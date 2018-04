Nový dům bez úspor? Již u tří bank!

Ačkoli již loni v červnu nabídla stoprocentní hypotéku Českomoravská hypoteční banka a po ní v září i Česká spořitelna, bylo mnoho zájemců o tento typ úvěru zklamáno velmi vysokými nároky, které kladly tyto banky na bonitu žadatelů. Možná právě toho se rozhodla využít Komerční banka a připravila pro své klienty rovněž hypoteční úvěr na sto procent obvyklé ceny nemovitosti. Hlavním tahounem by pro klienty měly být zejména nízké úrokové sazby a standardní požadavky banky na bonitu klienta. Nabízí se tedy velmi dobrá příležitost uvedené tři úvěry porovnat.

Jako první kritérium pro srovnání se nabízí maximální výše úvěru, kterou banka klientovi poskytne. Ta je samozřejmě u všech tří bank omezena maximálně částkou, na kterou ohodnotí znalec cenu nemovitosti zastavené ve prospěch banky, a schopností klienta splácet vypočtené měsíční splátky. Zatímco však u Komerční banky další omezující kritérium v této oblasti nefiguruje, u ČMHB nedostane klient více než tři a u ČS více než čtyři miliony korun. U České spořitelny je navíc nutné podotknout, že klient nesmí být pro stoprocentní hypotéku starší 35 let.

Důležité je z hlediska zájemce o hypotéku také kritérium nabízených úrokových sazeb. I zde se chtěla zřejmě Komerční banka od konkurence odlišit a získat tak konkurenční výhodu. Velmi dobře tak zní minimální úroková sazba 3,15 %, i když se jedná o sazbu platnou na jeden rok. Tuto sazbu může získat klient v případě, že má v Komerční bance veden běžný účet a má uzavřené životní pojištění a pojištění nemovitosti u Komerční pojišťovny. Více využívaná tak bude spíše běžná nabídka bez kombinací s nutným pojištěním, kde začínají úrokové sazby na pěti procentech p.a. Životní pojištění není v tomto případě vyžadováno, ale k jeho existenci je přihlédnuto při stanovení konkrétní výše sazby závislé na rizikovosti klienta.

U České spořitelny získají klienti v současné době úrokovou sazbu ve výši 6,6 %. Sazba je stanovena pevně na pět let. K úrokové sazbě je ovšem nutno připočíst povinné sjednání úvěrového životního pojištění, jehož náklady činí cca 0,06 až 0,1 % p.a. navíc k sazbě úvěru.

Hypoteční úvěr na sto procent hodnoty zastavené nemovitosti, žadatelem je svobodný muž ve věku 25 let, který si bere hypotéku 1 mil. Kč se splatností 15 let. KB ČS ČMHB minimální úroková sazba s platností 5 let 5 % 6,6 % 7,25 % minimální požadovaný příjem n/a 20 000 Kč 22 500 Kč měsíční splátka bez tříprocentní státní finanční podpory 7 908Kč 8 820 Kč 9 129 Kč

Nejvýše má potom nastaveny úrokové sazby Českomoravská hypoteční banka. Pro stoprocentní hypotéku je zde přičtena ke standardní úrokové sazbě riziková marže ve výši 1,6 %, což znamená, že v současnosti mohou klienti získat úrokovou sazbu od 7,25 %. Sazba je rovněž stanovena jako pevná na pět let. Výhodou oproti České spořitelně je zde fakt, že klienti platí zmíněnou rizikovou přirážku pouze v období, kdy výše úvěru činí více než 70% hodnoty zastavené nemovitosti. Pokud v období změny úrokové sazby klesne výše úvěru pod tuto mez, přejde klient na standardní úrokovou sazbu (v současnosti od 5,65 % p.a.). Pokud tedy dlužník splatí část přesahující 70 % v prvních pěti letech, může získat u ČMHB výhodnější sazbu než bude mít klient České spořitelny.