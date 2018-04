Novinky v investování: od ledna začnou platit jasnější pravidla

Nevíte kam investovat? Zadejte do kalkulačky vaše možnosti investic a vyberte investičního partnera, který vám vyhovuje. Vyhnete se tak investičním podvodníkům.

„Jedná se o poměrně rozsáhlou novelu, která zpřesňuje pravidla pro poskytování investičních služeb,“ přibližuje Vít Mikolášek, ředitel úseku právních služeb společnosti Partners. Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která do národní úpravy transponovala směrnici MiFID II, začne platit od 3. ledna 2018.

Co nová pravidla přinesou?

Přinesou hlavně větší regulaci pro účastníky trhu. Jedná se zejména o nový koncept prokazování odbornosti. Po lidech, kteří chtějí poskytovat investice, vyžaduje například maturitu a odborné akreditované zkoušky. Směrnice zároveň reaguje na dění na trhu a doplňuje směrnici MiFID I, která platí od roku 2007.

Vít Mikolášek Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, působil na Ministerstvu financí v odboru Legislativy finančního trhu v oddělení kapitálového trhu a poté v oddělení bankovnictví.

Podílel se na přípravě a implementaci evropské legislativy a úpravě zákona o bankách, podnikání na kapitálovém trhu, o spořitelnách a dalších.

V Partners působí od založení v roce 2007 jako ředitel právního oddělení, od roku 2012 je v představenstvu společnosti. Je předseda představenstva Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky.

Co má novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu napravit?

Do roku 2007 mohl investiční poradenství nabízet kdokoli. Požadavek na investiční poradenství zavedla směrnice MiFID I, po jejím zavedení stálo mnoho subjektů před rozhodnutím, zda investiční poradenství vůbec dál poskytovat. Většina trhu se nakonec zalekla větší odpovědnosti a i za cenu změny obchodního procesu ho přestala poskytovat. Formálně tak ztratili možnost klientům radit a doporučovat konkrétní produkt na míru klientovi. Prakticky ale pouze formálně, protože na českém trhu není mnoho klientů, kteří si sami dokážou zvolit investiční produkt. Docházelo tak k tomu, že investice se doporučovaly i nadále, i když formálně docházelo pouze k jejich zprostředkování.

Jaký je rozdíl v tom, pokud mi někdo investici pouze zprostředkuje, nebo mi ji doporučí?

Lidé si často myslí, že za vhodnost investice odpovídá poskytovatel, který ho prodává nebo doporučí. Jenže pokud neposkytuje investiční poradenství, tak odpovědnost za výběr vhodného produktu nemá. Platí to nejen pro finanční poradce, ale i v případě, že investici zprostředkují u obchodníka s cennými papíry nebo v bance.

Zprostředkovatelé tedy využívali situaci, že klientům nedocházelo, že jim výběr pouze doporučili?

Ano. S investičním poradenstvím jsou spojeny vyšší nároky a vyšší odpovědnost za to, že klient dostal správnou radu a vhodný produkt. Zprostředkovatelé pochopili, že klient nepozná rozdíl a neuvědomí si, že pouhé zprostředkování produktu znamená, že za jeho doporučení nikdo neodpovídá. Prokázat potom v praxi, že mi investiční nástroj někdo doporučil, když ve všech dokumentech je napsáno, že si ho klient zvolil sám, není jednoduché, a tak ani obcházení této úpravy, které je na trhu běžné, ČNB zatím nikdy nepotrestala.

Ale jak může nová směrnice motivovat k poskytování investičního poradenství?

Jednoduše přes provize. Aby byla provize přípustná, musí přispívat ke zkvalitnění služby a přinášet klientovi něco navíc. Nová úprava výslovně říká, že takovým zkvalitněním služby je právě poskytování investičního poradenství. Směrnice tím primárně motivuje poskytovatele investičních služeb, aby začali investiční poradenství nabízet.

Znamená to, že klient bude předem vědět, jakou dostane investiční poradce provizi?

Přesně tak, směrnice jde cestou větší transparence. Klient bude vědět, jaké platí poplatky a jaké provize jsou v souvislosti s poskytováním investice vypláceny. Kromě informace při uzavírání smlouvy bude každý rok dostávat výpis, kde bude uvedeno, jaké provize byly v souvislosti s jeho smlouvou vyplaceny a kdo je získal. To se bude týkat i průběžných provizí vyplácených v průběhu investování, kdy bude nutné prokázat, že byly vyplaceny za péči o klienta. Klient by však neměl zapomínat na to, že mnohem důležitějším ukazatelem než výše provize je výše poplatku.

Proč? Můžete to vysvětlit?

Fondy odvádějí každoročně poplatky správcovské společnosti a ta z nich dále vyplácí provize. Pokud provizi nevyplatí, zůstává správcovské společnosti. Není tedy důležité jak vysoká je provize a kdo jí dostává, ale jak vysoká je výše poplatku. Ta je dána statutem fondu, poplatek klient zaplatí vždycky bez ohledu na to, zda je provize vyplácena, či nikoliv.

Jak to bude nově se vzděláváním investičních poradců?

Dosud byly požadavky na vzdělávání investičních poradců náročnější. To představovalo zvýšené náklady, a proto některé banky poskytují investiční poradenství jen bonitním klientům, kteří investují vysoké částky, kde se jim poskytování investičního poradenství vyplatí. Nově to vypadá, že zprostředkovatelé i poradci budou mít stejnou zkoušku, což opět přinese větší motivaci k poskytování investičního poradenství.

Ale jak poznám, kdo poskytuje investiční poradenství a kdo ne?

Při sjednání investice by měl klient vyplnit investiční dotazník. Jestliže je v něm uvedeno, že je poskytováno pouze přijímání a předávání pokynů, jde o pouhé zprostředkování investice a nikdo neodpovídá za to, že vám doporučil správně. Jestliže je v investičním dotazníku uvedeno, že je poskytováno investiční poradenství, má klient vyhráno.

Co když poskytovatel investiční dotazník nepoužije vůbec, nebo řekne, že ho vyplnit nemusím?

Pak má klient stoprocentní jistotu, že mu nikdo neporadí a za poskytnutou službu nikdo neodpovídá. Investiční poradci totiž musí investiční dotazník vyplnit s klientem vždy, bez toho nemohou službu poskytnout. Investiční poradce je možné dohledat také v registru ČNB, ale jsou v jednom seznamu se všemi vázanými zástupci, takže je potřeba hledat podle poskytované služby, což může být pro klienta složitější.