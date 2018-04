Neúměrné zkrácení či závdavek. Další nové pojmy, se kterými se setkáte

Co znamená Neúměrné zkrácení

K neúměrnému zkrácení dojde, když strany uzavřou smlouvu, která je od počátku hrubě nevyvážená ve vzájemném plnění stran. Zkrácená strana bude moci požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, nebo doplnění, oč byla zkrácena.

To ovšem neplatí, když něco darujete, nebo vědomě zaplatíte nepřiměřenou cenu, nebo cenu zvláštní obliby. Například pokud si vášnivý fanoušek koupí několikanásobně předražený lístek na fotbal.

Co znamená Lichva

O lichvu se jedná tehdy, pokud je vedle neúměrné krácení přítomno i zneužití situace slabší strany. Například tísně, nezkušenosti, rozrušení či slabosti. Lichevní smlouva je neplatná, ale postižená strana se musí neplatnosti dovolat (jde o takzvanou relativní neplatnost). Lichva je i trestným činem.

Příklad: Paní K. se nechala zlákat na prodejní zájezd kuchyňského nádobí. Po celodenním martýriu předvádění v provozovně prodejce podepsala "výhodnou" smlouvu na pět hrnců za 30 tisíc korun. Když se tím pochlubila manželovi, ten její nadšení nesdílel. Porovnáním nabídek totiž zjistil, že podobná sada hrnců se běžně prodává za cenu kolem pěti tisíc.

Podle nového občanského zákoníku bude moct od takové smlouvy do 14 dnů i bez důvodu odstoupit, nebo požadovat vrácení části ceny přesahující tržní hodnotu. Pokud by se prokázalo, že prodejce navíc zneužil jejího rozrušení či tísně, byla by smlouva neplatná. Nově tedy nebude hrát roli, kde se smlouva podepíše, ale co je jejím obsahem.

Co znamená Závazek

Závazek je celý poměr mezi věřitelem a dlužníkem, který obsahuje všechna jejich vzájemná práva a povinnosti. Závazky vznikají nejčastěji ze smluv, ale také ze zákona nebo z porušení povinnosti.

Co znamená Hardship (těžkosti, obtíže)

Jde o právní nástroj umožňující změnu závazku v případě pozdější změny okolností, která činí původní plnění hrubě nespravedlivé.

Co znamená Závdavek

Závdavek je plnění nejpozději při uzavření smlouvy, kterým se zároveň potvrzuje uzavření smlouvy. Je obvykle nevratné. V případě odstoupení od smlouvy se závdavek mění na odstupné.

S přispěním právníků Dany Prudíkové a Františka Korbela, kteří se na tvorbě nového občanského zákoníku podíleli.

