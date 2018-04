Opustit rodinu s dětmi a nechat ji bez prostředků nepůjde

Sňatek lze stále uzavřít na úřadě nebo v kostele. Záleží pouze na vás. Na příslušném městském, obvodním či obecním úřadě, kde chcete sňatek uzavřít, zajdete na matriku a tam se domluvíte na termínu, potřebných dokladech a místě obřadu. Potřebujete doklad totožnosti, rodný list, doklad o státním občanství a vyplněný dotazník o uzavření manželství.

Úřady by podle nových předpisů měly více přihlížet k vašemu přání, kde si společné ano řeknete. Místo, které si vyberete, by mělo být v obvodě úřadu a mělo by být přiměřené události. To znamená, že byste neměli mít problém domluvit svatbu třeba na vlastní zahradě nebo v oblíbeném parku, ale matrikář nemusí souhlasit s výstupem na rozhlednu nebo obřadem na dně rybníka, i když jste známí přeborníci v potápění.

Pokud plánujete svatbu v kostele, postup je téměř stejný. "Snoubenci si musí předem obstarat osvědčení vydané matrikou, které potvrdí, že splňují všechny požadavky stanovené zákonem," vysvětluje postup Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Toto osvědčení ne starší než šest měsíců předložíte církevnímu oddávajícímu ve vámi vybraném kostele. Další náležitosti si pak domlouváte přímo s ním. "Zároveň církevní oddávající musí do tří dnů od uzavření sňatku doručit příslušnému matričnímu úřadu protokol o uzavření manželství," upozorňuje Jiří Hartmann.

Pozor na dluhy

"Manželé mají vzájemně právo na informace o své situaci a při plánování vlastních aktivit musí zohledňovat zájem rodiny," říkají nové předpisy. Prostě byste měli mít přehled o tom, co partner či partnerka dělají, co plánují, jak tráví nebo chtějí trávit volný čas. Hlavně o ekonomických aktivitách a poměrech byste se měli dokonale informovat už před vstupem do manželství.

Podle nových zákonů odpovídáte společně i za dluhy, které má partner z doby před manželstvím. Takže se může stát, že vám bude exekucí zabaven majetek kvůli závazkům, o kterých jste neměli ani tušení. Stejně tak při úmrtí manžela odpovídáte za všechny dluhy, které má, aniž byste se na nich jakkoliv podíleli nebo o nich věděli.

Nový zákoník lépe chrání rodinu a děti, pokud nastanou ve vztahu rozpory. Ať se se svým partnerem budete hádat sebevíc a vyhrožovat rozvodem, nemůže naštvaný sebrat a odnést bez vašeho vědomí a souhlasu vybavení bytu, které nezbytně potřebujete k běžnému provozu.

Nemůže se vám tedy stát, že přijdete z práce domů a v bytě budou chybět základní věci. Jeden z manželů nesmí vzít rodině pračku, ledničku, vybavení kuchyně, postele, povlečení nebo potřebný nábytek, a to zvláště když jsou v bytě nezletilé děti. Na to, kdo je majitelem těchto věcí či celého bytu, se ohled nebere.

"Vlastnické právo jednoho z manželů tady ustupuje užívacímu právu v zájmu celé rodiny," zdůrazňuje právnička Dana Prudíková, která se na vzniku nových zákonů podílela. Také nesmí rodinu vystěhovat z bytu, i když patří jenom jemu, pokud ta nemá náhradní bydlení. A to platí i po rozvodu. V případě, že rodina s dětmi nemá kam jít a byt bývalého manžela potřebuje, může soud zřídit věcné břemeno, aby děti do té doby, než odrostou a budou schopny se samy živit, měly domov.

Na rozvodu se dá dohodnout

Při řešení rozvodu už se nemusíte dohadovat, kdo návrh podá a kdo bude v roli odpůrce. Pokud máte vyjasněno a soudem schváleno, jak a kdo se bude starat o děti, a vyřešené majetkové problémy, můžete podat návrh společně. U takzvaného dohodnutého rozvodu musíte být sezdaní alespoň rok, minimálně půl roku nežít jako manželé a být zajedno v tom, proč manželství nefunguje.

"Prakticky šlo dohodnutý rozvod provést už před novou úpravou tak, že se druhý manžel přidal k návrhu partnera. Nové předpisy situaci zpřesnily. Zajistí se tak hlavně rychlý průběh rozvodu, kdy se k soudnímu jednání manželé ani nemusí osobně dostavit, pokud mají právní zastoupení," vypočítává výhody advokátka Barbora Kubinová.

Nově jsou také daleko více chráněna práva těch, kdo by nespravedlivým rozdělením majetku mohli utrpět škodu. Už nebude možné, aby jeden z manželů po rozvodu dostal veškerý majetek a druhý dluhy, které by neměl z čeho zaplatit, protože by to znamenalo, že je tím poškozena třetí osoba, tedy věřitel.

Každý z bývalých partnerů musí druhému nahradit to, co ze společného jmění bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek. Když tedy jeden vlastnil před svatbou byt, který během manželství zrekonstruoval, byt mu zůstane, ale dostane například menší část společných úspor nebo musí druhému manželovi uhradit cenu opravy bytu.

Podobně by se měly vrátit úspory tomu, kdo je vložil do opravy společného majetku, který se jinak dělí na půl. Může se však také stát, že soud přidělí byt tomu, kdo se bude starat o děti, právě podle principu větší ochrany rodiny.

Bez dohody? Vše na půl

Dohoda o rozdělení společného jmění nově nemusí být písemná s výjimkou nemovitostí. V případě shody mezi bývalými manželi už tedy nebude nutné sepisovat každou televizi a rádio. Jestliže se bývalí manželé nedohodnou, případně nepodají návrh soudu, aby bylo jejich společné jmění vypořádáno, zákon předpokládá, že movité věci zůstanou tomu, kdo je dosud používal, zatímco například byty či domy budou nadále patřit oběma stejným dílem, stejně jako se rozdělí dluhy a pohledávky.