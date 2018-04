Novinky 2014: Zájem rodiny a dětí má přednost před majetkem

1 Jeden z manželů nemůže rodinu vystěhovat z bytu

Rozvádíte se a řešíte, zda vás manžel nechá s dětmi bydlet dále v jeho bytě? Bude muset. Ten z manželů, v jehož bytě rodina bydlí, totiž nemůže rodinu vystěhovat, pokud nezajistí odpovídající náhradní bydlení. To platí dokonce i po rozvodu – rodina může v bytě dál bydlet za běžné nájemné, a to zpravidla až do doby, než děti odrostou a budou schopny se živit.

Totéž platí o vybavení domácnosti, které zajišťuje základní životní potřeby rodiny, jako je například pračka, lednička, postel. Pokud věc patří k obvyklému vybavení a slouží každodennímu fungování rodiny, ztrácí manžel, který je vlastníkem věci, právo s ní nakládat bez souhlasu druhého manžela. To znamená, že vám nemůže odnést životně důležité věci z bytu.

2 V první řadě dohoda

Kromě zakládání rodiny a výchovy dětí je důležitá také podpora a pomoc manželů. Proto se klade větší důraz na vzájemnou domluvu manželů, ať již ohledně majetku, bydlení, či způsobu života. Manželé mají právo na informace vzájemně o svých poměrech a musí zohledňovat zájem rodiny při plánování svých aktivit.

3 Byt je váš, ale výdělek z něho i manžela

V průběhu manželství vzniká k majetku tzv. společné jmění manželů (SJM), pokud se manželé nedohodnou jinak. Společné jmění manželů tvoří vše, co získal jeden z manželů nebo oba manželé společně za trvání manželství, vyjma věcí, které:

slouží osobní potřebě (například pyžamo, kartáček na zuby, individuální pracovní pomůcky apod.)

nabyl jen jeden manžel darem, děděním či odkazem

získal jen jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na ochraně osobnosti

nabyl jen jeden z manželů ze svého výlučného vlastnictví nebo náhradou za ně

Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, jestliže manžel nabyl tento podíl za dobu trvání manželství. Součástí SJM je též zisk z tohoto majetku, ale nikoli například právo rozhodovat na valné hromadě.

4 Když můžete pracovat, výživné nedostanete

Bývalý manžel bude moci požadovat výživné, jen pokud není schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství a lze-li to spravedlivě požadovat (pokud například pečuje po rozvodu o společné dítě). Soud musí zvážit, zda si manžel mohl najít zaměstnání. Namísto výživného si mohou rozvedení manželé sjednat jednorázové odbytné.

5 Zatajujete příjmy? Můžou vám vypočítat alimenty z 85 tisíc

Polepší si děti rodičů, kteří neplatí výživné a zatajují své příjmy. Neprokáže-li rodič soudu řádně své příjmy, vypočte se mu výživné z 25násobku životního minima (tj. z cca 85 tisíc měsíčně; dnes je to zhruba z poloviny).

6 Domácí násilník půjde z domu až na 6 měsíců

V případě, že je společné bydlení manželů nebo jiných osob, které spolu trvale žijí, pro jednoho nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí od druhého, může soud vykázat násilníka až na 6 měsíců z domu či bytu, a to i opakovaně.

7 Popřít otcovství můžete až do 6 let dítěte

Lhůta k popření otcovství se prodlužuje. Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy začal mít pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, popřít u soudu své otcovství, nejdéle tak může ovšem učinit až do šesti let od narození dítěte (dosud do tří let). Pokud by otec nestihl návrh na popření otcovství u soudu podat, soud může z důležitých důvodů zmeškání této lhůty prominout.

8 I dospělé děti se dají osvojit

Občanský zákoník umožňuje osvojení zletilé osoby, což má význam zejména v případě osvojování sourozenců, protože při osvojení jen nezletilých dochází k zpřetrhání jejich sourozeneckého poměru.

9 V dětském domově jen dočasně

Dítě již nebude možné odejmout rodičům a svěřit do ústavní výchovy jen kvůli špatné bytové či ekonomické situaci rodiny. Ústavní péče může být navíc pouze dočasná, po 3 letech musí o ní soud znovu rozhodnout.

10 K rozvodu společně

Zákon umožňuje rozvádějícím se manželům podat společný návrh u soudu. Manželé se tak nebudou muset dohadovat, kdo bude na jaké straně a kdo návrh sepíše. Rozvedený manžel má více času na změnu příjmení, rozhodnout se pro návrat ke svému dřívějšímu příjmení může až do šesti měsíců od rozvodu.

11 Podnikáte s rodinou? Máte nárok na odměnu

Podnikání, ve kterém společně pracují členové rodiny (manželé, děti, případně i další příbuzní), se nazývá rodinný závod. Rodinný závod vzniká automaticky k ochraně členů rodiny, pokud v něm členové rodiny pracují, např. pracují na poli, sbírají vinnou révu nebo vedou takovému závodu účetnictví. Členové rodinného závodu mají nárok na podíl na zisku a spolurozhodování podle míry jejich práce.

Připravili právníci Dana Prudíková,Veronika Ryšávková a František Korbel, kteří se podíleli napřípravě nového občanského zákoníku.