Nový Zéland - nejen jazyková destinace (komerční prezentace)

Nový Zéland přitahuje stále více klientů, kteří míří na Nový Zéland za studiem angličtiny, studiem na středních školách, vyšších odborných školách a univerzitách. Organizace Education New Zealand zahrnuje více než dvě stovky vzdělávacích institucí, které vítají zahraniční studenty. Vzdělávání je na Novém Zélandu významným exportním odvětvím. Je sice pravda, že Nový Zéland pro turisty z České republiky zavedl od ledna letošního roku vízovou povinnost, toto opatření však neodrazuje motivované studenty angličtiny od cesty do této nádherné země. Bohatou nabídku kurzů najdete na našem serveru

Důvody zájmu o jazykové kurzy na Novém Zélandu:

1. Vysoká kvalita jazykových škol.

2. Nízké ceny kurzů.

3. Nízké životní náklady srovnatelné s ČR.

4. Nejčistší životní prostředí na světě.

5. Pohodový životní styl - přátelskost místních je pověstná.

6. Skvělé klima, po létě v Čechách si studenti mohou užít léto na Novém Zélandu.

7 Nádherná krajina. V které jiné zemi najdete havajské pláže, švýcarské hory, islandské gejzíry, norské fjordy, kanadské lesy, australskou buš, původní maorskou kulturu a jedinečnou faunu a flóru?

Ceny kurzů a další náklady

4 týdenní kurz včetně ubytování v hostitelské rodině v jednolůžkovém pokoji, s polopenzí a kompletní pojistkou, odvozem z letiště a učebnicemi pořídíte již od 28 370,- Kč. Ve Velké Británii lze za tuto cenu pořídit komfortnější 2 týdenní kurz, třítýdenní kurz však již ne. Jestliže vezmeme do úvahy rozdíl v cenách letenek do Londýna a do Aucklandu, k tomu připočítáme značný rozdíl v životních nákladech ve prospěch Nového Zélandu, pak možná začnete pátrat v diáři, jestli byste přece jenom nemohli alespoň na 4 týdny zmizet na jižní polokouli.

Kurzy nejsou určeny jen mládeži, školy rozšiřují svoji nabídku o specializované kurzy, kurzy spojující výuku ve skupině s individuálními lekcemi, některé školy nabízejí speciální programy pro volný čas pro studenty starší 40 let, roste popularita kurzů zakončených zkouškou. Novozélandská vláda dává tomuto důležitému odvětví turistiky zelenou, když rozhodla o přece jen benevolentnějším udělování víz pro studenty z Čínské lidové republiky a dalších zemí. Získat studijní vízum na Nový Zéland je pro občana České republiky rozhodně snazší než získat stejné vízum do Austrálie.

Kvalita života na Novém Zélandu

Kromě jazykových kurzů a příjemného podnebí studenti vítají kvalitní potraviny za rozumné ceny (bezpečné hovězí a jehněčí, skvělá zmrzlina a vynikající káva), nízké ceny pronájmů automobilů - při týdenním pronájmu platíte za jeden den méně než. 500,- Kč včetně daně, neomezených kilometrů a pojištění. Další příjemná překvapení čekají při telefonování, podobně jako v USA jsou místní hovory zdarma, pomocí místních telefonních karet se dovoláte do České republiky za 10 - 14 Kč za minutu, zřízení pevné telefonní linky stojí jen zlomek toho, co v ČR. Pokud s sebou vezmete s sebou notebook, snadno si vyřídíte připojení na internet po telefonu, ochotný technik Vám pomůže nastavit počítač tak, abyste se během několika minut ocitli na síti. Za prvních 24 hodin na internetu sice zaplatíte kolem 900,- Kč, ale nehradíte žádné telefonní poplatky. Po nabitém dni můžete vychutnávat kvalitní novozélandské víno či solidní pivo. Jestliže nechcete bydlet s hostitelskou rodinou, můžete bydlet v pronajatém zařízeném bytě nebo domku. Ceny jsou velmi příznivé, od 200 do 350 NZD týdně. 1 NZD má hodnotu necelých 17 korun, novozélandský dolar se v posledním roce pohybuje na rekordně nízké úrovni vůči USD.

Školy a školy

Jazykových škol pro cizince je na Novém Zélandu necelá stovka, existují dvě základní asociace, FIELSNZ a CRELS. Asociace FIELSNZ sdružuje kvalitnější školy a poskytuje studentům široké záruky - například v případě úpadku některé členské školy se ostatní školy zavazují převzít studenty bez jakýchkoli finančních nároků. Řada škol si nechala zavést ISO 9001 a využívají tento fakt ve svém marketingu. Chcete studovat v Aucklandu, největším novozélandském městě, nebo třeba v novozélandské verzi St. Moritz nebo snad v nejslavnějších novozélandských lázních? Chcete studovat cestovní ruch na vyšší odborné škole v Aucklandu nebo chcete poslat svoje dítě na jednu z nejlepších novozélandských škol nebo chcete studovat počítačovou grafiku, modní návrhářství, umělecký make-up, architektonický design? Samozřejmě, že nenabízíme jen Nový Zéland, nabízíme studium jazyků po celém světě. Jste spokojeni se svou angličtinou, němčinou, francouzštinou, španělštinou nebo italštinou?

