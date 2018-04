Šmejdi to budou mít těžší, nový občanský zákoník ochrání zákazníky víc

Asi každý z nás zažil situaci, kdy po ulici chodí krásné hostesky a loví zákazníky na slevu. A teď záleží na tom, jak to dělají. "Je rozdíl mezi tím, když zákazníkovi jen předají letáček se slevovým kuponem a on se sám rozhodne, zda-li jej využije a do prodejny zajde, a tím, když zákazníka začnou přímo na ulici přesvědčovat o tom, že by s nimi měl jít do prodejny, že tam mají skvělou nabídku, a že mu vše ukáží," vysvětluje advokátka Markéta Tillerová.

Pokud zákazník pod tíhou přemlouvání kývne a nechá se odvést dovnitř, bude nově chráněn a budou mu náležet podobná práva, jako když se nechá přemluvit například ve svém bytě. Nová pravidla se týkají také podomního prodeje či akce na předváděcím zájezdu.

Ve smlouvě musí být to, co vám předem řekli

Smlouva musí být v souladu se všemi informacemi, které dostal spotřebitel v dostatečném předstihu před jejím uzavřením. Jde například o povinnost zaplatit zálohu, zaplacení nákladů na dodání zboží nebo o podmínky mimosoudního vyřizování stížností. Změnit obsah smlouvy lze pouze v případě, kdy si to spolu strany ujednají.

Velký význam bude mít tohle pravidlo také u leckdy zavádějících informací, kdy podomní prodejci lákají lidi na výhodné ceny energií. Smlouvy totiž vedle dodávky energií zahrnují i související služby, a tak i když je cena samotné energie nižší, konečná částka na faktuře může být ve finále až dvojnásobná.

Na odstoupení od smlouvy budou opravdu dva týdny

Zmírní se podmínky pro odstoupení od smlouvy. Na rozdíl od stávajícího zákona nebude vadit, když se podnikatel o odstoupení dozví později než za 14 dní od převzetí zboží spotřebitelem. Důležité je, zda spotřebitel v této lhůtě od smlouvy odstoupí fakticky, tedy například sepíše a pošle dopis či e-mail. Rozhodující roli pak bude hrát třeba poštovní razítko v případě písemného odstoupení, nebo čas odeslání e-mailu.

Kdo je spotřebitel Spotřebitelem může být jen člověk, který nakupuje od podnikatele a nenakupuje v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

Ochrana spotřebitele definovaná v novém občanském zákoníku tak nenáleží například v případě, kdy si přes internet koupíte byť třeba i nepoužité oblečení pro své dítě od někoho, kdo ho prodává jen proto, že špatně odhadl velikost a jeho dítěti nesedí.

"Pokud obchodník při nákupu nesplní svou povinnost informovat zákazníka o jeho právu odstoupit, lhůta se může prodloužit dokonce až na rok a 14 dní," upozorňuje Miloš Borovička z dTestu. Pokud to udělá dodatečně, běží čtrnáctidenní lhůta ode dne následujícího po poučení.

Příklad: Může se stát, že objednáte v e-shopu nějaké zboží, ale ono není na skladě, takže přijde třeba až za tři týdny. V tomto případě bude běžet lhůta od chvíle, kdy zboží přišlo, respektive kdy jste si ho vyzvedli.

Ale není tomu tak vždy. V případě, že si objednáte třeba sedací soupravu a dostanete nejdřív sedačku a až později dvě křesla, která k soupravě patří, poběží lhůta až od převzetí poslední části zboží.

Kdyby se však smlouva týkala opakované pravidelné dodávky zboží – například vám každé čtyři týdny má chodit měsíční vitaminová kúra – lhůta poběží od první dodávky zboží. U smluv týkajících se poskytování služeb pak poběží lhůta od data uzavření smlouvy.

Nový občanský zákoník Jak zasáhne do běžného života? Čtěte zde

Pravidla se budou týkat i pouličního a podomního uzavírání smluv na dodávku elektřiny a plynu. Pak bude možné odstoupit od smlouvy do 14 dní až ode dne zahájení dodávek energií. K zahájení dodávky energií dochází až po uplynutí zpravidla tří měsíců od uzavření smlouvy (výpovědní doby u původního dodavatele). "Zákazníci tedy nově získají i po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu možnost bez uvedení důvodů a jakékoliv sankce zrušit smlouvu a vrátit se k původnímu dodavateli," uvádí právník Tomáš Liškutín ze sdružení Spotřebitel.net.

Jiná pravidla pro vracení peněz

Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bude muset spotřebitel koupené zboží vrátit. Opět stačí, když ho v této lhůtě alespoň odešle.

Stejnou lhůtu bude mít podnikatel na vrácení peněz (nyní je to do 30 dnů od zákazníkova odstoupení od smlouvy bez ohledu na to, zda již bylo zboží vráceno) a počítá se od chvíle, kdy mu bylo odstoupení od smlouvy doručeno.

Peníze musí vrátit stejným způsobem, jakým se k němu dostaly od spotřebitele (bankovním převodem či složenkou), jiný způsob platby si spolu ale mohou strany dohodnout, když to pro ně bude výhodnější. Vracet se budou i náklady na nejlevnější možné dodání zboží, které podnikatel nabízí.

Příklad: Jana na poslední chvíli objedná pro manžela hodinky jako dárek k narozeninám, má ale strach, že už jí nestihne jako běžný balík včas přijít, tak si objedná doručení kurýrní službou k sobě do práce. Za kurýrní službu si ale připlatí, oproti běžné doporučené zásilce jí doručení kurýrem bude stát o tři stovky víc. Manželovi se však hodinky nelíbí, jsou moc těžké a mají málo čitelný displej. Proto od smlouvy za týden odstoupí a hodinky pošle prodejci zpět. Prodejce jí vrátí plnou cenu hodinek a k tomu jí vrátí poštovné, jaké by zaplatila, pokud by si objednala doručení běžnou doporučenou zásilkou.

Pokud vracené zboží poničíte, musíte zaplatit škodu

V jaké podobě musí obchodník akceptovat vrácené zboží? Když totiž chcete nějaké zboží vyzkoušet, většinou zničíte původní obal.

Kdy od smlouvy odstoupit nelze u věcí, které jste si nechali upravit na míru, například jste si u objednaného obleku nechali zkrátit nohavice a rukávy

v případě zboží podléhajícího rychlé zkáze, jako třeba maso, čerstvé ovoce nebo řezané květiny

zboží, které se už nevratně smísilo s jiným zbožím, například když si koupíte barvu a přidáte k ní ředidlo

zboží, které se prodává v hygienickém obalu, který byl porušen

u hudby, filmů nebo počítačového programu stažených z internetu nebo na nosiči s porušeným obalem

u předplatného na noviny nebo časopisy

tam, kde se cena určuje podle burzy nebo podobného trhu

u smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem a na jeho žádost

u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času v nějakém konkrétním termínu, například u jízdenky nebo vstupenky do kina

Je jasné, že v takovém případě není možné, abyste zboží vrátili v originálním neporušeném obalu, a obchodník to od vás až na zákonem stanovené výjimky ani nemůže chtít.

Na druhou stranu ale nový zákoník zohledňuje situace, kdy zákazník věc 14 dní vytrvale používá a s vědomím toho, že bude věc vracet, si s užíváním nebere servítky. "E-shop není půjčovna. Čtrnáctidenní lhůta je určena jen k vyzkoušení zboží, nikoliv k jeho intenzivnímu používání," podotýká Miloš Borovička. Spotřebitel tak bude odpovídat za snížení hodnoty zboží, které vzniklo, protože s ním nakládal jinak, než bylo nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Příklad: Darované hodinky se manželovi na první pohled zalíbí a pár dní je bude nosit. Zjistí však, že jsou v šeru, kde se často při své práci pohybuje, velmi špatně čitelné a navíc, že jsou hodně těžké. Proto se s manželkou rozhodnou, že hodinky vrátí. Hodinky už však mají poškrábané sklíčko. Prodejce proto vrátí cenu hodinek sníženou o náklady na výměnu sklíčka.

Za snížení hodnoty nic hradit nemusíte v případě, že vám podnikatel nesdělil podmínky, lhůtu a postupy pro odstoupení od smlouvy, nebo vás neodkázal na formulář pro odstoupení od smlouvy.

V některých případech už z logiky věci od smlouvy odstoupit nejde. Například v případě, že byste si objednali dva dny před Štědrým dnem čerstvě vyloveného a vykuchaného kapra, těžko si lze představit, že byste si koupi na Štěpána rozmysleli a zkaženou rybu vrátili.

"Zákon vyjde spotřebitelům vstříc a především urychlí proces vrácení peněz. Spotřebitelé by ale neměli zapomínat, že ostatní pravidla zůstávají stejná. Nebude-li ani po urgenci dodáno objednané zboží, může takové jednání naplnit skutkovou podstatu trestného činu podvodu, je-li škoda alespoň pět tisíc korun. Poškozený by měl podat trestní oznámení na policejní služebně. I kdyby škoda způsobená konkrétnímu spotřebiteli byla nižší, ale měl by důvodné podezření, že není jedinou obětí podvodu, může se na policii obrátit. Škody se v tomto případě sčítají," vysvětluje právní poradkyně sdružení Spotřebitel.net Kristýna Opletalová.

S přispěním právníků Dany Prudíkové a Františka Korbela, kteří se na tvorbě nového občanského zákoníku podíleli.

Jak vnímáte změny a novinky, které nový občanský zákoník přináší? celkem hlasů: 792