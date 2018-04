Poradna: Jak je to s penězi na účtu dítěte? Kdo s nimi může nakládat

Jako reakci na článek I do stavebního spoření zasáhl nový občanský zákoník a informaci, že peněžní prostředky vložené na účet nezletilého dítěte jsou majetkem tohoto dítěte a rodiče jako zákonní zástupci s nimi mohou disponovat pouze se souhlasem soudu, napsal do redakce čtenář. Na jeho dotazy odpovídá advokát Jan Pacovský, partner stejnojmenné advokátní kanceláře.

Je mi jasné, že s penězi pětiletého nebo desetiletého dítěte nemohu jako rodič disponovat bez souhlasu soudu. Co když ale dovolím, aby si například sedmnáctiletý peníze vybral sám a také s nimi hospodařil?

V zásadě platí, že zákonný zástupce disponuje s majetkovými právy a povinnostmi nezletilého dítěte pouze se souhlasem soudu. Výjimku z toho pravidla představují jednání běžná či obvyklá. Například běžné udržovací náklady, běžné opakující se nákupy nebo jednání týkající se nepatrné majetkové hodnoty, popřípadě uzavření smlouvy o stavebním spoření pro nezletilého, smlouvy o běžném účtu, a podobně.

A hraje v tom nějakou roli konkrétní věk?

I nezletilý má způsobilost k právním jednáním, avšak odpovídající jeho individuální vyspělosti. Zákon nestanoví jednotná kriteria hodnocení individuální vyspělosti nezletilých. Proto nový občanský zákoník ponechává stanovení individuální vyspělosti nezletilého na jeho rodičích (zákonném zástupci), kteří nezletilého nejlépe znají a spolu s ním dokážou nejlépe posoudit jeho individuální schopnosti.

Nový občanský zákoník Jak zasahuje do běžného života? Čtěte zde

Rodiče nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, mohou s ohledem na stupeň jeho individuálních schopností a ve shodě se zvyklostmi soukromého života vyslovit souhlas k určitému samostatnému právnímu jednání svého dítěte, ledaže by se jednalo o záležitost, k níž by potřebovali souhlas soudu.

U nezletilých záleží na tom, zda je jejich právní jednání přiměřené stavu jejich fyzického, ale zejména duševního vývoje.

Takže například vybrat peníze z účtu by sedmnáctiletý mohl.

Vybrání peněz nezletilým, který dovršil 17 let, z účtu založeného na jeho jméno, nelze považovat za jednání, které by bylo v rozporu se zvyklostmi soukromého života, popřípadě které by bylo nad individuální schopnosti běžného sedmnáctiletého dítěte. Krom jiného i proto, že zákonodárce umožňuje nezletilému, který dovršil 15 let, aby se souhlasem svého zákonného zástupce samostatně provozoval obchodní činnost nebo jinou obchodní výdělečnou činnost anebo aby uzavřel pracovní smlouvu.

V zásadě tedy lze říci, že v případě sedmnáctiletého normálně se vyvíjejícího nezletilého dítěte jsou jeho individuální schopnosti na takové výši, že mu lze udělit souhlas, aby sám vybral peníze ze svého účtu a sám s nimi hospodařil. Rozhodující pro takové posouzení jistě bude i výše částky. Určitě bude jiná situace, když sedmnáctiletý bude mít k dispozici platební kartu s omezenými výběry do jednoho tisíce korun a bude z ní vybírat kapesné či platit obědy ve škole, než kdyby měl disponovat milionovým kontem.

Stačí, že to rodiče povolí ústně, nebo musí mít souhlas nějakou úřední podobu?

Aby mohl být souhlas uznán, musí být poskytnut přesně tak, jak si žádá smlouva o založení bankovního účtu. S největší pravděpodobností se bude požadovat písemná forma souhlasu a založení podpisového vzoru.

Když rodiče souhlas neudělí, může se nezletilý nějak bránit?

V případě, že nezletilý požádá své zákonné zástupce o souhlas s právním jednáním a ti mu udělení takového souhlasu odepřou, může se nezletilý obrátit s žalobou na soud.

V odpovědi byla využita ustanovení občanského zákoníku: 31, 32, 457, 461, 896, 898.