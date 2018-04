Co je dar a co „nedar“? Nově je v tom zásadní rozdíl

Jako ohlas na článek Nově nyní můžete darovat půlku ze svého budoucího majetku do redakce napsal čtenář:

"Po přečtení nových pravidel mi není jasné, jestli například svatební dary, dary z lásky, k narozeninám či k Vánocům jsou vázány darovací smlouvou, nebo se jedná pouze o společenskou úsluhu, z níž je patrné, že se smluvní strany nechtějí vázat. Nikde jsem nenašel, jak je společenská úsluha definovaná a jestli u ní také platí možnost odvolatelnosti."

O vysvětlení jsme požádali advokáta Petra Šustka z katedry občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Darování versus společenská úsluha

Na první pohled by se mohlo zdát, že jde jen o dvě pojmenování jedné věci. Rozdíly tu však jsou. "Darování je bezúplatné převedení věci do vlastnictví někoho jiného, a to s jeho souhlasem," popisuje Petr Šustek. Podle nového občanského zákoníku jde o právní akt, a to i v případě, kdy je darovací smlouva uzavřená jen ústně.

Zapamatujte si Darování je právní akt , jde o bezúplatné převedení věci do vlastnictví někoho jiného, a to s jeho souhlasem. Například darování auta, dar sbírky obrazů, nebo čtyřpokojového bytu.

, jde o bezúplatné převedení věci do vlastnictví někoho jiného, a to s jeho souhlasem. Například darování auta, dar sbírky obrazů, nebo čtyřpokojového bytu. Úsluha je pouze společenské jednání, není vymahatelné soudně. Například dárek pod stromeček, věnování prstýnku k promoci, nebo zalévání květin sousedům při jejich dovolené.

Společenská úsluha, například když věnujete známé prstýnek k promoci, naopak právním aktem není. Nejde ji tak ani soudně vymáhat, ani žádat její vrácení.

Nový občanský zákoník popisuje práva a povinnosti dárce a obdarovaného velmi zevrubně. Jasně také odděluje pouhou společenskou úsluhu, která darováním není, protože v daném případě neexistuje vůle stran (dárce a obdarovaného) se smluvně vázat (uzavřít smlouvu).

"Společenské úsluhy z povahy věci rovněž zpravidla nepředstavují vyšší majetkovou hodnotu," cituje rozhodnutí Nejvyššího soudu právník. Podle právní teorie jde v případech společenské úsluhy o projevy vůle neprávní povahy, které také působí následky pouze v morální sféře. Na rozdíl od aktu darování.

"Ačkoli zákon stanoví, že společenská úsluha není darováním, sám již blíže nespecifikuje, v jakých konkrétních případech se o ni jedná. Zcela jasnou odpověď na tuto otázku nám tedy poskytne až budoucí rozhodnutí soudů," dodává specialista na občanské právo Petr Šustek.

Rozdíl mezi darováním a společenskou úsluhou je důležitý v případech, kdy chcete dar odvolat.

Odvolání daru pro nevděk či hmotnou nouzi

Odvolat svůj dar můžete v několika přesně popsaných případech. Jeden z nich je nevděk obdarovaného. Například když se dcera se svou rodinou přestane stýkat se svým otcem, který jí daroval nový byt. "Dcera třeba změní telefonní číslo, chová se arogantně a odmítá vnoučky pouštět na procházku s dědečkem," vysvětluje možné důvody pro odvolání daru pro nevděk advokát Petr Šustek.

Plné znění paragrafů Darování v § 2055 http://obcanskyzakonik.justice.cz/ a v zákoně č. 89/2012 Sb.

Odvolat dar je možné také pro vlastní hmotnou nouzi. Například pokud se tchán dostane do osobního bankrotu, ztratí trvalý příjem a nemá peníze ani na základní potraviny, může následně odvolat svůj dar patnáctimetrové jachty, kterou před dvěma lety věnoval svému synovi.

Slib se také počítá

Pozor je nutné si také dávat na slib daru. Například když vzdálené tetě slíbíte, že jí darujete traktor, teta si proto postaví krásnou, novou garáž a vy si pak darování rozmyslíte. "V takovém případě, bude moci teta nárokovat náklady na stavbu garáže právě proto, že ji postavila jen kvůli tomu, že jste jí slíbili darovat traktor," uvádí Petr Šustek.