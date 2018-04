Novinky 2014: Na bezúplatný důchod si už exekutor nesáhne

Smlouvu o důchodu už sice zmiňoval původní občanský zákoník, ale méně detailně. Tuto smlouvu bylo možné uzavřít na neurčito a musela být vždy písemná. "Specifikem smlouvy o důchodu je její osobní charakter - právo na důchod totiž nelze postoupit nikomu jinému," upozorňuje advokát Tomáš Pelikán z advokátní kanceláře Pelikán, Krofta, Kohoutek na vlastnost smlouvy, kterou přebírá i nový zákoník.

Současná právní úprava je daleko obsáhlejší. Novinkou je třeba možnost uzavřít smlouvu na dobu určitou. A v písemné podobě musí být pouze tehdy, pokud ji uzavíráte na delší dobu než pět let, tedy i v případě, že se zavážete platit nějaké osobě po dobu jejího života.

Věřitelé důchod nevezmou

Kromě těchto rozšíření přináší nový občanský zákoník i jedno zajímavé pravidlo: je-li důchod plátcem zřízen bezúplatně (plátce za vyplácení důchodu nedostane nic na oplátku), může si vyhradit, že příjemcovi věřitelé nemohou postihnout dávky ani exekučně ani v insolvenci. A to do výše, kterou příjemce vzhledem ke svým poměrům potřebuje k vlastnímu zaopatření. "Taková výhrada může mít velmi praktický dopad, protože si tak plátce pojistí, že z jeho peněz bude profitovat skutečně ten, koho zamýšlel podpořit," upozorňuje Tomáš Pelikán.

Příklad: Pan Josef se rozhodne podporovat finančně svého zadluženého přítele Karla tak, že mu každý měsíc bude vyplácet určitou částku, na kterou se nebudou vztahovat nároky Karlových věřitelů a takto vyplácené peníze mu zůstanou. I když tedy bude Karel v dluzích, bude mít on i jeho rodina díky Josefovi určitý životní standard. Ochrana před věřiteli však není absolutní a vztahuje se pouze na důchod v takové výši, jakou Karel vzhledem ke svým poměrům nutně potřebuje.

Pozor, stejně jako jiná závazková práva, je i plnění smlouvy o důchodu soudně vymahatelné. Než se tedy rozhodnete stát se "plátcem", pečlivě zvažte, na jak dlouhou dobu a k jak vysokým částkám se zavážete.

A nezapomeňte také na to, že když ve smlouvě nesjednáte délku trvání závazku, platí, že povinnost trvá po dobu příjemcova života.

Pokud byste se rozhodli od smlouvy odstoupit před sjednanou dobou, případně smrtí příjemce, možné to je. Podle právníka Tomáše Pelikána je vhodné předem uvést do smlouvy, z jakých důvodů lze pak placení dávek skončit. Důvodem může být například změna finančních poměrů příjemce (plátce si tak ošetří, že pokud příjemce zbohatne, nebude mu plátce muset dál platit důchod).

Dáš mi dům a já ti budu zbytek života platit důchod

Ačkoli se primárně nepočítá, že byste za důchod žádali nějaké protiplnění, možné to je. Pravidelné dávky můžete někomu dávat také za úplatu, dohodnete-li si smlouvu o důchodu jako úplatnou. Použít ji lze třeba v případě, kdy rodič daruje svému dítěti rodinný dům.

Příklad: Otec a syn sepíšou smlouvu o důchodu, ve které sjednají, že syn bude měsíčně otci zasílat určitý finanční obnos, který nebude mít charakter splátek ceny domu, ale povahu důchodu. A za to se stane majitelem otcova domu.

Pokud si otec se synem nedohodnou dobu, po kterou bude otec důchod dostávat, není možné předem spočítat, kolik syn celkem nakonec zaplatí (nevíme, jak dlouho bude otec žít). A právě proto, že každá ze stran sleduje jiný cíl - otec chce žít co nejdéle, aby dostal co nejvíce peněz a syn by naopak nejraději platil co nejkratší dobu - není možné od takové smlouvy později odstoupit. Odstoupení od smlouvy by tak mohlo nahrávat různým spekulacím.

"Zvažujete-li darování svých nemovitostí, můžete využít některé ze zaopatřovacích smluv. Upevníte si tak své postavení a tím pádem můžete pozitivně ovlivnit svoji budoucnost," radí právník.

Dávky ale bude možné vymáhat soudně. Pokud by syn svoji povinnost řádně neplnil, má otec možnost obrátit se na soud, který nařídí prodej části synova majetku a otcův důchod tak bude možné "předplatit" do budoucna.

Důvody pro uzavření smlouvy o důchodu mohou být srovnatelné jako u darování, prostě chcete někomu přilepšit. O novinkách v darování čtěte zde.

Nový pojem v zákoně - výměnek

Dalším typem zaopatřovací smlouvy, který předešlá právní úprava neznala, je výměnek. "Původní vlastník nemovitosti si jejím převodem takzvaně vymiňuje požitky, úkony nebo práva, která slouží k jeho zaopatření na dobu života," vysvětluje Tomáš Pelikán a dodává, že stejně jako důchod je i výměnek právem osobní povahy, nelze jej tedy převést na jiného.

Příklad: Rodiče darují synovi dům s tím, že budou jedno patro obývat až do své smrti. Zákonnou povinností syna související s výměnkem je pomáhat rodičům v nouzi nebo nemoci. Kdyby došlo ke zničení rodinného domu, je syn povinen na své náklady najít rodičům vhodné bydlení. Pokud by jeden z rodičů zemřel, nezkracuje se tím právo rodiče druhého, to znamená, že bude moci nadále obývat celé patro.

V případě, že by už nebyl výměnek pro zavázanou osobu spravedlivý, je možné navrhnout soudu, aby rozhodl, že se výměnek přemění na peněžitý důchod.

Příklad: Synovi se narodí trojčata a prostor, který obývají rodiče na základě výměnku, by potřeboval pro svoji rodinu. Soud může rozhodnout, že namísto výměnku bude syn rodičům každý měsíc platit určitou finanční částku. Zároveň může stanovit, aby, přestěhují-li se například rodiče do domova důchodců, syn v domově důchodců ve prospěch rodičů složil určitou jistinu.

"Zajímavostí je, že výměnek je možné zřídit jako takzvané reálné břemeno a zapsat jej do katastru nemovitostí. Je také možné, aby si rodiče pro sebe výměnek do katastru zapsali ještě předtím, než dům na syna převedou," upozorňuje Tomáš Pelikán.