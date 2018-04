Nový zákoník: povolení uzdy?

Z toho 29 padá na vrub posledních 15 let. I proto se ministerstvo podle svých slov snažilo nový zákoník zpřehlednit. Současná tolikrát obměňovaná omezení a vymezení v duchu „co není dovoleno, je zakázáno“ mají padnout. „Nový zákoník práce vychází z principu: Co není zakázáno, je dovoleno. Je volnější a tržnější,“ tvrdí ministr práce Zdeněk Škromach.

„Osobně jsem čekal, že návrh bude radikálnější. Jistý posun k volnosti tu je, ale většinou jde o technické změny,“ říká k návrhu Miloslav Mašek, generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Mnohé se samozřejmě ještě může změnit. Ministerstvo zaslalo návrh k posouzení a připomínkám devadesáti odborníkům, zástupcům firem i odborovým svazům. Vládě bude nový zákoník práce předložen do konce března. Jaké novinky návrh ministerstva práce a sociálních věcí přináší?

Do jisté míry reaguje na kritiku současného zákoníku - například slibuje větší volnost v uzavírání smluv. To by podle Škromacha mělo pomoci zvýšit zaměstnanost. Návrh zákoníku dále ruší překážky, které znesnadňovaly ukončení pracovního poměru například s osamělou zaměstnankyní (zaměstnancem) trvale pečující o dítě mladší 15 let. Zaměstnavatel již nebude muset zajistit vhodné zaměstnání propuštěnému zaměstnanci, a to ani v případě lidí se zdravotním handicapem.

Návrh dále například počítá s tím, že přesčasy budou lidé vykonávat jen dobrovolně. Významnější změnou je zavedení takzvaného konta pracovní doby. Má umožnit, aby zaměstnanec pracoval podle potřeby podniku. Pokud bude mít například firma méně zakázek, bude pracovní doba zaměstnance kratší. Když bude zakázek více, bude jeho pracovní doba delší. Celkový čas by však neměl překročit obvyklé množství odpracovaných hodin.

„V tomto případě navrhujeme, aby zaměstnanci dostávali stálou mzdu,“ říká k tomu tisková mluvčí ministerstva práce Kateřina Beránková. Návrh dále předpokládá větší volnost v dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem - jeho zvýšená práva budou sjednávána v pracovní, kolektivní či v jiné smlouvě, nikoli v zákoníku.