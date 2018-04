Nový úvěr láká na tisícovou odměnu

Už výsledky letošního třetího čtvrtletí v úvěrování ukazují, že to čtvrté bude, stejně jako každý rok, znovu rekordní. Půjčujeme si čím dál více, dluhy domácností již přesáhly 500 miliard korun a dále rostou. Rozhodnete-li se alespoň jednou shlédnout na televizní obrazovce celý reklamní blok, zjistíte, že nejméně jedna reklama láká právě na snadno dosažitelný úvěr. Kdo se nechá nalákat, nezřídka zjistí, že není všechno zlato, co se třpytí. Produkt, který kromě vypůjčených peněz vloží do rukou klienta také tisícikorunu, jistě najde své příznivce.

Tisícovku zpět do kapsy

Až třetinu peněz zpátky slibuje u své vánoční novinky společnost Home Credit. Co se za tím vlastně skrývá? Nic jiného, než jednorázový spotřebitelský úvěr, který lze získat u obchodníků (partnerů této splátkové společnosti) v období od konce října do 31. prosince letošního roku. Půjčit si lze od 3 do 100 tisíc korun s dobou splatnosti 9 až 72 měsíců. Splníte-li navíc podmínku uhradit bez problémů 4 první splátky, získáte navíc bonus ve výši 1000 korun.

Pokud bychom se podívali na poplatky, tak v případě tohoto produktu se s nimi kupodivu nesetkáte, a to ani za předčasnou úhradu. Kamenem úrazu je však RPSN, která u vánočního úvěru začíná na hranici 22 % p. a. S touto „minimální“ RPSN se ovšem setkáte až u úvěrů s delší dobou splatnosti, konkrétně 72 měsíců.

Pozor na předčasnou úhradu

U všech společností poskytovaných spotřebitelských úvěrů je možné jejich předčasné doplacení. Minimální délka splácení je 9 měsíců, nicméně může být i pouhý jediný měsíc. Podmínkou však je písemná žádost o předčasnou úhradu, neboť je třeba znát předem částku, která bude pro doplacení úvěru nutná. Dle obchodních podmínek činí doba vyřízení 30 dnů, obvykle však bývá, dle vyjádření společnosti, kratší.

Uvažujete-li již nyní, že tento úvěr využijete pouze krátkodobě, poohlédněte se i po jiných úvěrových produktech. Navíc pokud nesplníte podmínku čtyř řádných splátek, o slibovanou tisícikorunu přijdete.

Pro bonus na poštu nebo k bankomatu

Způsob výplaty vánočního bonusu klientovi určuje společnost ve dvou variantách. První je odeslání celé částky poštovní poukázkou na klientovu adresu, nebo její převod na stříbrnou či kreditní kartu. U obou variant je slíbeno doručení celého tisíce, a to i přesto, že např. běžný výběr z bankomatu kreditní kartou společnost zatěžuje poplatkem 1 % z vybírané částky, minimálně 85 korunami. Jakým způsobem společnost ošetří, abyste při výběru tisícovky nepřišli o poplatky s výběrem spojené, nám ovšem nebyla schopna vysvětlit.

Jaký způsob výplaty pak bude určen právě vám? Přístup i rozhodování o tom je zcela individuální, nicméně jedním z kritérií je, zda vlastníte či nevlastníte příslušnou kreditní kartu.

Tisícikorunový bonus bude, zejména u nižších úvěrů s kratší dobou splatnosti, na konečném vyúčtování nákladů spojených s úvěrem opravdu znát. Naopak daleko menší útěchou za vyšší sazbu bude u úvěrů vyšších a s delší dobou splatnosti.

První vlaštovky

Nabídka společnosti Home Credit není první a jistě ani poslední, o níž ještě v předvánočním období uslyšíme. Stále však platí pravidlo obezřetnosti, tudíž jen a pouze podle svých potřeb a vlastních možností zvažujte, který z úvěrových produktů, ať bankovních či nebankovních pro financování letošních vánoc skutečně využijete a je-li to vůbec nutné.