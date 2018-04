Zdědit dluhy je dnes velký problém. Jak předejít zadluženému dědictví

Jak se dozvědět, že byl příbuzný zadlužený a dokdy se mohou ozvat věřitelé? Je možné se na takovou situaci nějak připravit, případně placení předejít? Možností je víc, přečtěte si, jak na to:

1. Soupis dědictví

Protože dluhy zůstavitele (to je zemřelý, který po sobě zanechal nějaký majetek) mohou mít dopad i na osobní majetek dědice, který se získaným dědictvím nijak nesouvisí, poskytuje zákon dědicům určitou ochranu - takzvaný soupis dědictví.

"Když nemáte přehled o majetku zůstavitele či máte podezření, že by dědictví, které máte získat, mohlo být předlužené, můžete si u notáře při řízení o pozůstalosti vyhradit takzvaný soupis dědictví," doporučuje právník Tomáš Pelikán z advokátní kanceláře Pelikán, Krofta, Kohoutek.

Sepíše se majetek zůstavitele, zjistí jeho hodnota a uvede do protokolu. A vy pak budete mít jistotu, že pokud bude mít váš zemřelý příbuzný dluhy vyšší, než je hodnota zděděného majetku, vy v tom nejhorším případě nezdědíte nic.

Příklad: Pan Jaroslav zdědil po strýci dům v hodnotě tří milionů korun. Strýc byl však velký hráč a pan Jaroslav netuší, komu všemu dlužil. Vyhradí si proto soupis dědictví a pojistí si tak, že pokud se ukáže, že strýcovy dluhy přesahují tři miliony, Jaroslava se to nijak nedotkne. Věřitelé se na něj sice obrátí, ale na jeho osobní majetek nedosáhnou, vše se zaplatí z peněz za dům. A jestli budou dluhy nižší, přeci jen na Jaroslava něco zbude.

2. Neženit se, nevdávat se?

Soupis majetku ale nepomůže manželům. Dluhy za zemřelého manžela či manželku musíte zaplatit v plné výši. A před zodpovědností za manželovy (manželčiny) dluhy vás neochrání, ani pokud jste sepsali předmanželskou smlouvu či máte rozdělený majetek. Více čtěte zde.

Rada neuzavírat manželství je sice účinná, jak na tom však budou ti, kteří už v manželství žijí a rozvádět se nechtějí? Budou se muset zajímat o to, co jejich protějšek dělá, kam investuje peníze, jak úspěšně či neúspěšně podniká. A nevymlouvat se, já netušil, já nevěděl, nestrkat před problémy hlavu do písku. Právo na informace máte, jakási informační povinnost je v manželství také uzákoněná (více o změnách čtěte zde).

Jak se dědí v manželství:

Situace klasická: "Pokud zemře jeden z manželů, zaniká tím společné jmění manželů (SJM). Polovina bude patřit přeživšímu manželovi, o druhé polovině (spolu s výlučným majetkem toho manžela, který umřel) se povede dědické řízení, v němž manžel vystupuje jako zákonný dědic za předpokladu, že není dědická smlouva nebo závěť," vysvětluje advokát Tomáš Pelikán.

Pokud je SJM modifikováno , tak odpadá první krok. To znamená, že přeživší manžel nemá dostat z čeho polovinu, ale bude zákonným dědicem, v případě, že není závěť nebo dědická smlouva.

, tak odpadá první krok. To znamená, že přeživší manžel nemá dostat z čeho polovinu, ale bude zákonným dědicem, v případě, že není závěť nebo dědická smlouva. Manžel obecně není nepominutelným dědicem, takže v případě, že existuje závěť nebo dědická smlouva, kterou je za dědice povolaná jiná osoba, dědit nebude.

3. Přihlašování pohledávek do dědictví

Může se stát, že se nějaké dluhy, ale třeba i další majetek objeví později, až po tom, co je dědictví projednáno. Podle zákona o zvláštních řízeních soudních se pak řízení obnoví. A to může být právě v případě dluhů hodně nepříjemné. Lze tomu nějak předejít?

"Jestliže si dědic vyhradí soupis pozůstalosti, může také soudu navrhnout, aby vyzval věřitele zůstavitele, aby se v přiměřené lhůtě (minimálně tři měsíce) přihlásili a doložili své pohledávky," upozorňuje Tomáš Pelikán. Tato výzva se vyvěšuje na úřední desce soudu.

Jestliže se některý věřitel ve lhůtě nepřihlásí a uhrazením pohledávek přihlášených věřitelů dojde k vyčerpání pozůstalosti, nemůže se nepřihlášený věřitel domáhat úhrady vůči dědici. Existují tu však dvě výjimky.

První je případ, kdy dědic o takové pohledávce prokazatelně věděl. Například jsou svědci, kteří dosvědčí, že dědic byl u toho, když si zůstavitel od věřitele půjčoval peníze. Druhá je zase situace, že byla pohledávka zajištěna zástavním právem. Pak se může věřitel takzvaně uspokojit ze zástavy. "Pokud tedy bude mít věřitel k zajištění své pohledávky v zástavě nemovitost, která je součástí pozůstalosti, neuplatní se k němu výše uvedené pravidlo, že se nemůže domáhat úhrady vůči dědici," doplňuje právník Tomáš Pelikán.

Příklad: Pan Novák zemřel a jediným dědicem je jeho dcera Alena. Ta ale ví, že otec nijak velký majetek neměl a často si půjčovat peníze od kamarádů. Aby se vyhnula dopadu otcových dluhů na svůj majetek, vyhradí si soupis pozůstalosti a navrhne soudu, aby před potvrzením dědictví vyzval věřitele otce, aby se přihlásili se svými pohledávkami. Veškerý otcův majetek padne na úhradu dluhů. Dva věřitelé se však včas nepřihlásí. Protože o nich Alena nevěděla a žádná zástava tam nebyla, mají smůlu, po Aleně nic vymáhat nemohou.

Pokud si nevyhradíte soupis dědictví a nevyzvete věřitele, aby se přihlásili, uplatní se obecná promlčecí doba. "Ta bývá zpravidla tříletá, záleží na důvodu pohledávky, jestli je z podnikání a podobně," říká notář Václav Voda. Takže pokud někdo dědil před deseti lety, nemusí se teď bát, že po něm půjdou věřitelé. A věřitelům lze obecně doporučit, aby s uplatněním pohledávek neotáleli.

4. Odloučení pozůstalosti

I dědic může dlužit. Zákon proto pamatuje i na ochranu věřitelů zůstavitele. "Když má věřitel zemřelého obavu, že je dědic předlužený, může u notáře při dědickém řízení požádat o takzvané odloučení pozůstalosti, čímž dosáhne toho, že pozůstalost bude spravována odděleně od majetku dědice," radí Tomáš Pelikán. Pak nemůže nastat situace, že by se věřitelé dědice uspokojovali z pozůstalosti.

Příklad: Pan Václav půjčil svému sousedovi 20 tisíc korun. Než však soused stačil půjčku vrátit, zemřel a veškerý jeho majetek zdědil jeho marnotratný syn, o kterém se obecně ví, že má řadu dluhů. Aby měl pan Václav jistotu, že mu budou jeho peníze vráceny a majetek souseda si nerozeberou věřitelé sousedova syna, navrhne soudu odloučení pozůstalosti.

5. Registry dlužníků

Nejenom před svatbou, ale třeba také před uzavřením nájemní smlouvy, nebo poskytnutím půjčky je přirozené, že budete chtít zjistit, jestli má určitá osoba dluhy. V takovém případě se můžete obrátit na některý z registrů, který eviduje neuhrazené dluhy, ale i splátkovou morálku. Nebankovní NRKI, bankovní BRKI, Solus či Centrální evidence exekucí.