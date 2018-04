Nový projekt má pomoci ženám na ředitelská místa

Průzkum firmy Deloitte ukázal, že společnosti se ženami ve vedení mají vyšší výkonnost a vykazují lepší ekonomické výsledky.

Pět stovek nadnárodních společností, které měly alespoň tři ženy v představenstvu, vykázalo čistý zisk 16,7 procenta. Ty s mužským managementem dosáhly pouze na 11,5 procenta.

K podobným závěrům došel průzkum americké agentury Catalyst: firmy se třemi a více ženami v představenstvu měly v průměru o 73 procent lepší výsledky v rentabilitě tržeb a o 112 procent vyšší návratnost investovaného kapitálu.

"Důvody, proč mají být ženy v top managementu, jsou z ekonomických výsledků firem zřejmé. Rozhodli jsme se tedy, že se pokusíme jejich počet zvýšit. Pro ženy není jednoduché dostat se na nejvyšší pozici, nemají podporu ve společnosti, mnohdy ani v rodině. Proto jim pomůžeme my, a to projektem Mentorování talentovaných žen," vysvětluje Petra Janíčková z Britské obchodní komory.

Nutná je dobrá znalost angličtiny a minimálně tříletá praxe na seniorské manažerské pozici. Účast v projektu je zdarma, sponzorem se stala Česká spořitelna, která mimo jiné podporuje podobný program uvnitř banky.

Dvě hodiny měsíčně jeden rok

Každé vybrané manažerce bude vybrána jedna mentorka, tedy taková "učitelka", která jí bude po dobu jednoho roku předávat své zkušenosti a bude jí pomáhat k vytyčenému cíli - ke křeslu šéfa.

Dvojice se budou v průběhu roku setkávat jednou měsíčně na dvě hodiny, někdy spolu stráví i celý den. Spolupracovat budou také přes e-mail a telefon. Mentorkami budou top manažerky nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí, které mají zkušenosti s vedením lidí v nejvyšším managementu, ovládají angličtinu a mají touhu předávat své znalosti dál.

Do projektu se tak zapojí například Alexis George, generální ředitelka a členka představenstva ING ČR a SR, Vera B. Strobach, manažerka programu Diversitas České spořitelny, Eva Williams, ředitelka vnějších vztahů a členka představenstva Tesco ČR a SR, nebo Olga Girstlová, Manažerka roku 1995 a Vedoucí manažerka světa roku 1999.

Ženy se musí podporovat navzájem

Ženy tvoří více než polovinu pracovního trhu v Česku a 54 procent z nich má vysokoškolské vzdělání. "Jsou to opět ženy, kdo rozhoduje o tom, co si rodina koupí do domácnosti, jaké si pořídí auto, kdo plánuje volný čas. Proč by tedy neměly rozhodovat i z druhé strany -té výrobní, podnikové," říká Petra Janíčková a upozorňuje, že nedostatek žen v představenstvu firem je problém celé Evropy, v největších společnostech sedí 89 procent mužů.

Diskuse o tom, že je nutné ženy podporovat v budování kariéry, znějí po celém kontinentu stále silněji. "Ženy by se měly podílet na rozhodování, protože mají odlišnou životní zkušenost. Pokud budou ctižádostivější, budou připraveny podporovat se navzájem a upevní své dovednosti ve vedení, pak budou lépe vybaveny na konkurenční boj s muži. Jestli má Evropa dosáhnout svých cílů a stát se dynamickou a konkurenceschopnou ekonomikou v dnešním globalizovaném světě, pak bude potřeba toto změnit," myslí si například německá kancléřka Angela Merkelová.

Mentoring je poměrně nová metoda, která se v řadě firem osvědčila jako způsob zlepšování pracovních výkonů a osobnostního rozvoje zaměstnanců.