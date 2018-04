Nový gigant na českém investičním trhu

Vzor toho, jak by měla transformace v konečném důsledku vypadat, poskytl majitel ČSOB – belgická KBC. Spojením všech aktivit týkajících se správy aktiv tak na českém trhu vzniká nový významný hráč – ČSOB Asset Management Group. Jak název naznačuje, nepůjde o jednolitý celek. Vzhledem k produktům nabízeným tímto uskupením a české legislativě to ani není možné. Páteř skupiny tvoří ČSOB Asset Management (ČSOB AM), který vzniká spojením Patria Asset Managementu s útvarem ČSOB zabývajícím se asset managementem a 100%-ní dcera ČSOB AM - ČSOB Investiční společnost (ČSOB IS), pod jejíž křídla spadají aktivity v oblasti kolektivního investování. Tato dceřinná společnost přebírá OB Invest a do konce roku by se k němu měla přidat i 1. IN. Začlenění Patria Asset Managementu pod ČSOB AM neznamená, že by značka Patria zmizela z českého trhu. Patria Finance bude nadále provádět v rámci skupiny ČSOB pod svým jménem obchody s domácími i zahraničními cennými papíry.

Spojením aktivit v oblasti asset managementu pod jednu střechu vzniká na českém trhu významný hráč, jehož aktiva pod správou dosahují bezmála 130 miliard korun. Do této sumy jsou však zahrnuta i aktiva dceřinných společností ČSOB jako jsou Českomoravská stavební spořitelna, Českomoravský penzijní fond nebo IPB Pojišťovna, jejichž aktiva ČSOB Asset Management Group rovněž řídí. Vztah je oboustranný, ČSOB AM naopak využívá dceřinné společnosti k umístění aktiv těch svých klientů, kteří preferují produkty dceřinných společností před např. akciemi nebo podílovými fondy. Rozdělení aktiv ve skupině zobrazuje následující obrázek:





Zdroj: ČSOB AM

Jak se tedy změní situace na trhu? V oblasti individuální správy portfolií se ČSOB AM s 32 mld. korun stává největším hráčem se čtvrtinovým podílem na českém trhu a odsouvá tak na druhé místo ING Investment Management. Náskok na ING je však minimální a boj o vedoucí postavení ještě bude zajímavý.

Zamotává se i situace v oblasti otevřených podílových fondů (OPF). Spojením OB Investu a 1. IN vznikne uskupení spravující nyní 19 mld. Kč v otevřených podílových fondech. Tím se ČSOB IS výrazně dotáhne na zatím druhou největší společnost IKS O situaci okolo investičních fondů se více dozvíte ZDE KB se současnými 21 miliardami pod správou. Započteme-li ještě 6 investičních fondů (4 v 1. IN a 2 v OB Investu), může se v tomto segmentu ČSOB Asset Management Group po jejich otevření vytáhnout na pozici dvojky trhu českých OPF s majetkem 29 miliard korun. Stát se lídrem a překonat tak zatím neotřesitelnou jedničku na trhu ISČS s 31 mld. Kč však bude velmi těžké. Růst majetku v OPF zajišťuje nyní jen ČSOB Výnosový určený pro institucionální klientelu. Ostatní fondy se potýkají spíše s odlivem aktiv (např. 1. IN Restituční). S odlivem lze navíc počítat i u otvíraných fondů. ISČS takový problém nemá, od začátku roku přitéká do fondů měsíčně pravidelně okolo jedné miliardy korun. Svou roli zde sehrává fakt, že ČSOB IS se nesoustředí jen na české fondy, ale čerpá ze široké nabídky fondů KBC, do nichž čeští investoři vložili již 8 miliard korun, což ji řadí v oblasti objemu prodaných zahraničních fondů na první místo v ČR. Akcent na zahraniční fondy je v ČSOB daleko vyšší než v České spořitelně, která se spíše soustředí na své vlastní fondy.

