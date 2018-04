Nový zákon zavřel lidem cestu k levnému zdroji peněz, vzal jim oblíbenou hypotéku

Neúčelová část z poskytnuté výše hypotečního úvěru tvořila až 20 procent a člověk ji mohl využít prakticky na cokoliv.

Důvod, proč především lidé bez větších úspor o tento typ hypoték s neúčelovou částí projevovali značný zájem, je naprosto zřejmý – bezkonkurenční úrok. Peníze poskytnuté bez udání účelu jste si totiž půjčili za shodný úrok jako peníze z hypotéky. A jak je známo, úroky hypoték resp. roční procentní sazba nákladů (RPSN) jsou několikanásobně nižší než úroky a RPSN u běžných spotřebitelských úvěrů. Mohli jste tak získat statisíce téměř "zadarmo".

V jednom produktu dva typy úvěrů

Nový zákon o spotřebitelském úvěru poskytování hypoték s neúčelovou částí nezakazuje, ovšem pokud by je banky chtěly mít nadále v nabídce, znamenalo by to pro ně značné komplikace.

Kvůli zpřísnění podmínek pro poskytování spotřebitelských úvěrů by setrvání hypoték kombinujících účelový a neúčelový úvěr v portfoliu bank jistě mělo za následek zvýšení nákladů. Finanční domy by se musely připravit na to, že klient může od smlouvy do 14 dnů od podpisu ustoupit, či bez citelných sankčních poplatků úvěr předčasně splatit.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru Vybrané změny, které přinesl od 1. ledna 2011 zákon o spotřebitelském úvěru: posílení práv spotřebitelů - možnost odstoupit od úvěrové smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, možnost předčasného splacení úvěru za sankční úrok 0,5 nebo 1 procento podle délky splatnosti úvěru

- možnost odstoupit od úvěrové smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, možnost předčasného splacení úvěru za sankční úrok 0,5 nebo 1 procento podle délky splatnosti úvěru vyšší informační povinnosti poskytovatelů úvěrů - klienti musí dostat jak před, tak při uzavření smlouvy mnohem více informací, než dříve, aby mohli snáze porovnat nabídky bank a měli přehled o RPSN, poplatcích, splátkách apod.

- klienti musí dostat jak před, tak při uzavření smlouvy mnohem více informací, než dříve, aby mohli snáze porovnat nabídky bank a měli přehled o RPSN, poplatcích, splátkách apod. pokud poskytovatel nesplní informační povinnosti , může být úvěr úročen zpětně od podpisu smlouvy diskontní sazbou, kterou vyhlašuje ČNB

, může být úvěr úročen zpětně od podpisu smlouvy diskontní sazbou, kterou vyhlašuje ČNB zpřesnění roční procentní sazby nákladů (RPSN) - klient musí být seznámen s náklady, které se do ní zahrnují

Ještě v loňském roce jste si mohli sjednat hypotéku s neúčelovou částí zhruba v polovině bank poskytujících hypotéky, ovšem naprostá většina z nich od poskytování těchto hypoték ustoupila.

"Vzhledem k mnoha stále ještě ne úplně jasně zodpovězeným otázkám souvisejícím s novým zákonem jsme z nabídky vyřadili hypotéku Twin, která kombinovala účelovou a neúčelovou část," doplňuje Tomáš Pavlík z UniCredit Bank. Klientům banka nově nabízí neúčelový spotřebitelský úvěr Presto půjčka.

Banky skupiny ČSOB našly řešení za zrušenou hypotéku

Ze svého portfolia hypotečních produktů vyškrtla hypotéku s neúčelovou částí i Hypoteční banka. Nabízí jim však alternativu – takzvanou doplňkovou část, kterou si klient může sjednat k jakémukoliv účelovému hypotečnímu úvěru. Klient spolu s hypotékou získává za nízkou sazbu finanční rezervu až 20 procent z celkové výše úvěru.

Na druhou stranu má proti zrušené neúčelové části doplňková část jednu nevýhodu, klient ji smí použít pouze na účely spojené s bydlením. Například má možnost "za jedny peníze" koupit starší byt a zároveň zaplatit jeho rekonstrukci, nebo koupit byt i chatu. "V podstatě pro doplňkovou část si může klient vybrat jakýkoliv účel, který je běžný pro hypoteční úvěry. Navíc v jedné hypotéce může být kombinace i více než dvou účelů," doplňuje Irena Zatloukalová z Hypoteční banky. Doplňkovou část k hypotéce si mohou sjednat i klienti ČSOB a Poštovní spořitelny.

Hypotéku s neúčelovou částí už nenajdete ani v Raiffeisenbank, či ve Volksbank. Pouze Komerční banka stále nabízí produkt Hypotéka 2 v 1. Klienti si mohou na cokoliv půjčit až 20 procent z celkové výše hypotéky, maximálně však 400 tisíc korun. Nové podmínky, které vyžaduje zákon o spotřebitelském úvěru, se vztahují pouze na neúčelovou část. Klienti s bankou podepisují dvě smlouvy.

Nový zákon zkrouhnul i leasing

Hypotéky s neúčelovou částí nejsou jediným produktem, který poznamenaly přísnější podmínky nového zákona o spotřebitelském úvěru. Těžší bude i koupit auto na leasing. V několika velkých leasingových společnostech se už běžný občan s tímto produktem nesetká.

Kamenem úrazu v tomto případě bylo to, že nově může klient do 14 dnů odstoupit od smlouvy. A protože auto je po dobu finančního leasingu majetkem leasingové společnosti, mnohé z nich se obávaly, že se stanou pro některé klienty jen levnými půjčovnami aut (čtěte v článku Nejsme autopůjčovny, tvrdí leasingové firmy).