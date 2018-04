Nový rok je přestupný, má o dva pracovní dny víc než loňský

Do práce budeme muset na rozdíl od loňska i 29. února. Rok 2008 je totiž přestupný.

Srpnové svátky nepotěší

Nejbližší den volna nás čeká na Velikonoční pondělí, které letos vychází na 24. března. Státní svátek 1. května připadá na čtvrtek, a pokud máte benevolentního šéfa, vzbuzuje naději na prodloužený víkend. Stejně jako 8. květen.

Pesimisticky vyhlíží červencový kalendář. Svátky 5. a 6. července připadají na sobotu a neděli. Přívětivý nebude ani letošní svatý Václav, na jehož svátek 28. září bývá také volno - vychází rovněž na neděli. 28. říjen - den založení republiky - bude v úterý. Sedmnáctý listopad, který byl loni o víkendu, připadá na pondělí a víkend prodlouží automaticky.

Vánoční volno bude od středy do pátku. Naváže na ně víkend, a vánoční „prázdniny“ tak budou stejně příjemně dlouhé jako ty loňské.

Minimální mzda se nemění, zálohy pro podnikatele ano

Letos se nezvyšuje minimální mzda, zůstává na loňských 8 tisících korunách. Za hodinu práce se bude nadále vyplácet nejméně 48,10 Kč.

Tradičně se však mění minimální výše záloh na důchodové pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Z 1 491 korun se zvyšuje na 1 596 korun. U vedlejší výdělečné činnosti se záloha z dosavadních 597 korun změní na 639 korun. Povinnost ji platit však má jen ten, kdo se k pojištění sám přihlásí, aby si do budoucna zvýšil důchod, nebo jehož loňský příjem dosáhl po odpočtu výdajů ke 48 334 Kč.

Minimální záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje z 1 360 korun na 1 456 korun.

Placení nemocenského pojištění - tedy pojistky, ze které se v případě pracovní neschopnosti vyplácejí nemocenské dávky - zůstává pro osoby samostatně výdělečně činné i nadále dobrovolné. Minimální pojistné se zvyšuje z 222 korun na 238 korun. U vedlejší činnosti vzroste z 89 korun na 95 korun.

Pozor na loňskou dovolenou

Pokud jste si loni nevybrali celou dovolenou, nevybrané dny lze odkládat jen do konce října. První pracovní den v listopadu začne loňská dovolená běžet automaticky, pokud vám ji šéf do tohoto dne nenaplánuje tak, abyste si ji vybrali do konce roku.

Do dalšího roku už ji převádět nelze. Výjimkou je dovolená, která přesahuje základní čtyři týdny. Tu loňskou si můžete na konci roku nechat proplatit nebo převést ještě do roku 2009.