Firma jim postavila jen hrubou stavbu. Pak zmizela a s ní i 800 tisíc

Firmu oslovili a krátce nato za nimi přijel jeden z jednatelů Ivan Bernátek. „Velice slušný, příjemný pán, vysvětlil nám, jak bude stavba probíhat, ukázal nám smlouvu, já jsem mu v tu chvíli opravdu důvěřoval,“ popisuje první setkání s firmou Jindřich Gřešíček.

Navíc na webových stránkách firmy bylo několik recenzí spokojených zákazníků. A tak Gřešíčkovi podepsali smlouvu. Dům měl stát 1 460 000 korun a měl být hotov v červenci.

Hrubá stavba rostla rychle

Vypadalo to slibně. V lednu se začalo stavět přesně podle smlouvy. A přesně podle smlouvy Gřešíčkovi platili zálohy. Stavba rostla a rodina se těšila, že o prázdninách se bude stěhovat do nového. Jenže v červnu veškeré práce ustaly. „V podstatě byla hotová jen hrubá stavba, obvodové zdi, jakž takž střecha, a jinak nic, vůbec nic,“ stěžuje si klient.

Podle předběžného odborného posudku má stavba hodnotu zhruba 400 tisíc korun. Gřešíčkovi ale na zálohách zaplatili 1 270 000. „My jsme jim neustále volali, nakonec se pan majitel ozval s tím, že přijede a že stavbu společně dokončíme,“ líčí Gřešíček.

Zůstalo ale jen u slibů, firma dům nedostavěla a ani nevrátila peníze. Aby vůbec stavba přežila zimu, pan Gřešíček vlastními silami a za další své peníze alespoň vsadil okna a dům zatepluje.

„Nechápu, jak vůbec někdo může přijít do rodiny, kde vidí dvě malá děcka s tím, že se těší na domeček, a pak si sbalí naše peníze a prchne pryč,“ uzavírá zklamaně svůj příběh Kateřina Gřešíčková.

Firma dluží osm set tisíc a nekomumikuje

„Manželé Gřešíčkovi zaplatili o 800 tisíc více, než jaká je hodnota dosud provedeného díla, takže mají nárok na vrácení této částky, a to z titulu bezdůvodného obohacení,“ vysvětluje advokát Pavel Nastis.

Po poradě s právníkem Gřešíčkovi odstoupili od smlouvy a chtěli vrátit své peníze. Když jejich výzva zůstala několik měsíců bez odpovědi, začali se o případ zajímat redaktoři Černých ovcí. Nejprve se vydali do sídla společnosti Axiawood construct s.r.o. do Uherského Hradiště. Na domě sice byla cedulka s označením firmy, kancelář ani schránka ale nikde. Dokonce ani na recepci nikdo nic o firmě nevěděl.

Na otázky zaslané e-mailem nikdo nereagoval, telefony nikdo nezvedal a tak se redaktoři vydali za Ivanem Bernátkem do místa jeho trvalého bydliště. Ivan Bernátek už sice není jednatelem firmy, ale smlouvu s Gřešíčkovými podepisoval. Našli ale jen prázdný dům.

Jediným jednatelem firmy je dnes Pavel Kadlčík a tak reportéři vyrazili i za ním. Ani tam ale neuspěli. A když se mu konečně aspoň dovolali, řekl jen: „Bez komentáře, nezlobte se.“ A položil telefon.

Axiawood construct s.r.o. je v insolvenčním řízení

Na společnost byl mezitím podán insolvenční návrh. „Za této situace by Gřešíčkovi neměli podávat žalobu k soudu, protože se to jeví jako vyhozené peníze za právní služby a za soudní poplatek,“ doporučuje advokát. Pokud totiž bude soudem rozhodnuto, že se společnost nachází v úpadku a bude na ni prohlášen konkurz, budou muset manželé Gřešíčkovi svou pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení.

Lhůta pro uplatnění pohledávky jsou dva měsíce ode dne rozhodnutí o úpadku a poté budou Gřešíčkovi muset čekat, jak celé insolvenční řízení dopadne. Insolvenční správce bude zpeněžovat majetek firmy a bude jej pak přerozdělovat mezi věřitele.

„Jestli v rámci toho insolvenčního řízení manželé Gřešíčkovi něco dostanou nebo ne, to by dnes byla pouze spekulace, protože vůbec neznáme, jaká jsou aktiva a pasiva společnosti a v jaké situaci se společnost nachází,“ říká Nastis.

Nový občanský zákoník více chrání věřitele

Kdyby Gřešíčkovi smlouvu podepisovali letos, byli by na tom přece jen o něco lépe. Nový občanský zákoník a s ním související nový zákon o obchodních korporacích totiž přinesl větší ochranu věřitelů v případě, že se dlužník dostane do úpadku, laicky řečeno, když dlužník skončí v konkursu. V takovém případě soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele rozhodnout, že člen nebo bývalý člen statutárního orgánu ručí za splnění povinností obchodní společnosti, pokud jednal v rozporu s péčí řádného hospodáře. Pak je na tomto členu nebo bývalém členu statutárního orgánu, aby prokázal, že svou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře neporušil. Jinými slovy, pak by Gřešíčkovi mohli žalovat i konkrétní osoby.

Zůstává dosud nedořešenou otázkou, zda se toto nové ustanovení může použít i na smlouvy uzavřené před 1. lednem 2014. „Spíše se zdá, že nikoli, protože by se mohlo jednat o nepřípustnou retroaktivitu, konečné slovo však budou mít soudy, které budou jednotlivé žaloby rozhodovat,“ sdělil Nastis.

Na co dát pozor při stavbě domu? Rady pro vás připravil Pavel Marek ze společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o.

Před výběrem dodavatele stavby:

Přizvěte si kvalifikovaný stavební dozor, a to ideálně již ve fázi výběru dodavatele stavby.

Nechte si vypracovat cenové i kvalitativní porovnání podobných staveb, porovnávejte tepelně technické vlastnosti i kvalitu stavebních prvků.

Navštivte referenční stavby, neměl by to být problém, většina dodavatelů typových staveb považuje prohlídky za dobrý způsob marketingu.

Kontaktujte majitele již postaveného rodinného domu, abyste zjistili, jak jsou se stavbou a s bydlením spokojeni.

Pročtěte internetové diskuse.

Zjistěte, zda společnost není v platební neschopnosti.

Prostudujte projektovou dokumentaci, zda odpovídá vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Při podpisu smlouvy o dílo:

Věnujte pozornost smlouvě o dílo, konzultujte ji s právníkem i se stavebním dozorem.

Přílohou smlouvy o dílo by měl být rozpočet stavby a časový harmonogram, který je pro zhotovitele závazný.

Plaťte po etapách, dílčí platby by měly být provázány se stanovenými etapami výstavby.

Stavební dozor ze zkušeností a na základě orientačních cen stavebních prací posoudí, zda položkové ceny jsou adekvátní a stanovené výměry plateb odpovídají.

Stavební dozor posoudí, zda použité stavební výrobky jsou certifikovány pro český trh.

Během výstavby: