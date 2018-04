Nový Osobní účet České spořitelny nemusí být vždy výhodný

Kliente, nejsi průměrný, jsi individualita! Tak dnes vnímá Česká spořitelna (dále jen ČS) své klienty. Konečnou cenu za nový Osobní účet určuje do jisté míry klient sám, a to konkrétně počtem služeb, které si zvolí a využívá. Zároveň však o konečné cifře na měsíčním výpisu rozhoduje i zařazení zvolené služby do příslušné vrstvy (jednoduše standard a nadstandard). "Klienti si mohou v průběhu času Osobní účet ČS kdykoli zdarma upravit podle toho, co opravdu využívají, a podle jejich měnících se životních situací a potřeb," říká o účtu Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu ČS.

Osobní účet se představuje

Skládáním si svého účtu je možné podle ČS dospět až ke třiceti různým druhům a úrovním produktů a navazujících služeb. Jednotným základem je vždy správa účtu, vyhotovení měsíčního výpisu a tzv. vkladový účet. Ostatní služby volíte, jak již bylo zmíněno, ze tří vrstev – Standard, Plus a Speciál. Výpočet konečné měsíční ceny za služby je poměrně jednoduchý a dá se provést i na internetových stránkách ČS. Pokud si vyberete produkty ze dvou, příp. všech tří nabízených hladin, částky za ně se sčítají.



Standard Servis 24 Kontokorent Debetní karta Výběry z bankomatů ČS všechny transakce v ČS SMS o

zůstatku na účtu Plus Všechny transakce v ČR Spořící Plán Gold debetní karta Speciál Pojištění schopnosti splácet Pojištění právní ochrany Cestovní pojištění Asistenční služby

Tak například při využití Servisu 24, debetní karty a všech transakcí v ČS v ceně účtu zaplatíte za Osobní účet 69 korun měsíčně, přidáte-li k tomu všechny transakce v ČR a spořicí plán – připlatit musíte dalších 159 korun. Celkem tedy měsíčně vydáte 228 korun. K tomu však je třeba ještě přičíst poštovné – v současnosti 7,50 Kč, stejně jako budete platit za všechny výběry z bankomatů debetními kartami (v bankomatech ČS stojí dnes 6 korun, v ostatních tuzemských bankomatech 25 korun + 0,5 % z vybírané částky).

Úroveň služeb Počet produktů Cena podle počtu produktů

v Kč Standard 0 až 1 29 2 až 3 69 4 až 6 109 7 až 9 149 Plus 1 až 2 159 3 až 4 289 5 až 6 389 Speciál Pojištění schopnosti splácet 49 - 169 Pojištění právní ochrany 19 - 69

Nový účet ČS plní vaše přání, jenže má svá ale

Banka se netají tím, že stávající balíčkové účty (Výhodný program, Komplexní program a účet Senior) časem vytlačí novinka v podobě Osobního účtu. Další nové balíčkové účty se totiž od 8. srpna letošního roku nezakládají a současní klienti budou více či méně přesvědčováni o výhodnosti přejít na nový "režim". Ten však s sebou přináší i pár méně příjemných skutečností.

V první řadě stojí za zmínku to, že v základu účtu jsou zahrnuty pouze měsíční výpisy a náklady na doručení si i nadále klient hradí sám. A pokud patří k těm, co získali kreditní kartu ČS jako bonus zdarma – zabalenou v úhledném produktovém balíčku, je roční poplatek za ni rozptýlen do měsíčního paušálu. Osobní účet již ovšem počítá pouze s kartami debetními, kreditní zůstávají zcela mimo – tudíž je třeba k měsíčnímu paušálu přičíst, pokud chcete kreditku dále používat, i poplatek za ni. Další nabízející se řešení je kartu zrušit.

Rozhodne-li se klient využít také třeba spoříciho plánu, neměl by zapomenout na to, že výhodné úročení 2 % p.a. dosahuje jen u prvních 50 tisíc korun na účtu (zhodnocují se tak pouze tzv. transakční peníze, k ukládání peněz mají klientům sloužit jiné produkty). Částka, která tuto hodnotu převýší, je úročena standardně podle výše zůstatku.

Oblíbenou službou, kterou dodnes banka poskytuje zdarma, je pro uživatele elektronického bankovnictví Servis 24 - SMS informující o zůstatku účtu. S tím se pravděpodobně v nejbližší době budou muset uživatelé rozloučit, nebo SMS od banky zaplatí, případně tyto položky zařadí jako jeden z produktů do Osobního účtu. O budoucím zpoplatnění informačních SMS se v ČS stále ještě jedná, není tedy v tuto chvíli rozhodnuto o konkrétní ceně za jednotlivou SMS.

Osobní účet nabízí mezi produkty z menu Standard také debetní kartu - ovšem jen jednu (libovolně zvolenou mezi kartami elektronickými i embosovanými). Pokud klient vybere debetní platební karty dvě - jsou automaticky považovány za dva produkty (nikoliv jeden) a podle toho také zpoplatňovány.

Stále přitom zůstává zachována, a to jistě jako pozitivum, možnost zvolit si strukturu účtu tak, aby vyhovovala aktuálnímu způsobu jeho užití. Veškeré změny jsou zdarma.

Komu se vyplatí přeměnit svůj balíček na Osobní účet

Zajímalo nás však, zda se klientovi vyplatí překonvertovat svůj sporožirový účet s Výhodným, Komplexním programem či účtem Senior na novinku. Majitelé těchto účtů se zatím nemusí jejich zrušení obávat, nicméně do budoucna a s aktivní nabídkou Osobních účtů jich většina velmi rychle "zmizí".

My jsme pro náš příklad zvolili 3 různé klienty – pasivního, aktivního a seniora, který počítá se stejným režimem účtu, jaký měl doposud. Bohužel však pro všechny uvedené příklady znamenalo zavedení nového režimu účtu při zachování stávajícího standardu zdražení.

Tudíž stejně jako všude jinde i v tomto případě platí, že je nutné vše v klidu zvážit a porovnat ceny nového účtu s těmi stávajícími. Dojde-li klient k závěru, že jsou současné balíčkové podmínky právě v jeho případě dnes výhodnější, může svůj účet, alespoň prozatím, ponechat beze změny.

Počítané příklady klientů - dle jednotlivých programů (vše včetně poštovného)



Klient s Výhodným programem má tyto služby:



Servis 24

Elektronická platební karta

Uskuteční 3 výběry z bankomatu ČS

Zaplatí 3 trvalé příkazy mimo ČS (dále jen TP)

Příchozí položka 1x

Kontokorent, ten však nevyužívá



Celková částka měsíčně nyní 86,50 Kč Klient s Osobním účtem (výběr služeb):



Servis 24

Elektronická platební karta

Neomezené výběry z bankomatů ČS

Příchozí položka 1x

3 x platba TP



Celková částka měsíčně 104,50



(zrušen byl nevyužitý kontokorent)

Klient s Komplexním programem má tyto služby:



Servis 24

2 x embosovaná platební karta

Uskuteční 4 výběry z bankomatu ČS

Zaplatí 5 TP

Zaplatí 5 inkas

Příchozí položka 10x

Zaplatí 10 jednorázových příkazů

Kontokorent



Celková částka měsíčně nyní 267,50 Klient s Osobním účtem (výběr služeb):



Servis 24

2 x embosovaná platební karta

Všechny transakce v rámci ČS

Všechny tuzemské transakce mimo ČS

Všechny výběry z bankomatu ČS

Kontokorent



Celková částka měsíčně 275,50

Klient s účtem Senior má tyto služby:



Elektronická platební karta

Uskuteční 1 výběr z bankomatu ČS

Příchozí položka 1x



Celková částka měsíčně nyní 44,50 Kč Klient s Osobním účtem (výběr služeb):



Elektronická platební karta

Příchozí položka 1x

1 x výběr z bankomatu





Celková částka měsíčně 49,50

Pokud by si naši klienti z příkladu chtěli zachovat stejný poměr cen, případně dojít k lepšímu – pro ně výhodnějšímu poměru, museli by se určité části komfortu vzdát a zároveň aktivněji využívat zvolených služeb. Museli by tak například vyměnit nepoužívaný kontokorentní úvěr za neomezené výběry z bankomatu ČS.

Je to však skutečně to, co banka a její klienti chtějí?