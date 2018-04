Novinky na poli stavebního spoření

Novinky z poslední doby

Českomoravská stavební spořitelna snížila u svého překlenovacího úvěru Topkredit požadavek na minimální nezajištěnou částku z 500 000 Kč na 300 000 korun. Znamená to, že se rozšíří okruh klientů, kteří si jej budou moci dovolit. Topkredit je úvěr s nulovou akontací, který spořitelna poskytne i klientům, kteří na účtě ještě nemají nic naspořeno. Je úročen sazbou 5,7% a podmínkou je zajištění nemovitostí.

Vybraným stávajícím klientům, jejichž smlouvy splňují stanovené podmínky, ČMSS od dubna až do konce června nabízí možnost sjednat si překlenovací úvěr se zvýhodněnou sazbou 5,9%. Standardně jsou takové překlenovací úvěry úročeny sazbou 6,3%.

Wüstenrot stavební spořitelna zavedla novou službu s názvem Web to call, která umožňuje zájemcům sjednat si přes internetové stránky spořitelny kontakt s finančním poradcem. Klient si může sám určit čas, kdy ho má poradce navštívit. Spořitelna slibuje, že poradce by mu měl zavolat zpět dokonce již do pěti minut, pokud si to klient bude přát.

Novinky Raiffeisen stavební spořitelny

Raiffeisen stavební spořitelna má od dubna nové všeobecné obchodní podmínky a provedla ve svých produktech celkem zásadní změnu. Místo svých čtyř tradičních tarifů nabízí nyní jediný pod názvem GLOBAL, takže noví klienti spořitelny si již smlouvu budou uzavírat pouze v tomto tarifu. U stávajících smluv se samozřejmě tarify nemění, je však možné si je na GLOBAL změnit. Vyplatí se to těm majitelům starších smluv, kteří chtějí čerpat úvěr, jelikož ten je u starších smluv úročen až šesti procenty, zatímco aktuální úroková sazba je 4,9%. Také minimální akontace úvěrů podle starých smluv činí 50% z cílové částky, zatímco u novějších tarifů je to jen 40%. Zároveň je však třeba vzít v úvahu snížení úroků z vkladů, a to na 2%, což může znamenat citelnou ztrátu v případě smluv, které trvají už několik let. Dříve byla základní úroková sazba na vklady ve výši 3% a ti, kdo nečerpali úvěr, mohli dosáhnout až pěti procent. A navíc klient, který má smlouvu uzavřenou do 31.10.2002, bude muset za přechod na nový tarif ještě zaplatit poplatek ve výši jedné třetiny z připsaných úroků, které má na účtu ke dni změny.

Dříve tedy měla Raiffeisen spořitelna celkem čtyři tarify, které se odlišovaly hned v několika parametrech. Především se u nich lišil koeficient ve vzorci pro výpočet hodnotícího čísla, který určuje rychlost nárůstu tohoto důležitého ukazatele.

, respektive dosažení jeho spořitelnou stanovené výše, je jednou z podmínek pro přidělení úvěru. Takže v rámci rychlého tarifu „R-01“ mohl účastník získat úvěr ze stavebního spoření dříve než u standardního tarifu „S-01“ či u dlouhodobějších tarifů „D-01“ a “M-01“. Zároveň se úvěr v „rychlém tarifu“ musel umořovat vyššími měsíčními splátkami, a proto byl také splacen dříve v porovnání s úvěry v ostatních tarifech. Což s sebou přináší vyšší měsíční zatížení dlužníka, ale také nižší celkové náklady, jelikož jsou úroky placeny kratší dobu než u dlouhodobých úvěrů. Další rozdíl mezi jednotlivými tarify byl ve výši stanovené minimální akontace , což je částka, která musí být naspořena na účtu, aby mohl vzniknout nárok na úvěr. Lišila se také výše předepsaných minimálních vkladů, které účastník zasílá na spořicí účet. Zatímco dříve byl u rychlého tarifu předepsán měsíční vklad ve výši 0,7% z, u standardního a dlouhodobého tarifu to bylo 0,5% a u tarifu pro mládež 0,3%, nyní je minimální výše vkladu stanovena pouze na 0,3% z cílové částky. Kdo chce, může spořit více.

Parametry všech čtyř tarifů se během posledních několika let změnily již několikrát, nyní však byly všechny sloučeny do jediného pod názvem GLOBAL (má označení S 041). Celkově lze tuto změnu považovat za zjednodušení a zpřehlednění produktu Raiffeisen spořitelny, jelikož byla pro všechny nové smlouvy sjednocena výše akontace úvěrů na výhodnějších 40%, výše minimální splátky úvěru byla snížena na 0,5% z cílové částky a výše minimálního měsíčního vkladu stanovena na 0,3% z cílové částky. Kdo chce spořit nebo splácet rychleji, má samozřejmě možnost. Výhodu získali mladí lidé do 25 let, kteří mají nárok na 15% slevu z úhrady za uzavření smlouvy. Zatímco dosud byla tato sleva spojena pouze s velice pomalým tarifem „M-01“, nyní mají nárok na slevu úplně všichni klienti, kteří ještě nedovršili 25 let.

Raiffeisen spořitelna také pozměnila nabídku překlenovacích úvěrů

Nedošlo v podstatě ani tak k velkým změnám, spíše byly překlenovací úvěry rozlišeny a pojmenovány, aby byla jejich nabídka pro klienty srozumitelnější. Standardní překlenovací úvěr s akontací od 20% cílové částky je nazván SPEKTRUM. Výše úrokové sazby je závislá na výši částky, která je na účtu uspořena v době žádosti o poskytnutí úvěru a pohybuje se v rozmezí 4,9% až 7,4%. Úroková sazba určuje výši měsíční platby úroků z překlenovacího úvěru. Kromě této platby musí účastník, který ještě na účtu nemá naspořenu celou akontaci úvěru (40% z cílové částky), na svůj účet dospořovat, přičemž minimální výše měsíčního vkladu je 0,3% z cílové částky.

Čím dříve částku naspoří, tím dříve dojde ke splacení překlenovacího úvěru a tím méně zaplatí celkově na úrocích. Pokud spoří skutečně pouze 0,3% z cílové částky měsíčně, ke splacení překlenovacího úvěru dojde přibližně za dva roky až pět let, záleží na výši počátečního vkladu, který má na účtu. Úvěr je však možné splatit bez sankcí i dříve.

Překlenovací úvěr s nulovou akontací, který již Raiffeisen nabízí delší dobu, byl nazván HORIZONT a je určen pro klienty, kteří chtějí měsíčně platit nižší částky, a to v opravdu dlouhém časovém horizontu. Pokud se spoří pouze vklady v minimální výši, tedy 0,3% z cílové částky, celková doba splatnosti překlenovacího úvěru spolu s následným "řádným" úvěrem se protáhne přibližně až na 23 let. Není však nijak omezena možnost předčasných splátek, takže konečná doba splácení může být i kratší. Minimální cílová částka je stanovena nově na 100 000 korun (dříve to bylo 300 000 korun) a zvýhodněná úroková sazba činí 5,4%.

Pro představu jsou v následující tabulce uvedeny hlavní parametry obou překlenovacích úvěrů pro cílovou částku 500 000 korun. V prvních třech řádcích je úvěr SPEKTRUM, a to pro různé výše počátečního vkladu. V poslední řádce je úvěr HORIZONT, u kterého může být počáteční vklad i nulový. Jedná se o případ pravidelného spoření, bez mimořádných vkladů. Pokud jde o uvedené údaje o době splatnosti úvěrů, jsou pouze velmi přibližné a v praxi se mohou o několik měsíců lišit. Jsou zde uvedeny proto, aby byl vidět rozdíl mezi dobou splatnosti překlenovacího úvěru SPEKTRUM a dlouhodobého překlenovacího úvěru HORIZONT.

naspořeno (% z CČ) úrok. sazba PU měsíční platba úroků z PU (Kč) měsíční dospořování ve výši 0,3% z ČČ (v Kč) měsíční platba celkem (Kč) doba splácení PU (roky) celková doba splácení USS + PU(roky) Překlenovací úvěr SPEKTRUM: 20% 7,4% 3 083 1 500 4 583 5 18,5 30% 6,9% 2 875 1 500 4 375 2,5 16 40% 6,4% 2 667 - 2 667 2 15 Překlenovací úvěr HORIZONT: 0% 5,4% 2 250 1 500 3 750 10 23,5

Poznámky k tabulce:

PU = překlenovací úvěr, CČ = cílová částka, USS = "řádný" úvěr ze stavebního spoření; u překlenovacího úvěru s naspořenou akonatcí 40% z CČ se již nedospořuje (3. řádek)

Novým překlenovacím úvěrem je PREMIUM, který je poskytován bez zajištění ručiteli či zástavou nemovitosti. Je určen pro klienty, kteří již v Raiffeisen spořitelně nějakou smlouvu mají a potřebují v co nejkratší době získat finanční prostředky na financování bytových potřeb, přičemž pro ně z nějakého důvodu není vhodné stávající smlouvu rušit, nebo z ní čerpat úvěr. Může to být například klient, který má již delší dobu

uzavřenu smlouvu, kde se mu vklady úročí dřívější vyšší sazbou, či kde čerpáve výši až 4 500 korun, tak jak platila až do konce loňského roku, před novelou zákona o stavebním spoření. Takovou smlouvu je škoda rušit nebo časově zkrátit sjednáním úvěru. Proto si klient může uzavřít smlouvu novou a požádat na ní o překlenovací úvěr PREMIUM třeba ihned, aniž by musel na účet něco vložit. Ve většině případů není ani nutné prokazovat výši příjmů a jak již bylo uvedeno, není třeba shánět ručitele či nemovitost do zástavy. Hlavní výhodou tohoto úvěru je tedy to, že by měl být vyřízen velmi rychle a měl by umožnit získání prostředků při řešení nepředvídaných situací. Úvěr je zajištěn zástavním právem k pohledávce, kterou je uspořená částka na stávající smlouvě. Úroková sazba je 5,8%, počáteční akontace ve výši 0% až 20% cílové částky a maximální doba splatnosti šest let.

Co říkáte sjednocení tarifů stavebního spoření Raiffeisen stavební spořitelny? Jaký je váš názor na nový překlenovací úvěr PREMIUM?