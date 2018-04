Vedete nezřízený život? Rodiče vás mohou vydědit v pěti případech

Abyste mohli svého potomka, což je jediný nepominutelný dědic, opravdu zbavit nároku na zákonný díl vašeho majetku, nestačí do závěti napsat, že jako malý zlobil, nešel studovat školu, kterou jste si vy přáli, má podle vás nevhodné kamarády nebo partnera a přijede se na vás podívat jednou za rok na Vánoce...

Musíte mít zákonné důvody, které nemusíte sepisovat do závěti. Stačí, když je ostatní pozůstalí po vaší smrti na vaše přání prokážou. Autoři zákona zřejmě vycházeli z pocitu, že je veřejně známé, pokud je vaše dítě alkoholik, narkoman nebo gambler a peníze na své potřeby si obstarává loupežemi. Nebo když jste ho už dvacet let neviděli, protože nemá čas přijet ani na vaše kulatiny. Podle notářů je však rozumnější listinu o vydědění sepsat nebo vaše rozhodnutí připsat do závěti. Sepsání listiny o vydědění u notáře přijde zhruba na dva tisíce korun.

Kdy můžete vydědit

Pro vydědění uvádí nový občanský zákoník pět důvodů. Paragrafy dědické najdete v novém občanském zákoníku: Právo § 1475-1720, Vydědění § 1645-1653, Dluhy § 1701-1713.