Novinky a bonusy stavebních spořitelen

Modrá pyramida zrušila Junior program

Modrá pyramida ukončila prodej svého tradičního produktu Junior, což bylo zvýhodněné stavební spoření pro všechny mladé lidi do 29 let. Jeho hlavní předností byla 25% sleva na poplatku za uzavření smlouvy. Místo toho nyní spořitelna dětem a mladým lidem do 18 let připíše na účet finanční prémii. Musí však být splněno několik podmínek. Smlouva musí být sjednána s cílovou částkou minimálně 180 000 korun a nárok na prémii vznikne až po zaplacení úhrady za uzavření smlouvy a vložení alespoň tří měsíčních vkladů. Každý musí činit minimálně 0,5 % z cílové částky a musí být naspořeny nejpozději do šesti měsíců od uzavření smlouvy. Výše prémie je 1 000 korun, pokud si spolu s dítětem sjedná smlouvu současně i jeden z rodičů, je zvýšena na dvojnásobek. Smlouva rodiče musí splňovat stejné podmínky.

Vzhledem k tomu, že úhrada za uzavření smlouvy činí standardně 1 % z výše cílové částky, může tato prémie být pro klienty s cílovou částkou od 180 000 do 400 000 korun výhodnější než dřívější sleva v rámci Junior programu. Dříve ji však klient využil ihned na počátku při sjednání smlouvy a víceméně ji „dostal v hotovosti“. Navíc se nyní snížil okruh klientů, kteří na zvýhodnění mají nárok.

HYPO stavební spořitelna má nový překlenovací úvěr

Kvalita fondu je pro dlouhodobé investování velmi důležitá a i malý rozdíl ve výnosu, třeba půl procenta ročně, hraje svou roli. Vezměme dva stejně zaměřené fondy, s mírně odlišnými výsledky, průměrně 6 a 5,5 procenta. Když do nich investujeme jednorázově 100 000 korun, vydělá nám výkonnější fond za...

Od začátku listopadu nabízí HYPO stavební spořitelna nový překlenovací úvěr s nulovou akontací. Všechny ostatní stavební spořitelny poskytují tyto typy překlenovacích úvěrů bez nutnosti naspoření minimálního počátečního vkladu již delší dobu, HYPO má v tomto poněkud zpoždění. (Překlenovací úvěr s nulovou akontací v minulosti již poskytovala, ale pouze po omezenou dobu). Výše pevné úrokové sazby závisí na způsobu zajištění úvěru, výši počáteční akontace, úvěrového rizika a pohybuje se od 4,5 % do 5,6 %. Zvýhodněný poplatek za uzavření tohoto překlenovacího úvěru činí 0,9 % z výše úvěru, standardně si HYPO spořitelna účtuje 2 %.

Konec roku se blíží, stavební spořitelny se předhánějí

Smluv ose sjednává tradičně nejvíce právě před koncem kalendářního roku. Stavební spořitelny novým klientům nabízejí různé slevy, dárky i soutěže. Rozhodně to pro volbu vhodného produktu není zdaleka nejdůležitější, ale v některých případech může být takové zvýhodnění docela zajímavé.

Wüstenrot nabízí v prosinci všechny úvěry zdarma a úrokový bonus

Všichni klienti, kteří si do konce roku požádají u Wüstenrot stavební spořitelny o jakýkoli typ úvěru, jej získají zdarma. Postup je takový, že po schválení úvěru klient úhradu za jeho zpracování zaplatí a až teprve poté, co vyčerpá 80 % poskytnuté částky úvěru, mu spořitelna vrátí úhradu zpět na účet. Standardně klienti u Wüstenrotu za poskytnutí překlenovacího úvěru platí 1 % z cílové částky, minimální úhrada činí 900 korun, maximální pak 15 000 korun.

Smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 27. listopadu do konce prosince jsou navíc zvýhodněny úrokovým bonusem. K základní úrokové sazbě 2,1 % klient získá 20% bonus z celkové částky připsaných úroků. Výsledná úroková sazba tak dosáhne 2,5 %. Podmínkou je, že klient bude spořit alespoň sedm let, nebude žádat o úvěr a splní podmínky pro přidělení cílové částky. Což mimo jiné znamená dosáhnout stanovené výše hodnotícího čísla, sjednaná cílová částka by proto neměla být vzhledem k celkově naspořené částce neúměrně vysoká.

SS ČS nabízí za uzavření smlouvy do konce roku prémii

Také u Stavební spořitelny České spořitelny získají klienti za uzavření smlouvy o stavebním spoření do konce roku prémii. Její výše závisí na cílové částce a věku klienta. U novorozenců narozených letos činí 100 % z úhrady za uzavření smlouvy (maximálně 3 000 korun), u ostatních klientů pak pouze 50 % (maximálně 1 500 korun). Prémie bude na účet připsána až po naspoření alespoň 2 % z cílové částky. Výše standardní úhrady za uzavření smlouvy je stejně jako v ostatníchstanovena na 1 % z cílové částky, plně tuto prémii tedy využijí z dospělých klientů ti, kdo si sjednají smlouvu na tři sta tisíc korun a více.

Prosincovou novinkou SS ČS je úvěrové pojištění Kvatro, které si mohou sjednat klienti, kteří požádají o úvěr. Toto pojištění kryje celkem čtyři pojistná rizika, a to riziko smrti, plné invalidity, dlouhodobé pracovní neschopnosti a riziko ztráty zaměstnání. Pojištění si klient může sjednat v rámci úvěrové smlouvy a pro sjednání pojištění nepotřebuje žádné lékařské vyšetření.



