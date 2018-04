Význam nového občanského zákoníku pro výklad dosavadních předpisů

Žalobce se ve svojí žalobě pokusil s odkazem na nový občanský zákoník změnit dosavadní pravidlo, podle něhož nelze úročit úrokem z prodlení sjednané běžné úroky (placení úroků z úroků se odborně nazývá anatocismus). Tento závěr judikoval pro stávající právní úpravu opakovaně Nejvyšší soud. Nový občanský zákoník však v § 1806 sjednání úročení úroků umožňuje.

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník § 1806 Úroky z úroků lze požadovat, bylo-li to ujednáno. Jedná-li se o pohledávku z protiprávního činu, lze úroky z úroků požadovat ode dne, kdy byla pohledávka uplatněna u soudu.

Nejvyšší soud výklad prostřednictvím nového občanského zákoníku odmítl

Nejvyšší soud došel k jednoznačnému závěru, že budoucí právní úprava nemůže být v tomto případě důvodem ke změně výkladu dosavadních předpisů. Je ovšem otázkou, zda by Nejvyšší soud možnost alespoň podpůrného výkladu prostřednictvím nového občanského zákoníku odmítl i tam, kde by neexistovala k danému problému ustálená judikatura nebo kde by se nejednalo o tradičně kontroverzní praktiku jako je braní úroků z úroků.