Novinky 2018: Dlouhodobě nemocní dostanou víc peněz, zavádí se otcovská

1. Zvýšení nemocenského

V roce 2018 si finančně polepší lidé, kteří budou stonat déle než měsíc, od 1. ledna se zvyšuje sazba nemocenského. „Od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti bude nemocenské činit 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu místo původních 60 % a od 61. kalendářního dne pak 72 %. Lidem, kteří budou v dočasné pracovní neschopnosti déle než měsíc, bude tedy vypláceno vyšší nemocenské,“ přibližuje novinku Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Kalkulačka pro orientační výši dávky je již nyní na webu ministerstva práce a sociálních věcí.

Výrazně se také vylepší nemocenské dávky pro hasiče a členy ostatních složek integrovaného záchranného systému. „Od 1. února bude nemocenské za kalendářní den nově činit 100 % redukovaného denního vyměřovacího základu v případech, kdy byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel v obecném zájmu na hašení požáru, na provádění záchranných nebo likvidačních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva,“ říká Jana Buraňová.

Podle vyjádření mluvčí se tato novinka týká i členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kteří budou povolaní k zásahu operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému. „Uvedené platí i pro člena ostatní složky integrovaného záchranného systému, který k této složce není v pracovněprávním nebo služebním poměru. Pro vznik nároku na „vyšší dávku“ je třeba doložit potvrzení operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému, které potvrdí členství a příčinu pracovní neschopnosti či karantény,“ upřesňuje Buraňová.

2. Otcovská poporodní péče neboli otcovská

Od 1. února mohou lidé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – otcovskou. „Tato krátkodobá dávka umožní tatínkům zůstat v prvních týdnech po porodu doma, aby pomáhali mamince s péčí o novorozence. Nastoupit na dávku mohou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Výplata otcovské náleží za dobu sedmi kalendářních dnů, nelze ji lze čerpat přerušovaně, a její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu,“ upřesňuje Jana Buraňová.

Žádost o otcovskou budou zaměstnanci podávat, tak jako u ostatních dávek nemocenského pojištění, prostřednictvím zaměstnavatele. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ji budou uplatňovat přímo u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které jsou registrovány. Nárok na dávku OSVČ vznikne za předpokladu, že si platí nemocenské pojištění.

Kromě tatínků může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž i žena), který pečuje o dítě, jež převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

3. Dlouhodobé ošetřovné

Až od 1. června bude nově možné čerpat dlouhodobé ošetřovné. To budou moci využít lidé, kteří jsou nemocensky pojištěni po stanovenou dobu a potřebují se postarat o nemocného člena domácnosti či příbuzného. Tato nová dávka bude náležet při ošetřování osoby, která byla aspoň sedm dnů hospitalizována v nemocnici a po propuštění bude podle potvrzení ošetřujícího lékaře potřebovat ještě minimálně 30 dní celodenní péči.

„Dlouhodobé ošetřovné bude vypláceno maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice a dávka bude činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. V průběhu uvedených 90 dnů se ošetřující osoby budou moci v ošetřování střídat,“ upřesňuje mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.