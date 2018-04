Z dluhů po manželovi se nevyvážete. Musíte je zaplatit v plné výši

Paní Alena z městečka ve Středočeském kraji žila se svým manželem a dvěma dětmi ve školním věku v celkem spokojeném manželství. Manžel podnikal a většinu času trávil v práci. Ona se starala o rodinu. Výjimkou nebyly letní pobyty u moře a zimní prázdniny na horách, většinou v Alpách.

Alena tušila, že se poslední dobou manželovi v práci přestává dařit, ale o opravdovém rozměru problémů neměla ponětí a ani po tom nepátrala. Až do chvíle, kdy měl manžel na dálnici vážnou dopravní nehodu a na následky zranění po pár dnech zemřel. A Alena se kromě zármutku z nenadálého úmrtí musela začít vyrovnávat s další nemalou starostí: manželovými dluhy. Jak zjistila při jednání s manželovým kolegou, dluhy firmy i jeho osobní přesahovaly Aleniny nejhorší představy.

Zapamatujte si Dědění dluhů Dluhy za zemřelého manžela či manželku musíte zaplatit v plné výši.

Před zodpovědností za manželovy dluhy vás neochrání, ani pokud jste sepsali předmanželskou smlouvu či máte rozdělený majetek.

Od ledna navíc i ostatní dědicové (děti, sourozenci) zodpovídají za dluhy předků v plné výši.

Této povinnosti se ale na rozdíl od manželů zbaví, pokud přesně sepíší majetek a nic z něho nezamlčí, ani šperky či cennější osobní věci. Dluhy pak platí ve výši nabytého dědictví.

Pokud víte, že jsou vaši rodiče zadlužení, můžete se dědictví zříci ještě za jejich života.

"A to byla právě chyba," myslí si notář Václav Voda. Lidé by se měli zajímat a vědět o tom, co jejich manželé dělají, jak si vedou, a mít přiměřené informace o jejich finanční situaci, protože zodpovědnosti za partnera vás pak nikdo nezbaví, i když jste neměli ponětí o tom, co se děje a v jaké je situaci. "Skutečnosti, že je něco v nepořádku, by měly být signalizovány a řešeny včas," zdůrazňuje notář.

Navíc všechny příjmy domácnosti zajišťoval manžel, splácel hypotéku na dům, platil jeho provoz, benzin do aut, poplatky ve škole, dovolené... Paní Alena nemá žádný příjem a už pár týdnů po manželově pohřbu je vystavena velkému tlaku ze strany věřitelů, kteří se o své pohledávky bojí.

"Po návštěvě notáře jsem zjistila, že sice můžu odmítnout dědictví, tedy zůstat bez střechy nad hlavou, auta, ale to mi stejně nepomůže, protože dluhy, které by byly nad hodnotou manželova majetku, stejně zaplatit musím," popisuje situaci mladá vdova.

Manžel platí vše

Za dluhy manžela či manželky po jeho smrti zodpovídáte totiž vždy. I v případě, že nemáte společný majetek, nebo máte předmanželskou smlouvu. Tyto nástroje jsou účinné pouze při rozdělování majetku při rozvodech. V případě úmrtí je manžel či manželka vlastně spoluručitelem za dluhy toho druhého, takže je musí zaplatit.

"Je to ochrana věřitelů, protože hodně podnikatelů přepisovalo majetek na příbuzné, své závazky neplatili, a přitom si žili velmi nadstandardně a luxusně," říká advokátka Barbora Kubinová.

V některých případech by se podle notáře Václava Vody dala situace trochu vylepšit a namítat například neplatnost právních úkonů, když manžel podepíše něco nepřiměřeného bez vědomí manželky. "Otázka je, nakolik úspěšná by taková námitka byla, jak by to soud posoudil," přemýšlí o možnostech notář. Obává se, že v případě Aleny se najít dobré řešení nedá.

"Rozhodně radím problémům se nevyhýbat, před věřiteli neutíkat a snažit se s nimi domluvit, i když to může znamenat, že paní bude splácet hodně let," doporučuje Václav Voda.

Například banky mohou věc posoudit individuálně a sestavit třeba splátkový kalendář, který situaci alespoň trochu ulehčí. Podle nových předpisů se věřitelé navíc mohou přihlásit v podstatě kdykoliv, pokud není jejich nárok promlčen. Nejsou už nijak časově omezeni.

Sepište majetek

Podle nového občanského zákoníku, který platí od letošního ledna, dědí nově i po svých předcích pozůstalí dluhy v plné výši. "Pokud se chtějí vyhnout povinnosti platit je v plné výši, musí udělat takzvanou výhradu soupisu majetku zemřelého včetně nábytku, obrazů, šperků a dalších osobních věcí vyšší hodnoty. V tomto případě hradí dluhy jen do výše ceny nabytého dědictví," říká Dana Prudíková, spoluautorka nového zákona. Ale ne po manželovi či manželce. Tam to neplatí.

Když zdědíte dluhy po rodičích či sourozencích a nestačí vám na jejich zaplacení získaný majetek, sepíšete přesně, co jim patřilo. Pokud vše pravdivě přiznáte, budete za dluhy odpovídat pouze do jejich výše a nic navíc platit nemusíte.

Když tedy vaši rodiče vlastnili chatu za pět set tisíc korun a dlužili milion, připadne na uhrazení dluhu pouze chata a zbytek platit nemusíte. Ale kdyby rodiče měli ještě auto nebo třeba starožitnosti, které zamlčíte a věřitelé na to přijdou, jste odpovědni za všechny dluhy.

Pokud víte, že dědictví bude zadlužené a jeho přijetí nevýhodné, můžete je do jednoho měsíce od oznámení notáře o zahájení dědického řízení odmítnout. Stejně tak máte podle nové úpravy právo se zříci dědictví ještě za života zůstavitele. Což vás v podobných případech od problémů s dluhy a věřiteli ochrání.