Novoročenky: na vtipné se nezapomíná

„Péefko“ z tvrdého kartonu ve tvaru rybí kosti nebo papírové kukátko, v němž vidíte zasněženou krajinu. Novoročenky bývají originální i vtipné. Ale i neosobní, strohé, chladné či přímo nevkusné a přezdobené. Co prozradí na svého odesilatele?

Novoročenka, kterou zasíláme svým obchodním partnerům a klientům, prozradí nejen náš vkus, ale i to, jak si vážíme jejího adresáta. Každý z nás vnímá přání individuálně, nicméně pravidla pro ideální novoročenku existují. „Příliš vyzdobená přání působí nejen nevkusně, ale i neseriózně. Ta, která jsou psána stroze, neosobně, vypovídají o pisateli, že k nám nemá žádný bližší vztah, že se námi nehodlá zabývat více, než je nutné. Takové přání nikoho nezaujme, a proto si nikdo nezapamatuje, kdo je zaslal,“ říká psycholožka Renáta Gregorová.

Ideální přání nenudí

Mezi nepovedené novoročenky lze zařadit ty příliš barevné. Nebo také ty, které obsahují dlouhý, rozvláčný text či z grafického hlediska několik druhů písma. „Péefko“ by nemělo působit jako reklama na zboží, s nímž obchodujete. Mile překvapí novoročenky osobně podepsané - nejen vedením firmy, ale pokud je to možné, i ostatními zaměstnanci. „Od firem se očekává profesionální, střídmá novoročenka. Důležité je, aby příjemce měl pocit, že je psána pro něho osobně,“ dodává Gregorová. Text by měl být jasný a výstižný. Nápaditý, humorný. Může být osobní, ale rozhodně se vyvarujte jakýchkoli důvěrností a různých nevhodných poznámek nebo nudných říkanek a dlouhých básniček. Nepodléhejte infantilitě či přeslazeným průpovídkám - působí neprofesionálně. Celkový dojem by měl být vkusný, elegantní, protože jsou poděkováním za dosavadní spolupráci, ale i přáním pro udržení dobrých vztahů do budoucna.

Máte z čeho vybírat

Firmy vyrábějící přání k novému roku nabízejí bohatý sortiment -od jednoduchých kartiček s plastickým vzorem a tiskem až po otevírací hrací novoročenky s ražbou a melodií. Poslat PF je možné i e-mailem, a to i kreslené či animované. Chcete-li být původní, zašlete CD s vánoční hudbou a originální kresbou.

V každém případě je důležité zvolit správnou grafiku podle zaměření firmy. To, jaký zvolíte text a konečnou úpravu, vypovídá nejen o vašem vztahu k příjemci, ale je to i vaše vizitka, prezentace firmy. „Naše novoročenka je zhotovena na plechu, takže vypadá luxusně a draze - to také sledují firmy, které si ji u nás objednávají,“ říká Henryk Szlaur, šéf firmy Univox.

Aby bylo vaše přání dočteno...

Chcete-li, aby vaše novoročenka neskončila v záplavě jiných a příjemce ji nepřehlédl, měla by být zaslána včas. Zasíláte-li přání firmě, na první místo na obálku napište její název, poté jméno a funkci příjemce a nakonec adresu. U konkrétní osoby nejprve uvádíme jméno a funkci, dále pak adresu. Nezapomínáme ani na připojení adresy odesilatele, a to v levém horním rohu obálky s logem firmy, ale i vánoční grafikou. Některé firmy volí elektronickou poštu, která je rychlá a levnější. „Novoročenky rozesíláme e-mailem. Protože je angličtina naším hlavním ,úředním‘ sklářským jazykem, dáváme jí přednost i pro německy mluvící země,“ poznamenává Jaroslav Türnhofer, ředitel sklárny Ajeto. Dodává, že spíše než vlastní „péefko“ používá ve styku s nejvýznamnějšími zákazníky formu zdvořilostního dopisu s díky za spolupráci, krátkým hodnocením uplynulého roku a lehce naznačenými plány do roku budoucího.

Jak má vypadat novoročenka

Co nesmí na přání chybět:

název firmy

jméno odesilatele

text s přáním - jasný, stručný, výstižný, zapamatovatelný, vtipný, originální

vlastnoruční podpis

Jaké nemá být přání: