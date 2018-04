Novoročenka chce nápad a vkus

Počasí tomu sice příliš nenasvědčuje, ale výzdoba v obchodech a všude znějící koledy neodbytně hlásí blížící se vánoční svátky a nový rok. Ve shonu před koncem roku bychom neměli zapomenout poděkovat svým obchodním partnerům či zaměstnancům a potěšit je novoročním přáním.

Nenechte pééfka na poslední chvíli

Pokud jste si novoročenky dosud neobstarali, máte nejvyšší čas. Můžete je nakoupit přímo ve velkoobchodu, nebo objednat u některé z firem, které novoročenky a kalendáře nabízejí. "Další možností je nechat si zpracovat grafický návrh a podle něj dát přání vytisknout," radí marketingová manažerka Lucie Říhová.

"V každém případě myslete na to, že novoročenka je vizitkou vaší společnosti," dodává. Jiný typ "péefka" bude rozesílat banka, která chce působit na své klienty a obchodní partnery dojmem seriózní instituce, jiný naopak reklamní agentura, jež se chce pochlubit svojí kreativitou.

Co o vás říkají

"Novoročenka prozradí nejen váš vkus, ale může napovědět mnohé i o vaší firmě," uvádí Říhová.

Originální a vtipná novoroční přání si jejich příjemci pamatují a často si je i schovají. Přezdobená či příliš barevná přání jsou nejen nevkusná, ale nepůsobí ani seriózně. Mezi nepovedené novoročenky lze zařadit i ty, které obsahují dlouhý nudný text či rozvláčně rýmované přání.

Klasickým námětem nic nezkazíte

"Neosobní novoročenky vypovídají o tom, že se jejich odesílatel nechce zabývat svým okolím víc, než je nezbytně nutné," vysvětluje psycholožka Jana Benešová.

Infantilní přání s hopkajícími zajíčky či komiksovými figurkami zase naznačují určitou nevyzrálost odesílatele. Rozesílání takových "péefek" je ztrátou času i peněz. Nemáte-li žádný originální nápad, držte se raději klasiky. Tím nic nezkazíte. Originalita za každou cenu může být na škodu. "Specifický druh humoru nemusí adresát pochopit a můžete ho i urazit," dodává psycholožka.

Jak má pééfko vypadat

"Novoročenka má vypovídat o vaší firmě, ale zároveň nesmí vypadat jako reklama na vaše zboží," radí Říhová. Na "péefku" by mělo být logo společnosti. Text by měl být jasný a stručný. Příjemce by měl mít pocit, že je přání určeno právě jemu. Vymyslíte-li nápaditý či humorný text, vydělíte se z šedi ostatních klasických přání.

Čtyři P dobrého péefka 1. Dejte novoročence nápad, ale nechtějte upoutat za každou cenu. Pokud nic převratně originálního nevymyslíte, držte se raději klasiky. Nepochopený vtip může urazit. 2. Nezapomeňte, že kvalitní papír je základ. Nechcete-li investovat do papíru s vyšší gramáží nebo zajímavou strukturou, rozesílejte raději přání elektronickou poštou. 3. Zkontrolujte správnost údajů na adresních štítcích. Chyby ve jméně svědčí o tom, že si adresáta příliš nevážíte, když nedokážete ani správně napsat jeho jméno. Chybně napsaná adresa je důvodem, proč se novoročenka k adresátovi nikdy nedostane. 4. Dbejte na včasné rozeslání novoročenek. Přání, která dostanou lidé mezi prvními, zaujmou mnohem více než ta, která obdrží společně s mnoha dalšími. Necháte-li odeslání novoročenek na poslední chvíli, dojdou adresátům až v lednu, a to už je každý pohlcen novými úkoly a sváteční atmosféra je pryč.

"Vyvarujte se různých typů písma. Text sestavený tímto způsobem vypadá nesourodě," radí grafik Roman Skála. Na péefku by neměl chybět vlastnoruční podpis a logo společnosti. "Obal by měl ladit s obsahem, to znamená, že obálka by měla vhodně doplňovat novoročenku," doporučuje Skála.

V předvánočním zmatku myslíme na spoustu věcí. Mnohdy si tak nestačíme ověřit správnou adresu příjemce nebo se nám na adresnání štítek vloudí chybička. "Chyby ve jméně svědčí o tom, že si adresáta příliš nevážíme, když nedokážeme správně napsat ani jeho jméno," říká Benešová. "To, co se nám zdá jako maličkost, se může druhého nemile dotknout." Pokud uděláte chybu v adrese, může se navíc stát, že adresát novoročenku nakonec vůbec nedostane.

Vytvořit dobrou firemní novoročenku není věda. Nepromarněte proto letos šanci rozeslat takové "pééfko", které mezi ostatními nezapadne.