Fotit známé bez souhlasu už nejde. Další novinky občanského zákoníku

Podobu člověka lze zaznamenat jen s jeho souhlasem. Znamená to, že nemohu vyfotit kamarády na večírku, aniž budu mít jejich souhlas?

Pořídit fotografie konkrétní osoby lze jen s jejím svolením. Ale existují určité výjimky, takzvané zákonné licence, kdy souhlas nahrazuje zákon. Je tomu tak pro případy úřední, umělecké, vědecké nebo zpravodajské a nově též pro případy veřejného vystoupení osoby v záležitosti veřejného zájmu (například na jednání zastupitelstva obce) nebo pro účely ochrany vlastních práv (například záznam ústního uzavření smlouvy).

Původní občanský zákoník skutečně umožňoval zbavit člověka způsobilosti k právním úkonům (nově svéprávnosti) zcela, což od ledna nejde. O osobách, které jsou nyní takto zbaveny způsobilosti, bude muset opětovně, nejpozději do tří let, rozhodnout soud a konkrétně vymezit, ke kterým právním jednáním jsou omezeny a ke kterým již nikoliv.

Omezit člověka ve svéprávnosti nově půjde jen na omezenou dobu, nejdéle na tři roky, po nichž bude nutné důvody omezení přezkoumat. Pokud by soud v této lhůtě nerozhodl, omezení právně jednat se ruší a člověk se stane plně svéprávným.

Co když dítě získá dříve svéprávnost a pak se zadluží. Budou za jeho dluhy ručit rodiče?

Ne. V případě, že soud dítěti přizná svéprávnost, je dítě plně svéprávné a rozhoduje samo za sebe. Jedná tudíž na svoji odpovědnost a jeho dluhy majetek rodičů nikterak neohrožují. Nový občanský zákoník totiž přináší možnost nabytí svéprávnosti (schopnosti samostatně právně jednat) v situaci, kdy dítě osvědčí schopnost samo se živit, je mu minimálně 16 let a zákonní zástupci (většinou rodiče) a soud souhlasí.

Ještě zdravý člověk může v očekávání toho, že se jeho stav zhorší, určit, aby bylo o jeho záležitosti postaráno určitým způsobem. Jakým způsobem?

Nový občanský zákoník přináší nové možnosti pro osoby s duševní poruchou. Nebude nutné je hned zcela zbavovat možnosti právně jednat, ale podle toho, jak bude jejich nemoc postupovat, si budou moci vzít k ruce takzvaného podpůrce, tedy osobu, která jim bude radit při rozhodování, nebo se budou moci nechat zastupovat někým z rodiny.

Mohou také sepsat takzvané předběžné prohlášení, ve kterém určí do budoucna, jak si představují, že by měly být spravovány jejich záležitosti či kdo by měl být jejich opatrovníkem. Takové prohlášení se může udělat buď formou notářského zápisu, nebo písemně před dvěma svědky. Osoba tak činí sama pro sebe, může uvést zcela podle svého přání, že chce, aby se o dům starala sestra či opatrovníkem byl bratr, až se sama nebude schopna postarat (například kvůli rozvinuté demenci či Alzheimerově chorobě).

Mohou existovat a fungovat původní právnické osoby? Musím je znovu registrovat?

Právnické osoby, ať už akciová společnost, společnost s ručením omezeným, družstvo, společenství vlastníků jednotek či například spolek (stávající občanské sdružení) samozřejmě dál mohou fungovat a od 1. ledna není třeba nic dělat.

K 1. lednu pozbyla automaticky účinnost ta ustanovení jejich stanov a jiných dokumentů zakládaných do rejstříků, která budou v rozporu s donucujícími ustanoveními nových zákonů (typicky třeba povinné členství, pokud jde o spolek), tyto informace je třeba uvést do souladu s novými přepisy do tří let od účinnosti nového občanského zákoníku, u obchodních korporací je to do šesti měsíců, a ve stejné lhůtě všechny potřebné listiny doručit do veřejného rejstříku. Do dvou let budou muset právnické osoby upravit svůj název tak, aby vyhovoval novým předpisům.

