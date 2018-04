Novinky ve světě běžných účtů: překvapení se nekoná

Raiffeisenbank se rozhodla od září obohatit své eKonto. "Každému majiteli eKonta, který splní podmínky věrnostních výhod Extra nebo Prémium, připíšeme každý měsíc na účet 10 korun," popsal novinku Mário Drosc, člen představenstva odpovědný za retail Raiffeisenbank.

Pro eKonto Extra potřebujete měsíční příjem min. 15 tisíc korun a k tomu ještě další investice či úvěry, ale postačí i měsíční kreditní obrat převyšující 20 tisíc korun. Prémiové výhody lze získat jen pod podmínkou minimálního měsíčního příjmu 25 tisíc korun, splácení 2milionové hypotéky nebo mít v bance uloženo alespoň 500 tisíc korun. Účet banka vede jako multiměnový – tzn. kromě korun lze využít i podúčty v celkem 10 zahraničních měnách.

Druhou novinku představila krátce po svém vstupu na tuzemský retailový bankovní trh LBBW – IQkonto Zdarma. To slibuje kromě bezplatně vedeného účtu také elektronickou platební kartu, internetové bankovnictví, roční tištěný výpis a výpisy elektronické. Účty banka vede bez zvláštních podmínek, a to kromě české měny i v eurech, amerických dolarech, britských librách či švýcarských francích.

. důvěřuj, ale prověřuj Hledáte-li účet vhodný pro vás, ptejte se vždy na služby, které skutečně využijete. Žádejte v bance propočet vašich budoucích nákladů spojených s účtem. Využít můžete u některých bank i kalkulátor poplatků, který naleznete na jejich webových stránkách. Např. web České spořitelny, ČSOB. Jsou-li bankou poskytovány slevy na poplatcích, ověřte si, zda jsou využitelné i ve vašem případě.

Účty zdarma? Skutečnost jen v mBank, s podmínkou pak i v Citibank

Bankovní poplatky jsou trnem v oku nejen klientům, ale už i politikům. A přesto, zeptáte-li se svého známého či někoho z rodiny na to, kolik měsíčně zaplatí za svůj bankovní účet, pravděpodobně nebude vědět. V lepším případě hrubě odhadne cenu v řádu několika desítek korun.

Ovšem na služby poskytované zdarma, případně za velmi nízký poplatek, vždy klienti tuzemských bank zkrátka slyší. Je třeba si však vždy ověřit, a to ještě před tím, než podepíšete nové smlouvy, zda se vám nabídka opravdu vyplatí. Služby zdarma totiž mohou vyjít i překvapivě draho.

Příklad:

Pro naše srovnání jsme tentokrát zvolili pouze jediného, dalo by se říci standardně se chovajícího bankovního klienta. Od své banky totiž žádá tyto služby: vedení nepodnikatelského účtu, elektronické výpisy, 2x příchozí položka (z jiné banky), elektronickou platební kartu, internetové bankovnictví. Měsíčně na jeho účet přicházejí dvě položky z jiné banky, platí 4 trvalé příkazy (mimo banku), 1x hradí SIPO, průměrně platí 3 příkazy k úhradě (mimo banku) a vybere 2x v měsíci z bankomatu vlastní banky.

Banka Název účtu Měsíční náklady

(v Kč) mBank mKonto 0 Citibank Citi konto* 0 Raiffeisenbank eKonto 13,20 Volksbank Aktiv konto Plus 54 LBBW IQkonto Zdarma 57 Poštovní spořitelna Program Klasik 62 Komerční banka Modré konto** 68 ČSOB ČSOB Konto 73 UniCredit Bank Konto Mozaika 99 GE Money Bank Genius Active 119 Zdroj: banky

Pozn.: Klient Fio družstevní záložny by za stejný komplet služeb zaplatil měsíčně 12 korun.

V tabulce chybí Česká spořitelna, která modelový příklad považuje za neporovnatelný s jejím Osobním účtem.

Vysvětlivky: * podmínkou jsou aktiva v bance nad 500 tisíc korun

** pouze pro klienty Modré pyramidy, jinak lze využít Perfekt konto za 104 korun měsíčně

A jak náš klient pochodil?

Pokud by náš klient nutně nežádal zázemí poboček, nejlevnější účet by získal v mBank. Za žádané služby by totiž měsíčně nevydal ani korunu. Bezplatně by požadavky našeho klienta dokázala plnit i Citibank, ovšem již s podmínkou.

Klient by totiž musel na svých účtech v Citibank držet průměrný zůstatek nad 500 tisíc korun (jinak by platil měsíčně za účet 299 korun). Do dvaceti korun měsíčně by se pak ještě vešel s měsíčními náklady na účet také v Raiffeisenbank. Zde by platil přibližně 13 korun.

Ovšem tím opravdu levné účty v podstatě končí. U ostatních sledovaných bank musí počítat s poplatky převyšujícími 50 korun, ale i 100 korun měsíčně.

Prakticky všechny účty z nabídky však poskytují i řadu služeb, které nemusí klient vždy využít. Nejčastějším doplňkem je telefonické bankovnictví, kontokorent (tj. povolené přečerpání zůstatku účtu), druhá elektronická platební karta či spořicí účet.