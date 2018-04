Ceny povinného ručení stouply, ale zdražování ještě není konec

Jestli se vás ještě zdražování nedotklo, můžete si gratulovat. Patříte nejspíš do skupiny řidičů správného věku (tedy těch zkušených), ze správné lokality (spíš z malého města či vesnice), a navíc řídíte bez nehod. Takových si pojišťovny váží a snaží se jim zatím nezdražovat.

Důvody zdražení Nový občanský zákoník a s ním spojené vyšší odškodňování poškozených.

Povinný odvod pojišťoven do Fondu zábrany škod, zvýšení plateb za zásah hasičů na místě nehody.

Možné zrušení příspěvku neplatičů do garančního soudu ČKP (v prosinci by mělo proběhnout třetí čtení poslaneckého návrhu na toto téma).

Konkurence sice dosud tlačila ceny dolů, ale vyšší náklady spojené zejména s uplatňováním pravidel odškodnění podle nového občanského zákoníku nutí pojišťovny ostatním pojištěným ceny zvyšovat už počátkem roku 2015. To potvrdily všechny oslovené ústavy, jejich mluvčí však příliš konkrétní být nechtěli.

Trojnásobný nárůst odškodného. Zatím

Opravdu se o tolik zvýšilo odškodné vyplácené pojišťovnami za škody na zdraví? „Průměrný odhadovaný nárůst plnění za bolestné je přibližně trojnásobek,“ potvrzuje Milan Káňa z Kooperativy, a hned ilustruje na příkladu:

„Nejčastější příčinou dopravních nehod je nedodržení bezpečné vzdálenosti, a s tím souvisí zranění v oblasti krční páteře a hlavy. Například podvrtnutí a natažení krční páteře bylo dříve odškodňováno základní částkou 2 400 korun, dnes je za stejnou diagnózu odškodnění asi 7 500 korun.“

Eva Svobodová z Uniqa pojišťovny vyšší odškodné potvrzuje a dodává, že problém je v krátkém čase, po který nový občanský zákoník platí, a ve lhůtě stanovování následků tělesné újmy: „V souvislosti s těžkými úrazy a s dlouhou dobou vyplácení odškodného musíme vytvářet dlouhodobé rezervy,“ vysvětluje.

Pojišťujeme se málo

Kam volat v případě nehody Allianz: 241 170 000

AXA: 292 292 292

ČP: 841 114 114

ČPP: 1220; +420 266 799 779*

ČSOB Poj.: 1224; +420 222 803 442*

Generali: 221 586 666

HVP: 272 101 062

Kooperativa:

841 105 105

841 105 105 Slavia: 261 000 525

Triglav: 542 425 000

Uniqa: 272 101 020

Wüstenrot: 227 231 222 * při volání ze zahraničí. Nehody lze hlásit i on-line či přes aplikace v chytrém telefonu.

Jednou z cest, jak vyinkasovat z klientů vyšší pojistné, je nabídnout jim lepší, a tedy dražší pojištění. Základem jsou pojistné limity.

„Většina majitelů vozidel uzavírá povinné ručení s nejnižším možným limitem 35 milionů korun pro škody na majetku i na zdraví,“ konstatuje Helena Dušková z Wüstenrot pojišťovny.

Pojistný limit u škod na zdraví se sice vztahuje na každou poškozenou osobu, to však zdaleka neznamená, že je dostatečný. Když způsobená škoda limit přesáhne, pojišťovna přestane platit. Poškozený pak může další peníze vymáhat po viníkovi soudně. Aktuálně nejvyšší limit na trhu je 200 milionů korun a nabízí jej Allianz.

Pojišťovny se snaží přidal ledacos navíc

Aby dražší pojistné bylo pro řidiče přijatelné, přidávají pojišťovny navíc mnohé služby, které byly donedávna výsadou havarijního, úrazového či odpovědnostního pojištění či asistenčních služeb.

„Moderní povinné ručení nabízí motoristům řadu rozšířených služeb, které klientovi pomáhají v nepředvídaných životních situacích,“ říká Miroslav Matějka z Generali.

Novinky Podzimní nabídka pojišťoven

Allianz - nový stavebnicový typ pojištění - transparentnost při sjednávání smlouvy, limit povinného ručení až 200 milionů korun. Přímá likvidace (poškozený řeší škodu se svou pojišťovnou a ta se vyrovná s pojišťovnou viníka) i v případě újmy na zdraví.

AXA - nový variabilní typ pojištění - připojištění pro případ živelní události a při střetu se zvěří a poškození vozidla. Garantovaný odtah po celé ČR a výměna poškozené pneumatiky včetně její úhrady.

Česká pojišťovna - rozšířená asistence (pojistné plnění 75 tisíc korun) v zahraničí pro vybrané varianty povinného ručení, u většiny automaticky úrazové pojištění celé posádky vozu.

ČPP - zdarma pojištění odpovědnosti v běžném životě plus voucher v hodnotě až 500 korun na sjednání majetkového pojištění. Limit plnění až 111 milionů korun. V případě odcizení nebo totální škody v rámci připojištění GAP krytí až do výše původní pořizovací ceny vozu. Služba Domovský autosalon ČPP II.

ČSOB Pojišťovna - u varianty Premiant pojištění škod na vlastním voze do výše 5 000 korun, úrazové pojištění řidiče, pojištění osobních věcí řidiče a osob blízkých.

Generali - karta CCS v hodnotě 500 korun na nákup pohonných hmot (u smluv s vyššími limity uzavřenými do konce roku), vylepšená varianta stávajícího pojištění Exklusive Plus - garance ceny na tři roky, poškození stojícího auta zvířetem, možno sjednat do konce roku 2014.

Kooperativa - ProSporty: doplňkové pojištění sportovní výbavy, kryje riziko havárie, živlu i odcizení plus riziko poškození vnější části vozu způsobené pádem sportovní výbavy. Klienti pojišťovny získají na toto pojištění 60procentní slevu.

Slavia - pojištění občanské odpovědnosti k povinnému ručení. Od Nového roku rozšíří všechna povinná ručení o základní asistenci - včetně slevy na pohonné hmoty. Do konce roku spustí možnost uzavírat smlouvu on-line s interaktivním (živým) poradcem.

Uniqa - doplnění asistenčního servisu o služby právníka (opravdu služby, nejen konzultace), na trhu stále ojedinělé aktivní asistencí SafeLine (napojeno na GPS, pomoc při krádeži, ale i rozpoznání nehody - dá signál asistenční službě).

Wüstenrot - k povinnému ručení zdarma úrazové připojištění dětí s pojistnou částkou 100 000 korun.