Novinky v cestovním pojištění: rodinné slevy a zvýšené pojistné limity

Cestovní pojištění na poslední chvíli Svou pojistku vyřídíte bez zbytečných prodlev během několika minut.

My ostatní se pojišťujeme, protože třeba jedeme mimo Evropu, protože máme strach, že se v krizové situaci nedomluvíme, a chceme využít asistenční služby, nebo protože nemáme dostatečnou hotovost. Zároveň chceme být pojištěni pro případ, že někomu v zahraničí způsobíme škodu.

Důvodů je mnoho, cena pojištění není vysoká, a tak zbývá jen vybrat tu pravou pojišťovnu. Přinášíme informace o letošních novinkách i o tom, co jednotlivé ústavy cítí jako svou konkurenční výhodu, a číslo kam volat, když se ocitnete v cizině v potížích.

Allianz

Novinka: 50 procent sleva pro pojištění sjednané přes web, po Evropě, pro lidi do 26 let.

Náskok před konkurencí: neomezený limit léčebných výloh včetně činnosti záchranných sborů a horské služby, v základním pojištění mají zpoždění letu a zavazadel.

Kam volat: +420 241 170 000

Axa Assistance

Novinka: cestovní pojištění opakovaných výjezdů pro rodiny. Jedno pojištění je pro jakoukoli cestu kohokoliv z rodiny během celého roku.

Náskok před konkurencí: nejvyšší limit pojištění odpovědnosti - až 25 milionů korun.

Kam volat: +420 272 009 911

Česká pojišťovna

Novinka: od 20. června do 15. září letní sleva 30 procent.

Kam volat: +420 221 586 675

ČSOB Pojišťovna

Novinka: automatické prodloužení pojištění v souvislosti s nuceným pobytem v zahraničí (přírodní katastrofy a podobně).

Náskok před konkurencí: automatické prodloužení pojistné doby z důvodu dopravních omezení nebo hospitalizace.

Kam volat: +420 222 803 442

Česká podnikatelská pojišťovna

Novinka: letní sleva 20 procent při sjednání přes web, tematické balíčky Léto, Golf.

Náskok před konkurencí: pojištění nákladů na veterinární péči zvířete v zahraničí.

Kam volat: +420 1220

Ergo

Náskok před konkurencí: pojištění tuzemských dovolených za 10 korun denně (zavazadla, úraz, odpovědnost).

Kam volat: +420 221 860 626

ERV Evropská pojišťovna

Náskok před konkurencí: cestovní pojištění pro těhotné až do konce sedmého měsíce, zajištění standardu péče všude ve světě - vlastní síť Euro-Center.

Kam volat: +420 221 860 606

Generali

Novinka: bezplatné navýšení limitů léčebných výloh na tři a pět milionů.

Náskok před konkurencí: pojištění pro případ neuskutečnění zájezdu z důvodu úpadku cestovní kanceláře (pojišťuje se turista, plnění se vyplácí do 14 dnů).

Kam volat: +420 221 586 666

Komerční pojišťovna

Kam volat: +420 222 095 999

Kooperativa

Novinka: v rámci cestovního pojištění nově kryjí zpoždění letu a zavazadel. Vždy pojištěn i zásah horské služby.

Náskok před konkurencí: pojištění nevyužité cestovní služby (v případě onemocnění nebo úrazu).

Kam volat: +420 266 799 779

Pojišťovna VZP

Novinka: pojištění cestovních dokladů zdarma.

Náskok před konkurencí: soutěž o 50 000 korun - odpověď na webových stránkách pojišťovny.

Kam volat při obtížích v cizině: +420 272 099 927

Slavia

Novinka: v základní variantě cestovního pojištění rozšířená nabídka krytí sportovních aktivit.

Kam volat: +420 296 339 633

Uniqa

Novinka: navýšení pojistných částek na léčebné výlohy na pět, sedm a deset milionů, navýšení hodinového odškodnění za zpoždění letu či zavazadel.

Náskok před konkurencí: velmi levný rodinný tarif (rodiče plus tři děti, kdekoli v Evropě celkem za 37 korun na den).

Kam volat: +420 296 333 696

Vitalitas

Náskok před konkurencí: výrazné slevy pro klienty OZP a ZPŠ (zdravotní pojišťovny).

Kam volat: +420 261 222 428

Wüstenrot pojišťovna

Novinka: pojištění pro dvě děti cestující s dospělými zdarma, zvýšený limit léčebných výloh na pět milionů, možnost připojištění storna zájezdu on-line.

Kam volat: +420 227 231 202

Jak vybírat vhodnou pojišťovnu

Cestovní pojištění je za pár korun, když ho porovnáte s náhradou škody, kterou může přinést. A kdo má na zahraniční dovolenou, nemá důvod právě na pojištění šetřit. Při výběru se neřiďte jen podle ceny, ptejte se i na pojistné podmínky.

Tak třeba senioři mezi 65 a 70 lety by měli jít jinam než k pojišťovně Uniqa (ostatní zvyšují ceny pro starší lidi až od 70 let), naopak Uniqa je dobrá pro ty, kdo byli třeba 14 dnů před dovolenou u zubaře a dostali plombu. Na problémy v zahraničí tato pojišťovna neuplatní výluku.

A pozor na zdravotní stav před cestou. Všechny pojišťovny zařadí do pojistných podmínek nemoci a úrazy, se kterými jste se nedávno léčili a stav ještě nemusí být stabilizovaný. Hranice pro to, co je „nedávno“, mohou být tři měsíce (například Ergo), ale i rok (například Axa, ČSOB).

Všechny pojišťovny umožňují uzavřít pojistku přes internet či telefon a dokonce za to dávají slevy, obvykle 10 až 20 procent. Když už však odjedete a na pojištění zapomenete, můžete se z ciziny pojistit jen u Allianzu, Axy, ČSOB Pojišťovny a Generali. Ostatní buď pojistku z ciziny nepovolí, nebo u nich funguje jen prodloužení stávající smlouvy, když chcete, nebo musíte v zahraničí zůstat déle.

Překvapení (nepříliš příjemné) by také mohl přinést účet za telefon. Většina pojišťoven však volá klientům v nouzi zpátky nebo nabízí telefonát „na účet volaného“ či zpětně náklady uhradí.