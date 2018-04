Revoluce v placení: Chytrým mobilem platí v obchodech už tisíce Čechů

Aplikaci, která umí z chytrého mobilu udělat i digitální peněženku, představila letos v červnu ČSOB. Na konci srpna 2016 ji následovala Komerční banka. Na rozdíl od předchozích projektů, které již dříve představila Fio banka a GE Money Bank (dnešní Moneta), zvolily obě baky řešení HCE (podrobnosti v boxíku vlevo), které funguje zcela nezávisle na mobilních operátorech.

„Není tak třeba žádat o novou platební kartu, ani speciální SIM kartu. Stačí si do mobilu zdarma stáhnout aplikaci, službu aktivovat a v podstatě ihned můžete začít platit mobilem. Všechny benefity svázané s kartou zůstanou samozřejmě zachovány,“ přibližuje Petr Hutla, člen představenstva ČSOB.

Co je HCE Host Card Emulation – uložení emulované platební karty v zabezpečeném prostředí vydavatele karty se vzdáleným přístupem k ní prostřednictvím mobilního zařízení vybaveného technologií NFC

Emulovat = schopnost napodobovat jeden systém jiným

NFC = Near Field Comunication

zdroj: KB

„Platba mobilem je založena na obdobné technologii jako platba bezkontaktní platbou, a proto je možné platit na všech existujících terminálech, kterých je v České republice již více než 70 procent,“ poznamenává Mojmír Prokop, manažer Distribučních kanálů a Custemer Intelligence Komerční banky.

Komerční banka vyvinula aplikaci (MojeMobilní karta) ve spolupráci s karetní asociací Visa Europe. ČSOB má mobilní peněženku (Na Nákupy), kterou připravila ve spolupráci Master Card i Visa, a podporuje navíc debetní i kreditní karty. I když obě novinky fungují jen krátce, zdá se, že odstartovaly nový trend. Počty zájemců o peněženku v mobilu totiž narůstají.

Češi přicházejí mobilní peněžence na chuť

„V tuto chvíli jsme zaznamenali již více než 10 tisíc unikátních aktivací. Do konce roku očekáváme, že počet uživatelů dosáhne nejméně 15 tisíc,“ říká Pavla Hávová, mluvčí ČSOB.

„Kartou v chytrém mobilu už platí přes pět tisíc našich klientů a zájem potvrzuje, že do konce roku se počet uživatelů zdvojnásobí,“ hlásí mluvčí Komerční banky Michal Teubner. „Velký zájem klientů o bezkontaktní platební kartu v mobilu nás překvapil. Ukazuje se, že Češi jsou naklonění technologickým novinkám a po právu patří mezi průkopníky v bezkontaktních platbách,“ dodává Mojmír Prokop.

Obě banky plánují, že rozšíří aplikaci i o další funkce. S mobilní peněženkou tak brzy půjde platit i na internetu, spravovat nastavení karet, sledovat transakční historii a získat tak lepší přehled o svých útratách nebo například archivovat i účtenky.

Není proto divu, že ostatní banky po tomto novém způsobu placení pošilhávají a nechtějí zůstávat pozadu. Jak potvrzuje sonda iDNES.cz, nový trend, který odstartovala ČSOB a Komerční banka, ostatní bankovní domy sledují a vyhodnocují, zda zvolená technologie HCE nezávislá na operátorovi je tím správným krokem.

Většina bank má jasnou představu

„Zvažujeme několik možností v oblasti bezkontaktního placení mobilem a hledáme takové řešení, které budou moct využívat všichni naši klienti, jež budou mít o službu zájem,“ potvrzuje Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank. „Dlouho nebylo jasné, která cesta v mobilních platbách bude správná. Nyní se zdá, že tím správným řešením jsou HCE platby, touto cestou se tedy vydáme i my. V letošním roce již testujeme HCE platby a další návazné služby, které chceme v digitální peněžence klientům nabídnout. Zároveň chceme, aby fungovala pro obě kartové společnosti – Visa i Master Card,“ říká Václav Adamec, šéf útvaru Platby a portfolio karet České spořitelny.

„O zavedení plateb mobilem uvažujeme, pokud bychom řešení realizovali, tak určitě HCE, které je nezávislé na operátorovu,“ říká Markéta Dvořáčková, mluvčí Equa bank a obdobně reaguje i mluvčí Air bank Vladimír Komjati.

Tento nový způsob placení plánuje pro své klienty zavést i Raiffeisenbank, Expobank CZ i další banky. „Ve spolupráci s telefonními operátory to určitě nebude. Jako nejvíce reálné se teď ukazuje být HCE, tedy laicky řečeno integrace platební karty přímo do telefonu přes mobilní aplikaci,“ říká Vladimír Komjati, mluvčí Air Bank.



Některé banky už mají i termíny. „Pokud vše půjde podle plánu, počítáme se zavedením plateb pomocí chytrých mobilů během příštího roku,“ informuje Pavel Vlček, mluvčí mBank. „Bezkontaktní placení mobilem plánujeme zavést v roce 2018,“ hlásí Hana Drápalová, mluvčí Sberbank.

Nahradí virtuální peníze ty skutečné?

A jak vnímají tento nový trend odborníci? „Česká republika patří na špici v přijímání nových platebních inovací, je proto ideálním místem pro placení mobilem, které přináší pohodlí při placení každodenních nákupů,“ říká Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard pro Českou republiku. Slovensko a Rakousko. „Předpokládáme, že do roku 2020 bude jeden z pěti spotřebitelů běžně platit svým mobilním telefonem,“ odhaduje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.

„Vše se integruje do mobilu a tak předpokládám ve střednědobé budoucnosti plnou náhradu karet platbami NFC technologií v mobilu. Nebude to ale hned. Na druhou stranu zatím příliš nevěřím scénářům o přechodu na zcela bezhotovostní ekonomiku. I když je nárůst bezkontaktních plateb velký, konec hotovosti je stále v nedohlednu,“ uzavírá Pavel Svoboda, ředitel oddělení IT a bankovního provozu Expobank CZ.

Jinými slovy – mobilní či chcete-li virtuální peněženka má v Česku rozhodně budoucnost. Skutečné peníze však budeme u sebe nosit ještě dlouho.