Novinky přímého bankovnictví ČS

Během léta připravila Česká spořitelna pro své klienty několik změn v oblasti služeb přímého bankovnictví. Těšit se na jejich zavedení mohou jak drobní klienti, tak i podnikatelé a firmy. Banka bude do života připravované změny uvádět postupně od poloviny července do září 2005. Jaké novinky vás čekají?

Banka zavedla nové funkce Servisu 24, ale i nové bezpečnostní prvky. Klienti se tak dočkají nových služeb, ale i většího zabezpečení na základní úrovni, než tomu bylo doposud.

Za prvé – rozšíření služeb

Služby přímého bankovnictví, které Česká spořitelna nazývá Servis 24, se dočkají sloučení s GSM bankingem, který až doposud stál mimo jako samostatná služba. Pro většinu klientů to znamená zejména úsporu 25 Kč měsíčně, které platili, jestliže GSM banking používali k ovládání běžného účtu. Pro klienty se Servisem 24 (telebanking a internet banking) pak tato změna je rozšířením služeb v rámci jedné nabídky (resp. jednoho Servisu).

Společně s migrací GSM bankingu pod hlavičku Servisu 24 se rozšiřuje i jeho funkčnost. V nabídce jeho uživatelé naleznou Mobilní platby, jejichž prostřednictvím budou moci dobíjet předplacené kupony mobilních operátorů do maximální výše 10 tisíc Kč denně. Majitelé SIM karty mobilního operátora Oskar budou moci ještě zaplatit fakturu, provést platbu předem, případně navýšit svou volací zálohu.

Původní uživatelé GSM bankingu budou bankou osloveni a buď bez větších zásahů přejdou na Servis 24, nebo bude nutné, aby pomocí poboček banky službu nějaký způsobem upravili, či si ji nechali opětovně zavést. Banka však tvrdí, že tyto obtíže se dotknou jen minimálního počtu klientů.

Za druhé – nové funkce

Z novinek, které ČS chystá v internetbankingu do konce léta, se určitě sluší jmenovat změny v platebním styku, a to zejména u tzv. přeshraničního platebního styku v rámci zemí EU. Jeho zadání bude jednodušší než u klasického zahraničního příkazu. Zavedeny budou i nové i „podpůrné“ funkce jako např. 2 emailové zprávy či faxy pro zaslání potvrzení o přijetí transakce ke zpracování, nebo možnost ukládání šablon příjemců.

Díky spolupráci se svými dceřinými společnostmi banka ve svém internetovém bankovnictví umožňuje i nahlédnutí na účet stavebního spoření uzavřeného u Stavební spořitelny ČS a nyní chystá i možnost nahlédnout na smlouvu a účet vedený u Penzijního fondu ČS. Služba bude dostupná od podzimu. Data klienta se v obou případech budou aktualizovat měsíčně.

Za třetí– větší bezpečnost

Pokud jste nechtěli investovat do lepšího zabezpečení přímého bankovnictví a zvolili jste jeho základní verzi, pak jste si pomocí klientského čísla a hesla mohli pasivně prohlížet vlastní účet či aktivně nakládat s jeho zůstatkem. V nejbližší době však budete moci při zadávání platebních příkazů tuto platbu ještě potvrdit autorizačním kódem, který si necháte zdarma zaslat autorizační SMS zprávou na svůj mobilní telefon. V obsahu zprávy, která bude standardně bez dalšího zabezpečení doručena na předem definované telefonní číslo, budou uvedeny podrobnosti transakce a šestimístný kód, který bude nutné zadat do příslušného pole ve formuláři internetového příkazu k úhradě. Doba platnosti každého kódu je jedna hodina.

Další novinkou, která bude dostupná od září, je grafická klávesnice. Tu klient využije při přihlašování do aplikace internetbanking. Pomocí myši na ní zadá své heslo. Tento způsob přihlášení eliminuje možnost zneužití osobních údajů prostřednictví SPY programů.

V rámci zavádění těchto bezpečnostních prvků ČS od září sníží denní limit služby Servis 24 ze 100 na 10 tisíc korun. Nad tuto výši bude nutné transakci autorizovat bezpečnostním kódem. Se sníženým limitem však lze ještě operovat a sám klient si je může nastavit dle vlastního uvážení i na 0 Kč, a tak následně autorizovat bezpečnostním kódem veškeré transakce prováděné Servisem 24. Pokud pak bude chtít opětovně limit zvýšit, musí navštívit pobočku banky, které tento požadavek vyplní.

Vyznáte se v platebních kartách? Otestujte své znalosti ZDE.

Nastavit číslo mobilního telefonu pro zasílání autorizačních SMS bude možné přes internetovou aplikaci. K první nastavení bude klient potřebovat nejen číslo mobilního telefonu, ale také číslo protokolu o zřízení uživatele služeb Servis 24, jak se celým jménem nazývá smlouva, kterou s ČS klient podepisuje, aby mohl přímé bankovnictví využívat. Pokud jste již dávno zapomněli, kam jste ji uložili, nezoufejte. Číslo protokolu je možné zjistit i na pobočce banky poté, co vás její pracovník řádně identifikuje jako majitele účtu, tj. pomocí dokladu totožnosti.

Jestliže se vám však i toto zabezpečení přímého bankovnictví nezdá dostatečné, pak je možné si pořídit ze poplatek vyšší zabezpečení v podobě autentizačního kalkulátoru (cena 1350 Kč), nebo klientského certifikátu uloženém na čipové kartě (cena 990 Kč se čtečkou), který banka nabízí od loňského roku.

Co tedy Spořitelna představila? Sloučila své tři služby přímého bankovnictví v jednu a rozšířila služby; rozšíření možností aplikace internetbankingu o správu účtu penzijního připojištění v rámci skupiny zcela odpovídá trendu dnešního bankovnictví. Banka dále reagovala na relativně nízkou úroveň standardního zabezpečení přímého bankovnictví a dala klientům možnost bezplatného zvýšení bezpečnosti pomocí jednorázových autorizačních SMS kódů.

Klient je může nyní u ČS využít i pro službu telebanking, což není příliš obvyklé obvyklé - z bank v ČR je nabízí pro operace přes telefon jen eBanka (ovšem bezpečnější - "zaheslované" SMS kódy zasílané v rámci aplikace nahrané na mobilní telefon); Raiffeisenbank a Živnobanka využívají rovněž zabezpečení telebankingu (autorizace transakce) pomocí jednorázových transakčních kódů, ty jsou však klientovi doručovány v sadě padesáti kusů v zapečetěné obálce poštou a klient je musí mít při realizaci transakce u sebe.

Co se internetbankingu a SMS kódů týče, nejde o žádnou novinku, podobný způsob zabezpečení využívá ČSOB, nedávno jej nově nabídla svým klientům Raiffeisenbank či v modifikované podobě Živnobanka. Ještě bezpečnější systém - již zmíněné "zaheslované" SMS kódy dlouho používá eBanka, která je navíc vyžaduje nejen při potvrzení transakce, ale (stejně jako u svého telebankingu) i pro přihlášení do aplikace. Tam se Spořitelna snažila zvýšit bezpečnost alespoň digitální klávesnicí (bude v provozu od září). Je zřejmé, že většina klientů ČS změny uvítá, přestože aktualizace systému pro ně tento víkend znamená dočasnou nedostupnost aplikace, podobně jako například v druhé polovině května. Autorizační SMS by totiž měly začít fungovat již od 18.7., tedy od pondělka.

Líbí se vám novinky v přímém bankovnictví ČS? Jak hodnotíte lepší zabezpečení platebních příkazů pomocí autorizačních SMS? Napište nám své názory.