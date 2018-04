Novinky? Ano, byly vloni a banky je chystají se i letos

Vloni uvedly nově do provozu internetbanking dvě banky: Volksbank CZ a odnož ČSOB - Poštovní spořitelna. Obě banky již při tom připravují další vylepšení svých aplikací. Volksbank by například ráda zlepšila archivaci dat a platební limity nebo zavedla TAN kódy.

ČSOB vloni uvedla vzory hromadných příkazů k úhradě do zahraničí, kvalifikovaný certifikát pro přihlášení do aplikace, možnost personalizace uživatelského nastavení hlavní stránky (např. zobrazení zůstatku na účtech, historie pohybů, atd.), nebo možnost nastavení formátu příkazu k úhradě (konstantní symbol, kód banky).

Komerční banka svým klientům umožnila investice do podílových fondů IKS KB. Získají tak možnost nákupu a prodeje podílových fondů, přestup mezi fondy, přehled investic.

To GE Money Bank umožnila klientům platby inkas a SIPO a zavedla i SMS Servis. Počátkem letošního roku umožnila přes svou Internet Banku dobíjet kredit mobilních telefonů všech operátorů na trhu.

HVB Bank od minulého testu internetového bankovnictví rozšířila své služby poměrně podstatně, a to na straně pasivních transakcí o zobrazení úvěrového rámce kontokorentu, úvěrových účtů a jejich historie (např. spotřebitelské úvěry a hypotéky), čekajících odchozích tuzemských transakcí, zobrazení zůstatků po pohybu na účtu v historii, třídění transakcí položek vzestupně i sestupně, rozšíření třídících kritérií historie účtu. Dále pak Messaging - zasílání informací/zpráv z/do aplikace Online Banking.

Rozšíření možnosti kompatibilních prohlížečů o alternativní prohlížeče (např. Mozilla, Firefox) určitě přivítali jejich příznivci. Z aktivních transakcí pak banka přidala: rychlé zahraniční platby v rámci regionu střední a východní Evropy, usnadnění zahraničních plateb pomocí IBAN/SWIFT, expresní tuzemskou platbu, zrušení čekající tuzemské platby.

I další z velkých bank a s velkým počtem uživatelů internetbankingu - Česká spořitelna inovovala v loňském roce svou aplikaci. Mezi hlavní novinky patří možnost přístupu libovolného počtu disponentů k účtu, zabezpečení účtu pomocí klientského certifikátu na chipové kartě, hromadný příkaz (vč. možnosti importu a exportu dat), obsluha devizových účtů a provádění plateb do zahraničí.

Mezi hlavní novinky Raiffeisenbank patří uvedení podepisování pomocí SMS kódů, rozšíření Java podpory, zjednodušení způsobu prvního přihlášení a obnovy podpisového certifikátu.

GE Money Bank klientům do dnešního dne nabídla Internet Banku rozšířenou o platby SIPO a inkaso, SMS servis a dobíjení kreditu předplacených mobilních karet všech operátorů na trhu.

Největší novinkou v internetbankingu eBanky, kterou nabídla svým retailovým klientům, je automatizovaná nabídka a poskytování úvěrů. eBanka předem vyhodnocuje bonitu svých klientů a prostřednictvím internetového bankovnictví jim nabízí možnost sjednání spotřebitelského úvěru nebo povoleného debetu. Hlavní výhodou nabídky je to, že klienti mohou prostřednictvím IB o úvěr nejen požádat, ale rovnou také podepsat smlouvu o poskytnutí úvěru a úvěr čerpat. Klient si tedy celý úvěr vyřídí z domova, aniž by musel dojít do banky, něco předkládat nebo podepisovat.

Konkrétně to vypadá tak, že klient ráno objeví na svém účtu informační upoutávka, na kterém se dočte, že mu banka nabízíme např. spotřebitelský úvěr o výši 100 tisíc Kč. Klikne na něj a elektronicky podepíše žádost o úvěr. Po jejím odeslání se klientovi zobrazí smlouva o poskytnutí spotřebitelského úvěru. Klient smlouvu podepíše a odesílá do banky. V bance smlouvu elektronicky podepíše její zaměstnanec a ihned po podpisu se úvěr klientovi automaticky načerpá na jeho běžný účet. Celý proces trvá několik minut.

V září loňského roku Živnobanka rozšířila svou Netbanku o inkaso (žádost, souhlas), import dávek platebních příkazů, export účetních pohybů, zasílání informací emailem, faxem, SMS zprávami. Dovolila klientům vytváření šablon pro platební příkazy, storno plateb a zpřístupnila i přehled nezaúčtovaných pohybů. Od letošního roku pak klienti mohou dobíjet předplacené karty Twist nebo používat jednodušší přístup do Netbanky a nové zabezpečení pomocí jednorázových hesel TAN, které si mohou nechat zaslat jako SMS na svůj mobilní telefon.

A jaké novinky nám banky chystají letos?

Ne všechny banky svá tajemství odkryly, ale z těch, co nám nechali nahlédnout pod sou pokličku můžeme jmenovat HVB Bank. Svým klientům by do konce roku 2005 chtěla zpřístupnit vyhledávání transakcí na zvoleném účtu dle zadaných kritérií, zobrazení IBAN zpřístupněných účtů, možnost připojení účtů více subjektů pod 1 přihlášení, rozšíření transakční historie (1 rok). Nabídne i nové typy zahraničních plateb: např. EURO platby, šablony plateb, či trvalé příkazy (založení/změna/zrušení), nebo možnost připodepisování transakcí více subjekty (tzv. Multisignature).

Živnobanka by měla zpřístupnit informace o kreditních kartách, které jsou pomocí internet bankingu dostupné jen u malého počtu bank. Raiffeisenbank zase slibuje zlepšení zadávání zahraničních platebních příkazů či rozšíření aplikace o žádost na zrušení platebních příkazů s budoucí splatností. GE Money Bank hodlá potěšit příznivce alternativních prohlížečů, aby je mohli používat při práci s Internet Bankou. Novinky a vylepšení svého Internetbankingu 24 ohlašuje na srpen i ČSOB.