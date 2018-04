Novinky v kreditkách: první karta jen pro ženy a kreditka s voláním zdarma

Kreditní karta pro ženy tzv. Lady karta je kombinací běžné kreditky a slevové karty. Svým majitelkám karta poskytne úvěrový limit až do výše 20 tisíc korun bez doložení příjmu a úvěrový limit do 250 tisíc korun. Bezúročné období je 45 dní, a pokud dluh nestihnete do té doby splatit, vyšplhá se úrok na 19,9 procent ročně (cca 1,66 procent měsíčně).

Správa a vedení účtu jsou zdarma v případě, že bezhotovostní platby touto kreditní kartou překročí tři tisíce korun měsíčně. Když utratíte méně, vyjde vás karta na 59 korun měsíčně, tedy na 708 korun ročně.

Zajímavé výhody, které Lady karta poskytuje, jsou například pojištění kabelky, pojištění nákupu nebo asistenční službu Home Assistance a Lifestyle. Z každé platby kartou navíc jde jedno procento zpět na váš účet penzijního připojištění u Penzijního fondu KB.

S kreditkou máte pojištěnou i kabelku

Pojištění kabelky se vám bude hodit v případě, že vám někdo ukradne celou kabelku nebo vykrade její obsah, jako je kosmetika, telefon, klíče atd. Plnění bude podle Komerční banky poskytováno na zakoupení nového zboží. Limit na jednu věc jsou tři tisíce korun a na pojistnou událost 10 tisíc korun.

Další vychytávkou jsou asistenční služby. Ty nabízí zorganizování a úhradu nákladů spojených s odstraněním technické havárie v bytě. Majitelka karty tak může požádat o zajištění řemeslníků nebo různých služeb, které banka uvádí na svých stránkách.

Leckdy náklady za nepředvídatelné havárie hradí banka. "Klientka má v případě havarijního stavu nárok na organizaci a úhradu zásahu řemeslníka maximálně do 10 tisíc korun," vysvětluje Monika Klucová, tisková mluvčí Komerční banky.

Tím však pojištění na kartě nekončí. Využít můžete i pojištění storna vstupenek. To zahrnuje náhradu kupní ceny neuplatněných vstupenek například v případě závažného onemocnění majitelky karty nebo blízké osoby, které nastane nejdříve 72 hodin před akcí. Pojištění se vztahuje i na zrušení v důsledku přírodní katastrofy.

Kreditka s voláním zdarma od Raiffeisenbank

Mobilní operátor Vodafone a skupina Raiffeisen rozjely spolupráci a v dubnu začaly nabízet novou kreditní kartu. Získání karty je zdarma a vedení také, ale jen v případě, že s ní utratíte alespoň pět tisíc korun za měsíc. Pokud ne, vyjde vás karta na 45 korun měsíčně, tedy na 540 korun ročně.

Kreditka nabízí jedno z nejdelších bezúročných období. Svůj dluh nemusíte splatit až 60 dní, ale po uplynutí dvou měsíců bude úroková sazba 25,08 procent ročně (2,09 procent měsíčně). Maximální výše úvěru je 200 tisíc korun.

Může se hodit Prošvihnout bezúročné období je stále dražší.

Výhodou Vodafone kreditní karty je možnost volání zdarma. Když touto kreditkou zaplatíte za měsíc nákupy za dva až čtyři tisíce korun, získáte jeden víkend volání zdarma v síti Vodafone. Odměna v podobě dalších víkendů zdarma je odstupňována útratou dalších dvou tisíc navíc.

Volné volání přiděluje Vodafone v nejbližším zúčtovacím období vašeho účtu u tohoto mobilního operátora. Služba je dostupná pro lidi s paušálem i s kreditem. Na vaši odměnu vás upozorní operátor sms zprávou, která vám přijde v pátek večer nebo dokonce v noci. Bonus však zatím nelze převádět na ostatní členy rodiny.