Nově nyní můžete darovat půlku ze svého budoucího majetku

Co si lze představit pod pojmem budoucí majetek? Je to jakýkoli majetek, který je druhově vymezený. Například můžete někomu slíbit, že mu darujete polovinu jablek, která se vám příští rok urodí na zahradě, nebo půlku dědictví po babičce až zemře, případně polovinu budoucích výnosů z investic.

Pokud se rozhodnete darovat konkrétní věc, kterou ještě nemáte, můžete ji darovat už v okamžiku, kdy jste uzavřeli smlouvu, podle které ji máte nabýt. "Například tedy můžete darovat dům, na který jste právě uzavřeli kupní smlouvu na dům, podle níž si jej koupíte, přestože jste jej ještě nenabyli," vysvětluje advokát Tomáš Pelikán.

Darovat můžete nyní nově i podporu, například pravidelně přispívat studentovi na vysokoškolské studium. Dar můžete poskytnout na něco konkrétního, pod nějakou podmínkou, nebo třeba s určitými časovými omezeními.

Odvolání daru je možné

Dar můžete také odvolat, ale jen ze dvou důvodů:

Pro hrubý nevděk obdarovaného vůči dárci

V některých případech budou moci dar nově odvolat i dědicové dárce. To odstraňuje nespravedlivý paradox, podle kterého dříve nemohli odvolat dar ani dědici dárce zavražděného obdarovaným.

Příklad: Pan Adam chtěl přispět na vzdělání svých potomků, a tak se před lety domluvil se svým vnukem Josefem, že ho bude finančně podporovat při studiích na vysoké škole. Josef se sice na školu dostal, ale hned v prvním semestru studovat přestal, což doma "zapomněl" oznámit. Za dědečkovy peníze tak místo přednášek dva roky navštěvoval pivnice. Navíc mu ani nepoděkoval a nechal ho na holičkách, když potřeboval pomoci se stěhováním. Dnes už může Adam chtít po Josefovi peníze vrátit.

Pro nezaviněné upadnutí dárce do nouze

Když dárce nezaviněně upadne do takové nouze, že nemá na své živobytí nebo nedokáže zajistit výživu pro své blízké, může nově dar odvolat nebo požadovat vyplacení částky v obvyklé ceně daru, ale maximálně v rozsahu, v jakém se mu nedostává na výživu.

Příklad: Pan Adam dal synovi zlaté kapesní hodinky v hodnotě zhruba sta tisíc korun, jenže pak ho doma vykradli a vzali mu veškerou naspořenou hotovost, kterou Adam jako stará škola schovával pod slamníkem. Bohužel nebyl ani pojištěný. Navíc má malý důchod, takže z něj nepokryje ani základní náklady na živobytí.

Dnes už může dar odvolat nebo požádat syna o peníze k obstarání základních životních potřeb. Kdyby se ale Adam dostal do nouze tím, že by na stará kolena začal například pít nebo hrát automaty, neměl by nárok na nic.

Písemná smlouva nemusí být vždy

Ve většině případů se darování obejde bez jakýchkoliv formalit, tedy i bez písemné smlouvy. Zákon ji vyžaduje třeba, když bude darem věc zapsaná do veřejného seznamu, většinou půjde o nemovitost podléhající zápisu do katastru nemovitostí.

Pouhé sliby mohou něco stát

Můžu si svou štědrost později rozmyslet? Když někomu dar jen slíbíte, nemáte sice povinnost mu ho v budoucnu darovat, musíte ale dotyčnému nahradit veškeré účelně vynaložené náklady, které mu vznikly kvůli očekávání daru.

Koho obdarovat nelze

Základem darování je jeho dobrovolnost. Zákon proto bere v úvahu situace, ve kterých může být rozhodování dárce ovlivněné závislostí, konkrétně na nemocnici nebo sociálním zařízení.

Pokud budete chtít obdarovat zařízení, ve kterém jste právě hospitalizovaní, nebo některého ze zaměstnanců, bude smlouva neplatná. Půjde ovšem o neplatnost relativní, které se budete moci dovolat jen vy jako dárce.

Ve spolupráci s právníky Veronikou Ryšávkovou, Danou Prudíkovou a Františkem Korbelem, kteří se na tvorbě nového občanského zákoníku podíleli.