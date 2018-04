Nový rok kýžený obrat nepřinesl

Zahraniční akciové fondy s povolením Komise po cenné papíry k veřejné nabídce v České republice navázaly na prosincové neúspěchy. Přitom pro ně nezačal rok vůbec špatně. Prvních 14 dní trhy výrazně posilovaly. Později se však převážily závažné skutečnosti, které stáhly fondy do červených čísel.

Akciové fondy

Burzami stále hýbe nejistota ohledně irácké krize. Rozbouřenou náladu investorů se koncem měsíce snažil poněkud uklidnit ministr zahraničí USA Colin Powell, ale jeho slova se minula účinkem. Akciovým trhům nepřidalo ani v závěru měsíce zveřejněné tempo růstu HDP. Hrubý domácí produkt USA se během posledního kvartálu roku 2002 zvýšil po ročním přepočtu o pouhých 0,7 % oproti 4 % v předchozím čtvrtletí. Návrat do recese však nehrozí, přestože je růst zatížen nižší soukromou spotřebou a oslabením investic do tvorby zásob. Pozitivně je totiž vnímán nárůst podnikatelských investic, na což zareagoval nejvyšším posílením za poslední měsíc i americký dolar. V celoměsíčním vyjádření však dolar vůči euru silně ztrácel (z 1,04 na 1,08 USD/EUR), a to především kvůli bezprostřední hrozbě vypuknutí ozbrojeného konfliktu mezi USA a Irákem. Pokud by došlo k vojenské akci USA a jejich spojenců bez podpory OSN, mohlo by to znamenat další prudké oslabení dolaru. Třetím hřebíkem do rakve akciových fondů se staly ohlašované výsledky společností. Obešly se takřka bez překvapení, tedy stále se nejeví oživení zisků. Výjimkou byla mediální společnost AOL Time Warner, která ohlásila rekordní ztrátu v americké historii ve výši 98,69 mld. dolarů.

Průměrná lednová výkonnost zahraničních fondů Typ fondů Průměr kategorie Akciové fondy - 3,98 % Smíšené fondy - 1,50 % Dluhopisové fondy 0,85 % Fondy peněžního trhu 0,08 %

Zdroj: výpočty Fincentra

Akciové fondy Nejlepší nejhorší název výkonnost název výkonnost KBC Equity Fund Internet 6,42 % FT Europe Growth - 19,22 % Credit Suisse Global Internet 5,27 % FT Technology - 17,74 % Credit Suisse Global Media 3,23 % FT US Equity - 16,4 %

Zlepšení stavu amerického výrobního sektoru se částečně projevilo i v evropských ekonomikách. Na rozdíl od USA zůstávajínákupních manažerů pod hodnotou 50, ale mají alespoň rostoucí tendenci. Evropským výrobcům pomáhají především zvýšené výdaje na zbrojení. Stále však přetrvávají rizika tempa růstu HDP a např. nezávislí ekonomové podle lednového průzkumu agentury Reuters předpokládají růst v tomto roce ve výši pouhých 1,3 %. Příznivé zprávy přišly z největší evropské ekonomiky. Podle makroekonomických ukazatelů se situace Německa v posledním období stabilizovala a nedochází už k dalšímu zhoršování jejího stavu. Tato stabilizace však může být jen přechodná, protože souvisí především s akumulací zásob v obavách před důsledky případné války proti Iráku. Stabilizaci německé ekonomiky potvrdila stagnace indexu IFO na 87,4 bodech a zvýšení indexu nákupních manažerů za leden z 47,0 na 48,3 a konjunkturálního indexu ZEW z 0,6 na 14,0. Spotřebitelská poptávka však zůstává velmi slabá, což potvrdil nečekaně výrazný pokles maloobchodního obratu o 6% meziročně. Je pravděpodobné, že další vývoj německé ekonomiky bude velmi silně záviset na vývoji ve světě, především na vývoji krize kolem Iráku a na výkonnosti americké ekonomiky. Situaci v Německu může také komplikovat slabost současné vlády, která utrpěla porážky v zemských volbách v Hessensku a Dolním Sasku.Zdroj: AKAT, Fincentrum

Přes 24 %-ní ztrátu AOL v posledních 14 dnech obsadily první tři místa fondy zaměřené na sektory TMT (technologie, média, telekomunikace). Výše jmenovaná firma se u nejvýkonnějšího fondu KBC Equity Internet mezi 10 nejvýznamnějšími pozicemi nevyskytuje, zato zde lze nalézt společnosti jako eBay, Cisco, Yahoo nebo Microsoft.

Fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy

Inflace ve Spojených státech nadále zůstává na nízké úrovni, a to i přes pumpování peněz do ekonomiky jak ze strany vlády, tak ze strany Fedu. Oslabující dolar má na inflaci malý vliv, neboť zahraniční obchod netvoří významnou část amerického HDP. Nízká inflace se tak spolu s nízkým tempem růstu HDP postaraly o to, že Fed nebyl donucen měnit klíčovou úrokovou sazbu a ponechal ji na 1,25 %. Ani v Evropě nehrozí žádné inflační tlaky a současná míra inflace ve výši 2,1% odpovídá inflačnímu cíli Evropské centrální banky (ECB), stanoveném na 2 %. Inflační tlaky však mohou brzy vyvstat v souvislosti s cenami ropy, které v důsledku krizí v Iráku a Venezuele strmě stoupají.

Začátek ledna byl na americkémtrhu ve znamení prudkého růstu výnosů. Prvotním podnětem k tomuto pohybu se stal ozdravný ekonomický balíček administrativy prezidenta G. W. Bushe. Trh se především obával, že tento balíček povede k tlaku na růstamerického státního rozpočtu a tím na růst objemu emitovaných dluhopisů. Růst výnosů vyvrcholil na konci první dekády ledna, kdy se výnos desetiletého dluhopisu dostal z 3,8% na 4,2%. Zhoršená výkonnost akciového trhu a obavy z vypuknutí války proti Iráku vedly ve druhé polovině ledna k návratu výnosu desetiletého dluhopisu do okolí 4,0% a jeho stabilizaci na této hladině. V únoru by vývoj na americkém dluhopisovém trhu měly ovlivňovat především geopolitické faktory, především situace kolem Iráku a to, zda případnou vojenskou akci proti Iráku podpoří OSN a nebo ne.

Evropské dluhopisy reagovaly příznivě na prudké posilování eura, které zvyšovalo atraktivitu evropských dluhopisů pro zahraniční investory. Výnos desetiletého německého státního dluhopisu klesl v průběhu měsíce z 4,3% na 4,0%. I pro evropské dluhopisy bude v únory klíčový vývoj na Středním východě a politika ECB, která je v posledních měsících jen těžko predikovatelná.

Dluhopisové fondy nejlepší nejhorší Název výkonnost Název výkonnost FT Global Bond 7,62 % Erste Dollar Bond - 5,41 % ABN Amro Latin America Bond Fund 7,01 % KBC Bonds Convertibles - 2,53 % ABN Amro Global Emerging Markets Bond Fund 5,26 % Erste Dollar Bond - Corporate - 2,47 %

Zdroj: AKAT, Fincentrum

Tabulce vévodí rizikovější fondy investující na rozvíjejících se trzích. K dobrému výsledku přispělo např. dvojí snížení úrokových sazeb maďarskou centrální bankou, což se projevilo i na některých českých fondech. Příkladem úspěchu emerging markets je i první v pořadí - Franklin Templeton Global Bond, mezi jehož nejvýznamnější pozice patří státní dluhopisy Mexika, Ruska a Filipín.

Fondy peněžního trhu nejlepší nejhorší Název výkonnost Název výkonnost KBC Multicash Euro Medium 0,61 % KBC Multicash CAD Medium - 0,22 % Raiffeisen Evropský 0,60 % FT US$ Liquid reserve - 0,10 % Erste Euro Cash Plus 0,58 % Activest HVB LUX. US Dollar Cash - 0,04 %

Zdroj: AKAT, Fincentrum

Posilující euro se kladně projevilo na fondech peněžního trhu zaměřených na evropské cenné papíry. Naopak slábnoucí výkonnost amerických dluhopisů (v souvislosti s jejich rostoucími výnosy) odsoudily na poslední místa jak dluhopisové, tak fondy peněžního trhu zaměřené na Severní Ameriku.

Smíšené fondy

Smíšené fondy Nejlepší nejhorší název výkonnost název výkonnost Pioneer Mix 1 3,54 % ABN Amro Model Fund 6 - 6,64 % Pioneer Mix 2 1,67 % Erste Pro TOP - 6,25 % Credit Suisse PF Fixed Income US$ 1,19 % Pioneer Mix 5 - 5,79 %

Zdroj: AKAT, Fincentrum

Pořadí na prvních třech místech se oproti prosinci vůbec nezměnilo, pouze výkonnost nejlepších byla v měsíčním srovnání nižší. Nejhůře dopadly opět smíšené fondy s vysokým podílem akciové složky.

