvěrů.

