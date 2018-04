Za zničené rodinné fotografie dostanete náhradu

Nově může soud rozhodnout o odškodném až ve výši mnoha desítek tisíc korun v případě, kdyby například soused před očima dětí ublížil jejich psovi, protože nemá rád zvířata. Neřeší se jen hodnota zvířete, ale i psychická újma, kterou jeho chování rodině způsobilo.

Podobně by měl nahradit škodu zloděj, který například při vloupání úmyslně a nenávratně poničí vaše deníky z mládí, kroniku turistického oddílu nebo dopisy od přítele, které samy o sobě žádnou tržní hodnotu nemají.

Kradené auto vracíte

Pokud si koupíte v autobazaru auto nebo v obchodě s použitou elektronikou starší mobilní telefon a později se ukáže, že jde o kradené zboží, dost možná se s nimi budete muset rozloučit. Nový občanský zákoník totiž umožňuje původnímu majiteli, aby se o svůj majetek přihlásil až do tří let po tom, co ho ztratil nebo mu jej někdo ukradl. Pokud tak učiní a prokáže, že mu věc patří, máte smůlu - budete muset auto nebo telefon vrátit a peníze, o které jste tím přišli, vymáhat po prodejci. Což nejspíše nebude jednoduché.

Zapamatujte si VĚCI Podstatně se rozšiřuje definice věci. Věcmi budou například právo, pohledávka, obchodní podíl, akcie, cenný papír, internetová doména. Lze je tedy vlastnit.

Jestliže koupíte, i v dobré víře, kradenou věc a majitel se o ni do tří let přihlásí, musíte ji vrátit a náklady koupíte od prodejce, ale ten vymáhat po prodejci.

Ponechat si lze věc, kterou koupíte od prodejce, ale ten ji nezaplatil svému dodavateli.

Nalezenou věc byste odevzdat do tří dnů na úřadě dodavateli na místně příslušném nálezu.

Za opuštěnou považuje nový občanský zákoník věc, o kterou se její dosavadní majitel nezajímal tři roky, v případě staveb je limit desetiletý - stavba v tom případě připadne státu. ZVÍŘATA Zvíře je živý tvor nadaný smysly, nikoliv věc.

Je možné jej koupit a prodat, ale nikoliv dát do zástavy nebo jako vypořádání dluhu, pokud by to zvířeti způsobilo újmu.

Pokud si ale koupíte zboží v dobré víře od podnikatele v běžném obchodním styku, tedy v kamenném obchodě nebo od prodejce, který za zboží původnímu majiteli či dodavateli nezaplatil, nic vracet nemusíte.

V takovém případě totiž nemáte šanci zjistit, že zboží nezískáte od jeho skutečného vlastníka, a stáváte se jím sám v momentě, kdy za zboží zaplatíte. Původní majitel už nebude moci nárokovat vrácení věci, ale samozřejmě může a měl by nárokovat škodu po tom, kdo zboží prodal, inkasoval peníze od zákazníka a dodavateli nezaplatil.

Poškození věci: přednost má uvedení do původního stavu

Nové paragrafy jsou výhodnější i pro lidi, kteří utrpěli nějakou škodu. Někdo jim například poničil majetek. Zatímco dříve platilo, že dostali náhradu v ceně opravy, ovšem sníženou o částku, o níž byl náhradní díl cennější, nyní by měli dostat peníze v plné výši. V praxi to znamená například to, že pokud si dá někdo do opravny auto a v servisu mu potkani zničí sedadla, měl by dostat náhradu v plné výši nových sedadel, ačkoli hodnota těch původních tak vysoká nebyla.

Pokud například nová sedadla budou stát 50 tisíc korun, autobazar by měl nahradit celou částku, ačkoli odhad ceny původních sedadel by tak vysoký nebyl. Bez sedadel se však auto používat nedá a koupit jiná v ceně původních také není možné.

Opuštěnou věc si můžete nechat

Nová legislativa také jasněji odlišuje, jak můžete naložit s něčím, co jste našli. Rozlišují se tři druhy věcí, které zdánlivě nemají žádného majitele: opuštěné, ztracené a ukryté. Velkou roli hraje i to, jakou má věc, k níž se nikdo nehlásí, hodnotu.

Je také velmi přesně rozlišováno, zda jde o věc movitou, nebo nemovitou, tedy stavbu. Za opuštěnou považuje nový občanský zákoník věc, o kterou se její dosavadní majitel vůbec nezajímal tři roky, v případě staveb je limit desetiletý - stavba v tom případě připadne státu.

Pokud nemůžete nalezenou věc vrátit majiteli, protože ho neznáte, je vaší povinností oznámit nález do tří dnů obci, na jejímž území jste věc našli, nebo ji odevzdat provozovateli veřejné budovy či dopravního prostředku. "Neoznámí-li či neodevzdá-li nálezce nalezenou věc, může být v případě, že se jedná o věc přesahující částku pět tisíc korun, tímto jednáním nálezce naplněna skutková podstata trestného činu zatajení věci," upozorňuje advokát Jiří Hartmann.

Když naleznete fotoaparát v tramvaji, bude vaší povinností vrátit tento předmět osobě, která jej ztratila. "Nepodaří-li se nám osobu identifikovat, bude naší povinností předat tento nález přímo řidiči dané linky," vysvětluje advokát. Řidič musí nález následně uložit v garáži či vozovně dané linky. V Praze například platí, že nevyzvedne-li si ztracenou věc majitel do čtvrtka následujícího týdne, skončí v kanceláři ztrát a nálezů.

Nálezné? Desetina nebo dohoda

Někdy nemusí být jasné, zda jde o věc opuštěnou, nebo ztracenou - v tom případě nový občanský zákoník chrání původního majitele. Zatímco u opuštěné věci by měl být zřejmý úmysl majitele zbavit se dotyčné věci, u ztráty to bude jiné. Pokud například někdo odloží staré, ale ještě nositelné boty nebo třeba kufr k popelnici, můžete si je vzít a vzhledem k jejich nepatrné hodnotě ponechat.

Pokud však najdete mobil, může být jeho hodnota skoro nulová. Je starý a nikdo už by ho od vás nevykoupil, ale kontakty v něm uložené mají hodnotu pro původního majitele, a proto si ho nechat nemůžete. A musíte s ním na obec.

Nový občanský zákoník myslí rovněž na nálezné - pokud například najdete notebook zapomenutý ve vlaku, měli byste ho odevzdat u železniční společnosti a majitel by vám měl vyplatit nálezné, které zpravidla činí desetinu hodnoty věci. Ale jsou věci, u nichž se hodnota stanovit nedá, u oblíbené knihy, vlastního rukopisu nebo diáře s poznámkami, pak je výše nálezného věcí slušného uvážení a dohody mezi nálezcem a původním majitelem.