Novinky na poli internetu

Je vybaven poměrně standardními funkcemi – od zobrazování zůstatků a historie přes tuzemské i zahraniční platební příkazy, správu trvalých příkazů, souhlasu s inkasem i plateb SIPO po založení a správu termínovaných vkladů. Dále lze přes něj požádat o změny nastavení platebních karet (i jejich zablokování), umožňuje také příjem zpráv z banky. Produkt je stále v testování a klientům bude zpřístupněn v průběhu července či srpna.

Celkově je služba uživatelsky přívětivá a nejvíce připomíná internetové bankovnictví Raiffeisenbank. Jak je zpoplatněna? Měsíční poplatek za užívání činí 30 korun, cena za jeden platební příkaz podaný elektronicky 3 Kč (oproti 12 Kč na pobočce). V rámci banky jsou rozlišeny i příchozí platby dle kanálu zadání – došlá platba stojí 3 koruny, pokud byla zadána elektronicky, šest Kč, pokud na pobočce. Ve srovnání s ostatními bankami je zpoplatnění průměrné.

Jaké chyby vám banky rozhodně neodpustí?

Ztráta či zapomnětlivost přijde v bance draho.

S novým internetovým bankovnictvím v tomto měsíci vyšla i Poštovní spořitelna. U ní jde ovšem o zcela nový produkt – dosud svým klientům umožňovala ovládat účet přes počítač pouze se službou homebanking. Prodej internetbankingu byl na všech pobočkách Poštovní spořitelny zahájen 16. 6. 2004. Na poštách bude probíhat prodej korespondenčně.

Služba funguje na principu tzv. SMS klíče – pro každou operaci prováděnou přes internet obdrží klient jedinečný kód formou SMS. Teprve po jeho vyplnění na stránkách služby je možné odeslat platební příkaz či provést jinou aktivní operaci. Klient se do aplikace hlásí svým identifikačním číslem a PINem. Služba je v podstatě totožná s internetovým bankovnictvím ČSOB, má i stejnou funkčnost. Nelze ji ale zabezpečit pomocí certifikátu na čipové kartě.

Poštovní spořitelna zvolila na našem trhu netradiční zpoplatnění internetového bankovnictví – za jeho vedení nevyžaduje žádný měsíční paušál, zpoplatněny jsou jednotlivé operace, a to dle daného programu. V nejlevnějších (a také nejběžnějších) programech stojí druhé a další zjištění zůstatku v měsíci 2 koruny, zjištění historie účtu 3 Kč, stejně jako změna či zrušení trvalého příkazu či svolení k inkasu. U dražších programů (Elektron a Plus, 70 a 90 Kč za měsíc) jsou tyto operace zdarma. Jednorázový příkaz k úhradě zaplatí klient 2 koruny v rámci banky, čtyři do jiné bankovního ústavu v ČR.