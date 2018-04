Nový šéf: Jak s ním vyjít

Každý nový šéf si s sebou přináší osobitý styl řízení. Ten je dán nejen jeho povahou či charizmatem, ale i názory na správné šéfování a manažerskou „školou“, které se mu dostalo. Zatímco jeden ředitel může dávat přednost osobní odpovědnosti podřízených a kontrolovat jen konečné výsledky jejich práce, druhý se snaží ovlivňovat každé jejich rozhodování, od těch nejzásadnějších až po počet nakoupených sponek do sešívačky.

Zaběhnuté pracovní postupy a zásady komunikace s nadřízenými musí respektovat každý, kdo chce ve firmě uspět. Také podle toho, nakolik se pracovník těmto pravidlům přizpůsobil, se rozhoduje o jeho případném kariérním postupu. Všechny tyto samozřejmé zvyklosti však mohou být v jednom okamžiku převráceny na hlavu, přijde-li do firmy nový šéf zvenku zvyklý na zcela jiné způsoby.

Všechno je jinak

Lenka pracuje ve firmě zabývající se počítačovým designem. Její první šéf zahajoval pravidelnou poradu o nových projektech takzvaným brainstormingem. „Každý včetně administrativní pracovnice musel bez přemýšlení vyslovit okamžitý nápad. Tak jsme se dokola vystřídali několikrát,“ popisuje Lenka. Všechny takto vyřčené návrhy šéf zapisoval na velkou tabuli. Později z nich vybral několik nejzajímavějších a dal je k rozpracování těm, kteří s nimi přišli.

Když však společnost koupil nový vlastník, který dosadil nového ředitele, nastal radikální obrat. „Nový šéf si zakládá na své kreativitě,“ vysvětluje Lenka. „Na porady přichází s detailně rozpracovaným návrhem a nám pak rozděluje v podstatě technické úkoly. Navíc několikrát denně kontroluje, zda se plnění úkolu příliš neodchyluje od jeho představy.“ Zaměstnanci najednou nevědí, kdy si mohou dovolit přicházet s vlastními návrhy. Někdy je šéf dotčeně odráží, jindy podřízeným nadává, že jsou málo kreativní.

Žádejte přechodnou dobu

V zavedených firmách, kde je konkrétní styl práce důmyslně propracovaný v celé hierarchii od sekretářek po manažery a uplatňuje se dlouhá léta, může změna nejvyššího vedení znamenat zásadní problém. V prvotním zmatku po zavedení nových metod se může i ten nejzkušenější pracovník znovu proměnit v začátečníka, který se učí, jak má pracovat. Najednou si musí zvykat na to, že o věcech, které si dříve určoval sám, rozhoduje někdo jiný. Pokud není ochotný se změnám přizpůsobit, nemá jinou možnost než z práce odejít. Měl by se však mít na pozoru před ukvapeným rozhodnutím. Většina obtíží bývá v těchto případech způsobena malou počáteční ochotou zvykat si na změny. Ta je přirozená zejména u starších lidí a dá se překonat. „Pokud je to možné, doporučuji domluvit se s novým šéfem na určité době adaptace na nový styl řízení,“ radí Lydie Jaroměřská z poradenské společnosti Personální servis. Rozumný nadřízený zavádí změny postupně a jejich tempo přizpůsobuje zaměstnancům.

Podobně jako ve zkušební době na začátku pracovního poměru, ani v tomto případě by neměl šéf během stanoveného přechodného období podřízené trestat za neznalost nových podmínek. Mnozí zaměstnanci, kteří se z počátku nejsou schopni se změnami smířit, během této doby změní názor.

Poznejte svého šéfa

Pokud váš nadřízený nestojí na nejvyšší příčce firemní hierarchie, můžete mnohé vypozorovat z toho, jak sám jedná s vlastními nadřízenými. Vyplatí se včas vysledovat jeho dlouhodobé cíle a úmysly s firmou či úsekem, který má na starosti.

Hodně o šéfovi vypoví i jeho vztah k rodině a způsob trávení volného času. To se může stát tématem mimopracovních rozhovorů, které vám umožní poznat šéfa jako člověka s jeho silnými i slabými stránkami. Ve stresových situacích si zase můžete provést soukromou analýzu, jak váš nadřízený ovládá emoce. Čím dříve si promyslíte vhodnou komunikační strategii, tím rychleji se na nového šéfa adaptujete.

Jak přežít změnu