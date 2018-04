Nový dům za pojistku? Na to zapomeňte

Dnes v noci to bude týden, co se přes chalupu manželů Kondelíkových v Metlách na Strakonicku převalila šestimetrová vlna z protrženého rybníka a vzala s sebou skoro celou vesnici. Jarmila a Lubomír Kondelíkovi dům zdědili po rodičích a během 25 let jej stihli opravit a dodělat podkroví. Teď jim zbylo auto, které stihli včas odvézt na kopec, pár osobních věcí a 300 korun. Bydlí u sousedů, kteří jezdí do Metel jen na víkendy a v nouzi pomohli. Kolem zbytku domu je souvislá hromada suti a trosek. Jen místní poznají, kde dřív končil jeden dům a kde začínal druhý. Na jednom z kusů zvlhlé povalené zdi sedí s cigaretou v ruce Lubomír Kondelík: "Dvacet pět let jsme se dřeli, a teď nemáme nic."

Pojišťovny už sčítají škody

Metly byly jednou z prvních obcí, kam směřovaly kroky pojišťovacích agentů s fotoaparátem a kalkulačkou v ruce. Na nich totiž bude záviset, jestli Kondelíkovi a ostatní postižení za své zničené příbytky přece jenom něco dostanou. "Je tu devět totálek, z toho osm našich," říká okresní vedoucí České pojišťovny Václav Hůda. Totálka je v řeči pojišťováků dům, který se může přejet buldozerem (je-li ještě co přejíždět) a úplně odepsat. K takovým patří i stavení Kondelíkových. Při pohledu na něj se Hůdovi vrací vzpomínky na povodně před pěti lety na Moravě, kdy pracoval v okolí Krnova. Dnes má v revíru vesnice Metly a Příměř, kde povodně způsobily tragédii 66 rodinám. "Řekli nám, že můžeme dostat tak tři sta až čtyři sta tisíc, ale že se to nejdřív musí pořádně spočítat," říká Kondelíková. Pojišťováci jsou podle ní ochotní a slíbili rychle vyplatit zálohu. "Snad dostaneme aspoň něco," doufá manžel. Na nové bydlení to ale asi stačit nebude. "Za tři sta tisíc dneska neuděláš nic, leda základní stavbu," říká.





Nový dům? Leda menší





Podobné to bude se stovkami tisíc domácností, jimž srpnová velká voda vzala kus majetku a které teď čeká vyjednávání s pojišťovnou o náhradě. Jen na Strakonicku a Prachaticku má Česká pojišťovna už 5500 poškozených. Živel jim vzal buď celý, nebo kus domu, případně poškodil či zničil domácnost. Podle Hůdy může sotva někdo z pojištěných počítat s tím, že si za peníze od pojišťovny postaví nový a stejně velký dům, jaký vzala voda. "Leda nový, ale menší," říká Hůda. Zůstane-li u čtyř set tisíc, Kondelíkovi se budou muset hodně uskrovnit. Pojistku platili 25 let, ale až teď začínají tušit, zač si vlastně tak dlouho platili a kolik mohou dostat. Někteří jejich sousedé jsou na tom ještě hůř. "Jedna babička pojišťovákům říkala, že nebude vyplňovat vůbec nic, že prý stejně nic nedostane," říká Kondelíková. Pojišťovna počítá škodu na domu podle toho, jaká by byla dnes jeho pořizovací cena. "Začneme znaleckým posudkem, za kolik by se stejný dům postavil při dnešních cenách," vysvětluje Hůda. Háček je v tom, že pojišťovna z odhadní ceny kus srazí podle stáří domu. "U nás je to půl procenta ročně. U nejstarších srážíme na polovinu, dál ne."





Úskalí pojistek

Hledáte další informace o pojištění domu a domácnosti? Pokud ano, naleznete je spolu s články, které se věnují tomutu tématu PRÁVĚ ZDE.

Náhrada se počítá podle dnešních cen i přesto, že Kondelíkovi mají s pojišťovnou starou smlouvu ještě z dob socialismu a platí jen 284 korun za rok. "Bohužel pro pojišťovnu," dodává Hůda. Pojišťovna se snaží tyto staré a pro ni nevýhodné smlouvy předělat podle nových pravidel a také nových cen. Zmíněný princip však u starých smluv platí. Výjimkou jsou pouze ty nejnovější, kde si klienti mohou sami do smlouvy odhadnout, na kolik si svůj dům cení, a pojišťovna jim podle toho spočítá pojistné. Pojišťovny kromě toho přiznávají, že klienti se v pojištění moc nevyznají a mnohdy je čeká rozčarování, když až nyní pochopí některá úskalí v pojistné smlouvě. Mnozí zjistí, že nic nedostanou. A nejvíc je těch, kteří vůbec pojištěni nejsou: podle náměstka ministra financí Jaroslava Šulce to je přes 80 procent lidí. Výhoda smluv z dob minulého režimu spočívá i v tom, že u nich odpadá slovíčkaření kolem různých typů živlů, které zřejmě zhatí naděje na odškodnění spousty občanů. Současné smlouvy totiž skrývají chyták v tom, že se liší pojistka na záplavu a na povodeň. Dvě slova, jež lidem znějí jako jedno a totéž, mají v řeči pojišťoven dvojí význam: povodeň je proud rozvodněné řeky, záplava je stojící voda, která zůstane na místě po povodni. "Pokud jde o domácnosti, sjednáváme smlouvy vždy proti všem živlům v jedné smlouvě," ujišťuje Hůda. Smlouvy skrývají ještě další ustanovení, které mnohé žadatele o odškodnění nepříjemně překvapí. Třeba to, že pojistka na nemovitost se nevztahuje na vybavení domácnosti.



Pomůže i stát a úřady

Kromě pojišťovny nastaví pomocnou ruku i stát a místní úřady. Prvních 30 tisíc korun v hotovosti věnoval 66 metelským rodinách, které zůstaly bez domova, jejich Městský úřad v Blatné. Ten rovněž založil zvláštní konto, kam lidé mohou posílat pomoc. Starosta Karel Palivec v Předmíři i v Metlách nabídl povodněmi postiženým lidem stavební parcely v obou obcích, ale na výše položených místech. Peníze od pojišťoven a státu sice pomohou, ale bude hodně záležet i na solidaritě jiných lidí. 140 tisíc věnovala Metlám firma Rybářství Lnáře, jíž patřil protržený rybník a kterou místní obviňují ze své tragédie. Vinu už zkoumá policie. Štěstí mají aspoň v tom, že se o nich ví. "Každý den je tu televize, prý jsme byli i ve zprávách v Londýně. Kdybych vybírala vstupenky, možná dostanu víc než od pojišťovny," uzavírá Jarmila Kondelíková.