Od ledna startuje nové penzijní spoření. Spořit půjde strategicky

Toto nové doplňkové penzijní spoření již nebude výnos garantovat, ale každému střadateli na důchod umožní zvolit si jednu ze tří investičních strategií s různou mírou rizika.

"To ovlivní skladbu portfolia cenných papírů držených fondem. Může tedy nastat situace, že do fondu vložíte více peněz, než vám pak vyplatí. A nebo i naopak. S vyšší mírou rizika můžete své vklady zhodnotit i podstatně více, než tomu je ve stávajícím penzijním připojištění," vysvětluje finanční odborník Ondřej Valeš z Penzijního srovnávače.cz.

Každý fond ohlásí konkrétní investiční strategie

Do nových účastnických fondů 3. důchodového pilíře bude možné vstupovat od ledna 2013. Spořit na penzi s volbou investiční strategie bude moci každý, kdo dosud nemá penzijní připojištění sjednané.

Přestup do nových fondů mohou ale využít i ti, kdo si již na penzi spoří ve starém penzijním připojištění a nebojí se riskovat. Investičních strategií bude na výběr několik.

"Všechny penzijní společnosti nabídnou konzervativní účastnický fond, dále budete moci využít vyváženou a dynamickou investiční strategii. Konkrétní nabídku strategií si však penzijní společnosti nechávají až na samý závěr roku. Jednou z prvních společností, která veřejně sdělí svoji produktovou nabídku bude zřejmě Penzijní fond České pojišťovny," přibližuje Kamil Durčák, produktový manažer společnosti Rentia, která se specializuje na penzijní poradenství.

"Ty nejméně rizikové strategie, neboli konzervativní, budou i nadále investovat převážně do státních dluhopisů, kde se klient nemusí obávat přílišných výkyvů, ale zároveň se bude muset spokojit s potenciálně nižším zhodnocením. Naopak nejrizikovější strategie budou tvořené převážně akciovými fondy, které v krátkém období budou zažívat velké výkyvy, ovšem na delším časovém horizontu mohou dosáhnout nejvyššího zhodnocení," dodává Radek Šitera z poradenské společnosti Money Plus.

Konzervativní účastnický fond bude investovat do dluhopisů s přísně stanoveným rizikem. Tato strategie vás nebude vystavovat měnovému riziku a bude minimalizovat tržní riziko, tedy riziko znehodnocení vložených prostředků, na minimum. Pokud tedy zvolíte konzervativní strategii, vaše prostředky budou investovány převážně do dluhopisů.

"Tuto strategii lze doporučit lidem ve věku kolem 55 let, kteří budou penzijní spoření teprve uzavírat. Tento typ spoření jim zajistí, že dostanou ve stáří své vložené úspory navýšené o státní příspěvky, dohromady zhodnocené zhruba o dvě procenta. Konzervativní strategii lze také doporučit naprostým odpůrcům rizika," říká Kamil Durčák.

Vyvážená strategie bude podle poradců vhodná pro věkovou kategorii 45 až 55 let. Uložené prostředky budou u této strategie více kolísat. Některé roky mohou jít do nepatrného minusu, jiné mohou naopak dosahovat například nárůstu až šest procent. Přestože budou ve vyvážené strategii prostředky investovány převážně do dluhopisů, určité procento půjde i do akcií, hotovosti a nemovitostí.

"Strategie je vhodná pro ty, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu a mírou investičního rizika. Zhodnocení by mělo překonat konzervativní strategii a bude se nejspíš pohybovat v rozmezí od jednoho do pěti procent," míní Durčák.

Dynamická, neboli progresivní strategie, je vhodná pro účastníky mladší 45 let, a nebo pro ty, kteří jsou ochotni více riskovat. Tato strategie přináší nejlepší výsledky v dlouhodobém horizontu. "Jde o nejriskantnější strategii, procento zhodnocení však může dosahovat i dvouciferných hodnot a výnos tak může podstatně překonat výsledky současných penzijních fondů," přibližuje Kamil Durčák.

"Nejrizikovější strategie budou tvořené převážně akciovými fondy, které v krátkém období budou zažívat velké výkyvy, ovšem na delším časovém horizontu mohou dosáhnout nejvyššího zhodnocení," uzavírá Radek Šitera.

Zapamatujte si

Jak budeme od ledna 2013 spořit na penzi ve 3. důchodovém pilíři:

V doplňkovém penzijní spoření podle nových podmínek.

Smlouvu bude možné sjednat od ledna 2013.

Výnos nebude garantovaný.

Každý si musí zvolit investiční strategii, kterou bude možné měnit.

V penzijním připojištění podle starých podmínek.

Výnos bude nadále garantován.

Smlouvu za starých podmínek lze uzavřít nejpozději do 30. listopadu 2012, později to již nebude možné.

Každý, kdo má sjednané staré penzijní připojištění může zvážit přestup do doplňkového penzijního spoření a volit investiční strategie.

